«Зенит» вошел в топ-20 клубного рейтинга УЕФА

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб остается самой успешной командой страны в еврокубках, а также питерцы стали единственными, кто сумел набрать более 200 очков в рейтинге УЕФА.
Позади петербуржцев в текущем рейтинге УЕФА расположились ЦСКА (32), «Краснодар» (43), «Локомотив» (54), «Спартак» (89), «Динамо» (91), «Ростов» (106), «Рубин» (120) и «Уфа» (121).
Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов.
Портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год
Известный интернет-портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.
Издание отмечает, что российский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира в России, и логично, что к нему было приковано внимание ряда европейских грандов, в том числе «Челси» и «Ювентуса».
«Однако переход за € 30 млн оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился во Франции. Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев», — пишет Goal.
Портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год
Известный интернет-портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.
Издание отмечает, что российский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира в России, и логично, что к нему было приковано внимание ряда европейских грандов, в том числе «Челси» и «Ювентуса».
«Однако переход за € 30 млн оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился во Франции. Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев», — пишет Goal.
Поздравляю.
Поздравляю.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120898/zenit
ХЗАЗХАЗХАХХАЗХЗАХАЪХАЪХАЪХА ох уж эти питерские наркоманы)))))))))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120898/zenit
ХЗАЗХАЗХАХХАЗХЗАХАЪХАЪХАЪХА ох уж эти питерские наркоманы)))))))))
А,что спартак делает в первой сотне ?
А,что спартак делает в первой сотне ?
А "поросячий визг" стоит такой - хоть топор вешай! Вот за "невменяемость" этот тарасовский "дурдом" и не люблю! Им даже СВОИ иностранные тренеры говорят прямо: "Вы просто "свиньи", и никто в этом не виноват кроме вас. Поймите уже наконец это, и сделайте что-нибудь!"
НУ НЕ БУДЕТ В РОССИИ НИКТО ЛЮБИТЬ "МЯСНЫХ", ПОКА ТЕ - "СВИНЬИ". НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ! МЕНЯЙТЕСЬ САМИ!
А "поросячий визг" стоит такой - хоть топор вешай! Вот за "невменяемость" этот тарасовский "дурдом" и не люблю! Им даже СВОИ иностранные тренеры говорят прямо: "Вы просто "свиньи", и никто в этом не виноват кроме вас. Поймите уже наконец это, и сделайте что-нибудь!"
НУ НЕ БУДЕТ В РОССИИ НИКТО ЛЮБИТЬ "МЯСНЫХ", ПОКА ТЕ - "СВИНЬИ". НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ! МЕНЯЙТЕСЬ САМИ!
И Зенит во второсортной ЛЕ набирает рейтинг больше чем ваши или кони в ЛЧ, вместе со всеми ее бонусами. Покажите класс в этом сезоне, наберите больше Зенита...
И Зенит во второсортной ЛЕ набирает рейтинг больше чем ваши или кони в ЛЧ, вместе со всеми ее бонусами. Покажите класс в этом сезоне, наберите больше Зенита...
Сегодня 16:13
"Пятые в России и двадцатые в европе"
В Европе "свиньи" - восемьдесят девятые, а были - сто девятые! Опять вы в "выдуманной реальности" живёте!
Посетите, наконец-то, специалиста, а то реально становится страшно за морально-психологическое здоровье "народа".
Сегодня 16:13
"Пятые в России и двадцатые в европе"
В Европе "свиньи" - восемьдесят девятые, а были - сто девятые! Опять вы в "выдуманной реальности" живёте!
Посетите, наконец-то, специалиста, а то реально становится страшно за морально-психологическое здоровье "народа".