Топ-10 лучших матчей РПЛ 2018/19

вчера, 18:00

В РПЛ футбол часто вязкий и липкий, но бывают матчи, от которых не оторваться. «Соккер.ру» называет десятку встреч, которые можно пересматривать в ожидании нового сезона.

10-е место. ЦСКА - «Динамо» (27-й тур) – 2:2. Видео

Голы: Бийол 27; Нисимура 86 – Кардозу 35; Панченко 42.

Дружественное дерби ЦСКА и «Динамо» завершилось «дружбой», но к ней привел ряд примечательных событий. Армейцы вышли вперед, но еще до перерыва оказались в роли проигрывающих, потом динамовцы могли пригвоздить ЦСКА третьим голом, однако упускали свои шансы, а Антон Шунин, в свою очередь, отчаянно выручал. И все-таки в концовке японец Нисимура сравнял счет, и финальный свисток зафиксировал на табло две двойки.

9-е место. «Енисей» - «Спартак» (10-й тур) – 2:3. Видео

Голы: Дугалич 52; Кичин 70 (пенальти) – Игнатов 48; Зе Луиш 60 (пенальти); Тимофеев 90+3.

Это последняя победа Массимо Карреры со «Спартаком», причем выиграл итальянец у команды тренера, чьим помощником должен был работать в России. «Енисей» Дмитрия Аленичева сопротивлялся отчаянно, дважды отыгрываясь после голов «Спартака», но за считанные секунды до свистка Артем Тимофеев принес «красно-белым» победу, которая, впрочем, не смогла ничего изменить.

8-е место. ЦСКА - «Краснодар» (12-й тур) – 1:2. Видео

Голы: Влашич 54 – Ари 79; Классон 81.

В первой части сезона «Краснодар» во всех турнирах одержал семь волевых побед со счетом 2:1, и если говорить об РПЛ , то ярчайший представитель жанра – успех в логове ЦСКА с двумя голами за две минуты в концовке второго тайма. Кстати, «быки» в этом сезоне впервые в истории сумели переиграть ЦСКА в обоих матчах чемпионата, правда, домашняя победа получилась не такой яркой и была одержана в несвойственном «Краснодару» игровом стиле.

7-е место. «Спартак» - «Арсенал» (11-й тур) – 2:3. Видео

Голы: Зе Луиш 13, 45 – Ожегович 35; Лесовой 48; Мирзов 65.

Лучший матч в сезоне Кононов провел не у руля «Спартака», а против «Спартака», причем этой победой Олег Георгиевич по факту освободил для себя кресло в московском клубе. «Красно-белые» дважды выходили вперед, «Арсенал» отыгрывался, а когда сам повел в счете, то уже не убрал руки с шеи москвичей. После этого матча Массимо Каррера был отправлен в отставку, а через пару недель Олег Кононов возглавил «Спартак».

6-е место. ЦСКА - «Уфа» (21-й тур) – 2:2. Видео

Голы: Влашич 25; Чалов 64 – Бизяк 87; Игбун 90+3.

Встреча с шокирующей развязкой состоялась в 21-м туре на « ВЭБ -Арене». Фаворит в лице ЦСКА вел со счетом 2:0, матч катился к спокойной победе армейцев, но в концовке аутсайдер из Уфы под руководством только что назначенного тренера Евсеева устроил пиршество духа и совершил камбэк с голами на 87-й и 90+3-й минутах. Это стало огромной неожиданностью для всех, в том числе для самих футболистов «Уфы».

5-е место. «Зенит» - «Краснодар» (10-й тур) – 2:1. Видео

Голы: Дзюба 50; Мак 65 – Мамаев 81 (пенальти).

До встречи «Краснодара» и «Зенита» во втором круге еще доберемся, но ведь и октябрьский матч на «Газпром Арене» получился знатным и запомнился не только тем, что после него Кокорин с Мамаевым ушли в загул, стоивший им свободы. Кстати, оба были на виду на футбольном поле: Павел забил с пенальти, а Александр своим выходом на замену придал «Зениту» правильный импульс. В целом, игра получилась весьма содержательной и выгодно отличалась от среднестатистических матчей РПЛ скоростями мышления и взаимодействия футболистов, качеством исполнения и атакующей направленностью обеих команд.

4-е место. «Урал» - «Енисей» (22-й тур) – 3:2. Видео

Голы: Димитров 72; Погребняк 85; Панюков 87 – Ятченко 21 (пенальти); Зотов 63.

Как знать, может быть, «Енисею» удалось бы повернуть колесо своей судьбы, доведи команда Дмитрия Аленичева этот матч в Екатеринбурге до победы. Но после такого поражения точно стало ясно: красноярцев на будущий сезон в РПЛ не будет. В выездной встрече с «Уралом» «Енисей» открыл счет в середине первого тайма и удвоил свое преимущество на исходе двух третей игры. «Енисей» вел со счетом 2:0 до 72-й минуты и со счетом 2:1 до 85-й, но этого оказалось мало, чтобы набрать хотя бы одно очко.

3-е место. «Арсенал» - «Зенит» (16-й тур) – 4:2. Видео

Голы: Кангва 6, 74; Мирзов 38; Бакаев 77 – Кузяев 21; Эрнани 57.

«Зенит» одержал немало красивых побед в чемпионском сезоне, но случилось, что и команде Сергея Семака доставалось «на орехи». В одном из последних матчей 2018 года санкт-петербуржцы неудачно съездили в Тулу, где не смогли помешать «Арсеналу» одержать яркую победу. Весной «оружейники» в домашних матчах обыграют ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив», причем победа туляков над железнодорожниками позволит «Зениту» официально оформить титул.

2-е место. «Зенит» - «Локомотив» (8-й тур) – 5:3. Видео

Голы: Шатов 13, 64; Ерохин 48; Дзюба 57; Дриусси 90 – Баринов 17; Алексей Миранчук 74; Смолов 85.

В восьмом туре будущий чемпион сделал больно действующему на тот момент чемпиону из Москвы. Второй год подряд «сине-бело-голубые» жестоко обошлись с победителями РПЛ из столицы: в сезоне 2017/18 досталось «Спартаку» (5:1), а в этом чемпионате свою «пятерочку» получил «Локомотив», который оказал большее сопротивление. Восемь забитых мячей делают эту игру самой результативной в завершившемся сезоне.

1-е место. «Краснодар» - «Зенит» (24-й тур) – 2:3. Видео

Голы: Игнатьев 25; Маурисио 90 – Дзюба 19, 90+5; Ракицкий 70.