«Зенит» вошел в топ-20 клубного рейтинга УЕФА

сегодня, 13:13

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб остается самой успешной командой страны в еврокубках, а также питерцы стали единственными, кто сумел набрать более 200 очков в рейтинге УЕФА .



Позади петербуржцев в текущем рейтинге УЕФА расположились ЦСКА (32), «Краснодар» (43), «Локомотив» (54), «Спартак» (89), «Динамо» (91), «Ростов» (106), «Рубин» (120) и «Уфа» (121).



Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов.