Нас не догонят! Любуемся таблицей коэффициентов УЕФА

вчера, 19:00

На самом деле гордиться особо нечем: российские клубы выдали худший сезон за пять лет, но Португалия нас не настигнет – и это хорошо. «Соккер.ру» - о важных цифрах.

Вопросы и ответы

Какова главная задача? Защитить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА .

Что это нам дает? Национальная федерация, занимающая шестое место в таблице коэффициентов УЕФА , делегирует по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а вот для седьмого места уже работает формула «2+3» - две команды в ЛЧ и три в ЛЕ . Россия выбралась на шестое место по итогам кампании-2016/2017, и в текущем розыгрыше еврокубков мы воспользовались преимуществами своего положения: чемпион и вице-чемпион России получили прямые путевки в основную сетку Лиги чемпионов.

Бронзовый призер прошлого первенства «Спартак» не смог пройти квалификацию, по правде говоря, еще ни одной команде с третьего места РПЛ это не удавалось, но мы надеемся, что однажды на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют три российские команды. Может быть, уже в следующем сезоне? Однако, чем выше место в таблице коэффициентов УЕФА – тем выше ответственность, ведь заработанные очки делятся на общее количество представителей. Но развитие невозможно без целей, и общая задача наших клубов в еврокубках – охранять шестую строчку.

Как начисляются очки? Каждая команда получает 2 очка за победу и 1 очко за ничью, также предусмотрены бонусные баллы за преодоление стадий соревнования. Сумма заработанных всеми клубами очков делится на их число в текущем еврокубковом сезоне (в нашем случае – 6). Так формируется сезонный коэффициент для национальных федераций, а по сумме коэффициентов пяти последних сезонов определяется место в рейтинге УЕФА .

Кто наш основной конкурент? Вот уже много лет - Португалия.

Чему мы так радуемся? После вылета «Порту» из Лиги чемпионов с поражениями в двух матчах от «Ливерпуля» Португалия утратила математические шансы настигнуть Россию в таблице коэффициентов. А в четверг и «Бенфика» покинула Лигу Европы, значит, и приблизиться к нам португальцы больше не смогут. Таким образом, как минимум в нынешнем и в следующем сезоне РПЛ команда, занявшая третье место, будет получать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Серьезно ли мы сейчас опережаем Португалию? На данный момент наша фора составляет 2.317 балла, но перед стартом следующей кампании, когда борьба возобновится, из подсчета будет исключен сезон-2014/15, в котором мы набрали 9.666 очков, а португальцы 9.083. Отнимаем разницу от имеющейся форы и получаем цифру 1.734. По большому счету, это ничто. Следующий сезон начнется с чистого листа. Чтобы вы понимали, в этом сезоне Португалия отыграла у нас 3.317 баллов – в два раза больше, чем им осталось отыграть, чтобы вернуться на шестую строчку. И это только чистые коэффициенты за счет выступлений клубов, не забываем также, что с каждым годом мы будем терять в подсчете сезоны, в которых превосходили Португалию.

А далеко ли нам до пятого места? Вопрос задан из чистого любопытства, в топ-5 нам в обозримом будущем путь заказан. От Франции, замыкающей пятерку, мы отстаем почти на восемь баллов, если быть точным – на 7.949. И это при условии, что сами французы сильно отстают от четвертой строчки, где расположилась Германия – на 13 с хвостиком очков. В общем, не до жиру, быть бы живу. Сохранение шестой строчки – архисложная задача для РПЛ , а вверх заглядывать и вовсе не приходится. Сейчас мы на максимальной высоте, какую только можем себе позволить.

Настолько все плохо по сравнению с предыдущими сезонами? В нынешней еврокубковой кампании российские клубы набрали 7.583 очка. Это худший результат за пять лет, а по сравнению с прошлым сезоном мы упали на 5 баллов. Катастрофа.

Россия в рейтинге стран за последние пять лет

Сезон 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Очки 9.666 11.500 9.200 12.600 7.583

Как проявили себя наши клубы в нынешней кампании? Лиге чемпионов и Лиге Европы только предстоит обрести победителей, впереди полуфиналы турниров УЕФА , но наши клубы уже отстрелялись, некоторые относительно недавно, другие – еще в прошлом году. По традиции посчитаем вклад каждого в общую копилку. Итак, общий коэффициент – 7.583 балла. Какова доля каждого?

6. «Уфа» - 0.5. «Уфа» провела шесть матчей в квалификации Лиги Европы. Баллы, заработанные в отборочных раундах, делятся на два. «Уфа» один раз выиграла, четырежды сыграла вничью и однажды проиграла. Из расчета 2 балла за победу, 1 – за ничью набегает 6 очков, но их нужно разделить пополам, остается 3. Чтобы узнать коэффициент, осталось поделить тройку на число клубов РПЛ , стартовавших в евросезоне. Итого «Уфа» принесла полбалла, даже не пробившись в групповой этап Лиги Европы.

5. «Спартак» - 0.75. Немногим больше «выручил» «Спартак», хотя стартовал в квалификации Лиги чемпионов, а потом прошел в групповой этап Лиги Европы. У «Спартака» полбалла за ничью с ПАОКом в третьем квалификационном раунде ЛЧ , после чего «красно-белые» отправились покорять турнир рангом ниже. В группе Лиги Европы москвичи сыграли вничью с «Вильярреалом» и «Глазго», а шотландцев еще и обыграли на выезде. Набегает 4.5 балла, а их еще нужно поделить на шесть.

4. «Локомотив» - 1. Впрочем, «Локомотив» своими усилиями набрал даже меньше «Спартака» и «Уфы» - только 2 балла за домашнюю победу над «Галатасараем». Еще 4 – это приветственный бонус за попадание в основную сетку Лиги чемпионов, а туда «Локо» попал автоматически как чемпион России. В общем, только треть из своих 6-ти баллов железнодорожники завоевали на футбольном поле. В зачет коэффициентов от «Локомотива» поступил один балл.

3. ЦСКА – 1.5. ЦСКА получил те же 4 балла, что и «Локо», за автоматическое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, а там армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» и сыграли вничью с «Викторией». К сожалению, этого не хватило для выхода в весеннюю часть еврокубков, еврокубковая кампания команды Виктора Ганчаренко получилась горько-сладкой.

2. «Краснодар» - 1.833. «Краснодар» бескомпромиссно провел групповой раунд Лиги Европы – четыре победы и два поражения, а вот в плей-офф все чаще играл вничью – три матча из четырех. Если бы последнюю мировую в матче с «Валенсией» поменять на победу, до которой «быкам» не хватило 40 секунд, увидели бы «быков» в четвертьфинале Лиги Европы и, глядишь, на первом месте среди российских клубов по вкладу в общую копилку.

1. «Зенит» - 2. А лидирует «Зенит». Если говорить об основной сетке турнира, то питерцы даже немного уступают «Краснодару» - 10 баллов (1.667 в общий зачет) против 11 (1.833), но у команды Сергея Семака были еще приключения в квалификации Лиги Европы. Победы над минским «Динамо» и «Мольде» Оле-Гуннара Сульшера добавили еще 2 балла (поощрения за игры квалификации делятся на два). Таким образом, в сумме «Зенит» набрал 12 баллов и после деления 2 пошли на общее благо.