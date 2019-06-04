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«Зенит» вошел в топ-20 клубного рейтинга УЕФА

сегодня, 13:13

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб остается самой успешной командой страны в еврокубках, а также питерцы стали единственными, кто сумел набрать более 200 очков в рейтинге УЕФА

Позади петербуржцев в текущем рейтинге УЕФА расположились ЦСКА (32), «Краснодар» (43), «Локомотив» (54), «Спартак» (89), «Динамо» (91), «Ростов» (106), «Рубин» (120) и «Уфа» (121).

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов.

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dino-hsv
dino-hsv
   94 / 828
сегодня в 17:22
тем временем

Портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год
Известный интернет-портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.

Издание отмечает, что российский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира в России, и логично, что к нему было приковано внимание ряда европейских грандов, в том числе «Челси» и «Ювентуса».

«Однако переход за € 30 млн оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился во Франции. Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев», — пишет Goal.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Сергеевич вернулся1
   238 / 828
сегодня в 17:19
Слово то какое! "Кто сумел". Вообщем ждем жребия и цирка, ну и "подвига" от Семака.
Спамерам и остается, только жалобно потеть.Якобы самые, якобы лучшие-тоже как динамики история -мажория,а сами в глубочайшей заднице.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 828
сегодня в 17:13
Зенит прыгнул в рейтинге УЕФА с 31 места на 20.
Поздравляю.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   236 / 828
сегодня в 17:10
Слово то какое! "Кто сумел". Вообщем ждем жребия и цирка, ну и "подвига" от Семака.
RamonCSKA
RamonCSKA
   225 / 828
сегодня в 17:07
Зенит в топе, а все равно стыдно за спартак
Klasse
Klasse
сегодня в 17:07
Источник: ФК "Зенит"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120898/zenit

ХЗАЗХАЗХАХХАЗХЗАХАЪХАЪХАЪХА ох уж эти питерские наркоманы)))))))))
ermak6848
ermak6848
   157 / 828
сегодня в 17:05
за тарифы на газ для населения можно и в 10-ку войти...
Морозовский
Морозовский
   7 / 828
сегодня в 17:03
"Зеня" в топе! Первую буковвку в слове "топе"надо заменить на "Ж"!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Lucho Gonzalez
   63 / 828
сегодня в 17:01
Пупсики так опозорили Россию своим последним местом в ЛЕ, а поднялись из второй сотни аж до 89 места? Сколько федун забашлял народных денег, чтоб так подняться в рейтинге?
рейтинг просто строится исходя из очков в европе. просто в других чемпионатах места, дающие право играть в международных матчах, последние годы занимают одни и те же команды, соответственно на 30+ места попадают случайные команды, хоть пару игр выигравшие за 5 лет в ЛЕ или ЛЧ
Sargent
Sargent ответил Ministri Krasnodar
   747 / 828
сегодня в 16:58
Краснодар в 50 лучших команд Европы входит. И это клуба чуть более 10 лет. Приятно видеть )
Правильно, а можно и полвека во второй сотне проторчать, ничего не добившись.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   575 / 828
сегодня в 16:57
Краснодар в 50 лучших команд Европы входит. И это клуба чуть более 10 лет. Приятно видеть )
Союзник противников
Союзник противников ответил Rattlehead
   20 / 828
сегодня в 16:56
Секрет успеха
Это действительно так.Надо было ещё Миллера в члены Президиума УЕФА включить,и тогда победа сборной над "Чертаново" столько очков в рейтинг принесла бы!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   137 / 828
сегодня в 16:55
Пупсики так опозорили Россию своим последним местом в ЛЕ, а поднялись из второй сотни аж до 89 места? Сколько федун забашлял народных денег, чтоб так подняться в рейтинге?
Alvish
Alvish
   100 / 828
сегодня в 16:50
Стыдно за свиней, как всегда.
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 16:50
Несчастный спартак.
11-и метровый
11-и метровый
   44 / 828
сегодня в 16:49
ФК свиньи (Тарасовкахбывший спартак) явно не на своем месте, они должны быть в районе 108 места, как и Шериф, с которым они играли на равных.
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   20 / 828
сегодня в 16:46
25процентный, плохо ты умеешь читать. Там написано про евроеубки, а не про ЛЧ отдельно. И Зенит во второсортной ЛЕ набирает рейтинг больше чем ваши или кони в ЛЧ, вместе со всеми ее бонусами. Покажите класс в этом сезоне, наберите больше Зенита...
За десять лет ни одной встречи с первой двадцаткой лучших клубов Европы! И в этом году Миллер пыжится,и пока весьма удачно.Ну помечтайте хоть,красавцы,что привезёте на свой стадион "1 РУПЬ"что-нибудь типа "Баварии"!!! Они уже и в Ростове побывали,а вы все с Д-Минском феерите!!!
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 828
сегодня в 16:43
Поделить на траты за этот период,и окажется в конце списка перечисленных.
Санчо Панса
Санчо Панса
   90 / 828
сегодня в 16:42
Спартак по идеи должен быть еще ниже! Насчет Зенита нисколько не удивлен. За этот клуб не приходиться краснеть в еврокубках! Так держать, сине-бело-голубые)
kastites
kastites
   66 / 828
сегодня в 16:38
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!
А,что спартак делает в первой сотне ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 828
сегодня в 16:33
я и говорю смех,где ле и где ЛЧ,ну ты понял.Интер бился с сильнейшими и он 45 ый
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 828
сегодня в 16:32
У спартачей ожидаемо бомбит. Даже пердивное д-мо котируется выше в Европе чем красно бледный позор.
Питер рулит
Питер рулит ответил JackNorz
   188 / 828
сегодня в 16:31
Рейтинг несправедливо рассчитывается, не учитывается рейтинг соперника. Победа над Реалом и победа над Дандлоком приносит одинаковое количество очков, а это в корне неверно.
рейтинги расчитывают за пять лет и на момент матча хз кто какой !!!
Завтра
Завтра ответил Ангел неБесГрешен
   122 / 828
сегодня в 16:30
25процентный, плохо ты умеешь читать. Там написано про евроеубки, а не про ЛЧ отдельно. И Зенит во второсортной ЛЕ набирает рейтинг больше чем ваши или кони в ЛЧ, вместе со всеми ее бонусами. Покажите класс в этом сезоне, наберите больше Зенита...
Кишечник у них тонковат... в отличие от орального выходного отверстия, которым они пустословно горлопянят от безвыходности и "беспобедности"!!
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   97 / 828
сегодня в 16:29
Вильярреал и Динамо Минск это уже доказали. гы-гы
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   258 / 828
сегодня в 16:28
А спартак в 63 мира ахахаха стыдно))
Завтра
Завтра ответил Ангел неБесГрешен
   122 / 828
сегодня в 16:27
Динамо за одно участие имеет стока же очков, сколько великая народная года за 3 позоров...
Так да! Наши "свиньи" настолько никакущие, что за 5 лет, они в Еврокубках заработали столько же очков, сколько у "Динамо", учитывая что у "ментов" был сезон в ФНЛ.

А "поросячий визг" стоит такой - хоть топор вешай! Вот за "невменяемость" этот тарасовский "дурдом" и не люблю! Им даже СВОИ иностранные тренеры говорят прямо: "Вы просто "свиньи", и никто в этом не виноват кроме вас. Поймите уже наконец это, и сделайте что-нибудь!"

НУ НЕ БУДЕТ В РОССИИ НИКТО ЛЮБИТЬ "МЯСНЫХ", ПОКА ТЕ - "СВИНЬИ". НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ! МЕНЯЙТЕСЬ САМИ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 828
сегодня в 16:27
25процентный, плохо ты умеешь читать. Там написано про евроеубки, а не про ЛЧ отдельно.
И Зенит во второсортной ЛЕ набирает рейтинг больше чем ваши или кони в ЛЧ, вместе со всеми ее бонусами. Покажите класс в этом сезоне, наберите больше Зенита...
Завтра
Завтра
   122 / 828
сегодня в 16:20
25процентный клоун
Сегодня 16:13
"Пятые в России и двадцатые в европе"

В Европе "свиньи" - восемьдесят девятые, а были - сто девятые! Опять вы в "выдуманной реальности" живёте!
Посетите, наконец-то, специалиста, а то реально становится страшно за морально-психологическое здоровье "народа".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 828
сегодня в 16:18
Динамо за одно участие имеет стока же очков, сколько великая народная года за 3 позоров...
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