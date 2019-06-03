Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб

Согласно информации источника, защитник «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции. Московский клуб не планирует продлевать контракт со шведским футболистом, который в последнее время не появлялся в стартовом составе.
У 27-летнего игрока есть предложения от ряда греческих клубов, в частности, от афинского АЕКа.
Зимой Хольмен заверил, что с удовольствием останется в «Динамо», если клуб предложит ему новый контракт.
Брать старых полунемцы полуукраинца и спартача - это норма
Себа хороишй защитник. Будет очень жаль, если его отпустят...
Брать старых полунемцы полуукраинца и спартача - это норма
Себа хороишй защитник. Будет очень жаль, если его отпустят...