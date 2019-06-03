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Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб

вчера, 22:03

Согласно информации источника, защитник «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции. Московский клуб не планирует продлевать контракт со шведским футболистом, который в последнее время не появлялся в стартовом составе.

У 27-летнего игрока есть предложения от ряда греческих клубов, в частности, от афинского АЕКа.

Зимой Хольмен заверил, что с удовольствием останется в «Динамо», если клуб предложит ему новый контракт.

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Mangur
Mangur
сегодня в 01:21
Кто на смену?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   202 / 833
сегодня в 00:20
Ну правильно
Брать старых полунемцы полуукраинца и спартача - это норма
Себа хороишй защитник. Будет очень жаль, если его отпустят...
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