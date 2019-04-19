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Нас не догонят! Любуемся таблицей коэффициентов УЕФА

вчера, 19:00

На самом деле гордиться особо нечем: российские клубы выдали худший сезон за пять лет, но Португалия нас не настигнет – и это хорошо. «Соккер.ру» - о важных цифрах.

Вопросы и ответы

Какова главная задача? Защитить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Что это нам дает? Национальная федерация, занимающая шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, делегирует по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а вот для седьмого места уже работает формула «2+3» - две команды в ЛЧ и три в ЛЕ. Россия выбралась на шестое место по итогам кампании-2016/2017, и в текущем розыгрыше еврокубков мы воспользовались преимуществами своего положения: чемпион и вице-чемпион России получили прямые путевки в основную сетку Лиги чемпионов.

Бронзовый призер прошлого первенства «Спартак» не смог пройти квалификацию, по правде говоря, еще ни одной команде с третьего места РПЛ это не удавалось, но мы надеемся, что однажды на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют три российские команды. Может быть, уже в следующем сезоне? Однако, чем выше место в таблице коэффициентов УЕФА – тем выше ответственность, ведь заработанные очки делятся на общее количество представителей. Но развитие невозможно без целей, и общая задача наших клубов в еврокубках – охранять шестую строчку.

Как начисляются очки? Каждая команда получает 2 очка за победу и 1 очко за ничью, также предусмотрены бонусные баллы за преодоление стадий соревнования. Сумма заработанных всеми клубами очков делится на их число в текущем еврокубковом сезоне (в нашем случае – 6). Так формируется сезонный коэффициент для национальных федераций, а по сумме коэффициентов пяти последних сезонов определяется место в рейтинге УЕФА.

Кто наш основной конкурент? Вот уже много лет - Португалия.

Нас не догонят! Любуемся таблицей коэффициентов УЕФА

Чему мы так радуемся? После вылета «Порту» из Лиги чемпионов с поражениями в двух матчах от «Ливерпуля» Португалия утратила математические шансы настигнуть Россию в таблице коэффициентов. А в четверг и «Бенфика» покинула Лигу Европы, значит, и приблизиться к нам португальцы больше не смогут. Таким образом, как минимум в нынешнем и в следующем сезоне РПЛ команда, занявшая третье место, будет получать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Серьезно ли мы сейчас опережаем Португалию? На данный момент наша фора составляет 2.317 балла, но перед стартом следующей кампании, когда борьба возобновится, из подсчета будет исключен сезон-2014/15, в котором мы набрали 9.666 очков, а португальцы 9.083. Отнимаем разницу от имеющейся форы и получаем цифру 1.734. По большому счету, это ничто. Следующий сезон начнется с чистого листа. Чтобы вы понимали, в этом сезоне Португалия отыграла у нас 3.317 баллов – в два раза больше, чем им осталось отыграть, чтобы вернуться на шестую строчку. И это только чистые коэффициенты за счет выступлений клубов, не забываем также, что с каждым годом мы будем терять в подсчете сезоны, в которых превосходили Португалию.

А далеко ли нам до пятого места? Вопрос задан из чистого любопытства, в топ-5 нам в обозримом будущем путь заказан. От Франции, замыкающей пятерку, мы отстаем почти на восемь баллов, если быть точным – на 7.949. И это при условии, что сами французы сильно отстают от четвертой строчки, где расположилась Германия – на 13 с хвостиком очков. В общем, не до жиру, быть бы живу. Сохранение шестой строчки – архисложная задача для РПЛ, а вверх заглядывать и вовсе не приходится. Сейчас мы на максимальной высоте, какую только можем себе позволить.

Настолько все плохо по сравнению с предыдущими сезонами? В нынешней еврокубковой кампании российские клубы набрали 7.583 очка. Это худший результат за пять лет, а по сравнению с прошлым сезоном мы упали на 5 баллов. Катастрофа.

Россия в рейтинге стран за последние пять лет

Сезон

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Очки

9.666

11.500

9.200

12.600

7.583

Как проявили себя наши клубы в нынешней кампании? Лиге чемпионов и Лиге Европы только предстоит обрести победителей, впереди полуфиналы турниров УЕФА, но наши клубы уже отстрелялись, некоторые относительно недавно, другие – еще в прошлом году. По традиции посчитаем вклад каждого в общую копилку. Итак, общий коэффициент – 7.583 балла. Какова доля каждого?

6. «Уфа» - 0.5. «Уфа» провела шесть матчей в квалификации Лиги Европы. Баллы, заработанные в отборочных раундах, делятся на два. «Уфа» один раз выиграла, четырежды сыграла вничью и однажды проиграла. Из расчета 2 балла за победу, 1 – за ничью набегает 6 очков, но их нужно разделить пополам, остается 3. Чтобы узнать коэффициент, осталось поделить тройку на число клубов РПЛ, стартовавших в евросезоне. Итого «Уфа» принесла полбалла, даже не пробившись в групповой этап Лиги Европы. 

5. «Спартак» - 0.75. Немногим больше «выручил» «Спартак», хотя стартовал в квалификации Лиги чемпионов, а потом прошел в групповой этап Лиги Европы. У «Спартака» полбалла за ничью с ПАОКом в третьем квалификационном раунде ЛЧ, после чего «красно-белые» отправились покорять турнир рангом ниже. В группе Лиги Европы москвичи сыграли вничью с «Вильярреалом» и «Глазго», а шотландцев еще и обыграли на выезде. Набегает 4.5 балла, а их еще нужно поделить на шесть.

4. «Локомотив» - 1. Впрочем, «Локомотив» своими усилиями набрал даже меньше «Спартака» и «Уфы» - только 2 балла за домашнюю победу над «Галатасараем». Еще 4 – это приветственный бонус за попадание в основную сетку Лиги чемпионов, а туда «Локо» попал автоматически как чемпион России. В общем, только треть из своих 6-ти баллов железнодорожники завоевали на футбольном поле. В зачет коэффициентов от «Локомотива» поступил один балл.

3. ЦСКА – 1.5. ЦСКА получил те же 4 балла, что и «Локо», за автоматическое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, а там армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» и сыграли вничью с «Викторией». К сожалению, этого не хватило для выхода в весеннюю часть еврокубков, еврокубковая кампания команды Виктора Ганчаренко получилась горько-сладкой.

2. «Краснодар» - 1.833. «Краснодар» бескомпромиссно провел групповой раунд Лиги Европы – четыре победы и два поражения, а вот в плей-офф все чаще играл вничью – три матча из четырех. Если бы последнюю мировую в матче с «Валенсией» поменять на победу, до которой «быкам» не хватило 40 секунд, увидели бы «быков» в четвертьфинале Лиги Европы и, глядишь, на первом месте среди российских клубов по вкладу в общую копилку.

1. «Зенит» - 2. А лидирует «Зенит». Если говорить об основной сетке турнира, то питерцы даже немного уступают «Краснодару» - 10 баллов (1.667 в общий зачет) против 11 (1.833), но у команды Сергея Семака были еще приключения в квалификации Лиги Европы. Победы над минским «Динамо» и «Мольде» Оле-Гуннара Сульшера добавили еще 2 балла (поощрения за игры квалификации делятся на два). Таким образом, в сумме «Зенит» набрал 12 баллов и после деления 2 пошли на общее благо. 

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12 январяСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
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Nikola45
Nikola45
   37 / 1020
сегодня в 08:42
Федун и его клуб засланные казачки! )) Деньги гонит в Киев на АТО, обкрадывает население России повышая стоимость на бензин и понижает рейтинг России.
Вывод:
Запретить продавать бензин.
Закрыть все заправочные станции ЛУКОИЛ.
Отправить Тарасятник в ФНЛ или расформировать, это на усмотрение правительства!
Пака за дачу ложных показаний на лесоповал! ))
parallels
parallels
   3 / 1020
сегодня в 08:41
уже писали стыдно за спартак?)
leopit
leopit
   292 / 1020
сегодня в 08:34
Стыдно ,очень стыдно за Спартак!
Nikola45
Nikola45
   37 / 1020
сегодня в 08:34
Вот и ответ почему все говорят, что нужно на уровне правительства запретить Тарасятнику выступать в Еврокубках.
А раз не получается договорится с правительством, то нужно просто отправлять их в ФНЛ ))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   81 / 1020
сегодня в 08:00
Славно спартачок сливает РПЛ, если федун купит пупсикам место в еврокубках, то в след. сезоне португалы нагонят.
p.s. все равно позор пупсикам!
blitz
blitz
   269 / 1020
сегодня в 00:55
Нас не догонят!
Правдин Семён
Правдин Семён
   171 / 1020
сегодня в 00:22
У комментаторов отсутствуют первичные навыки чтения,логика и совесть.
Footbolista
Footbolista ответил mihaluch
   7 / 1020
вчера в 23:35
Без михалучей разберутся...
МКС
МКС
   43 / 1020
вчера в 23:18
Зенит тянет рейт ко дну

Спартак хоть ничейку с Вилья сыграл

А эти только почтальенов с сантехниками могут обигрывать
pomor45
pomor45 ответил Литейный 4
   91 / 1020
вчера в 21:05
Спартак только позорит. Очки зарабатывают другие. Свиньи на смех себя поднимают. Гыгыгы
И, что всего хуже,значительно снижают средний результат, который идёт в копилку России в зачёте УЕФА. Это тяжёлое грузило, которое надо отцепить от еврокубков.
Аксинья
Аксинья
   46 / 1020
вчера в 21:04
Насне догонят не потому что наши клубы такие мощные, а потому что нас в в Европе уже иза серьезных соперников не считают...Зато кабинетный чемпионат рулит...
pomor45
pomor45
   91 / 1020
вчера в 21:02
Получается, что если бы зенит в ЕК выступал один, то принёс бы 12 баллов вместо 7.583 на шестерых. И всё из-за деления добытых очков на шестерых участников ЕК, среди которых четверо оказалось грузилами, а самыми тяжёлыми из них - Уфа и Спартак.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Узб@гоеный
   900 / 1020
вчера в 20:38
Спартак только профукивает очки, заработанные другими командами.
ЛОКОМОТИВ не на много лучше провел ЕК, а его за уши тянут в ЛЧ. Если в ЕК пройдут Спартак и Локомотив ---- 6го места мы лишимся на 99%.
Leningrad 84
Leningrad 84
   153 / 1020
вчера в 20:30
И после этого Генич и компания что-то там пишут о "провале" Зенита на международной арене?
Позор поросятам и их прихвостням!
Dominators
Dominators
   56 / 1020
вчера в 20:06
А вот соглашусь с болельщиками клуба с берегов Невы в том ,что выступление Спартака в ЛЧ и ЛЕ в этом сезоне , просто насмешка над болельщиками всей России . Стыд и срам .
mihaluch
mihaluch
   118 / 1020
вчера в 20:04
"Спартак"вообще на пару лет надо отстранить от еврокубков. Всем уже без всякого ясно что даже пятое место они занимают не без помощи административного ресурса.
Evilhuman
Evilhuman
   8 / 1020
вчера в 19:48
Вот и на х такие юбилярные шампиньоны как спартак, один вред, стыд,срам и позор , на пушечный выстрел бы к ЕК не подпускать
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1020
вчера в 19:45
Спартак только позорит. Очки зарабатывают другие. Свиньи на смех себя поднимают. Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   55 / 1020
вчера в 19:43
Опять всем стыдно за пищевик!
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   48 / 1020
вчера в 19:36
Спартак только профукивает очки, заработанные другими командами.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   20 / 1020
вчера в 19:22
Если пищевик опять при помощи судей пролезет в еврокубки, то в следующем сезоне Россия лишится 6 места в таблице! Этот тарасовский клубешник опять сольется в квалификации ЛЕ!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   38 / 1020
вчера в 19:18
Подкупы судей, соперников, разбазаривание народной нефти...
А на выходе 3/4 очка в таблицу коэффициентов.
Тьфу!
Как же стыдно за спартак!
FILL3286
FILL3286
   21 / 1020
вчера в 18:57
стыдно за зенит,отвильяреаленные!!
ахах ахха хахах хаха
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