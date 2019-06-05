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С. Ребров: «Бердыев сам разберется, что ему дальше делать»

сегодня, 13:37

Бывший футболист «Рубина» Сергей Ребров прокомментировал увольнение главного тренера казанской команды Курбана Бердыева.

Курбан Бекиевич — опытный и грамотный специалист, он сам разберется, что ему дальше делать. Я не могу ему советовать, я очень благодарен, что работал с ним. У него достаточно опыта, чтобы решить, что дальше делать. Я не знаю финансовое положение «Рубина», я слежу за командой, но не за финансовым положением. Бердыев уже уходил из клуба, а потом возвращался. Футбол — это результат, который требуют от тренеров. Возможно, в этом сезоне не было результата, и руководство и тренер пришли к какому-то соглашению. Я уверен, что футбольный клуб «Рубин» был, есть и будет. Это очень большой клуб для Татарстана, будет там Бердыев или нет.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил cska plus
   30 / 827
сегодня в 14:51
А штанголиз как бы адвокатом вступает для туркмена.
Господи, увидел знакомую фамилию в заголовке - и бросился комментировать :)
Кони вообще что-нибудь читают и в футболе разбираются? Позор!
mihaluch
mihaluch
   44 / 827
сегодня в 14:48
Бабок полечил достаточно чтобы беспечно прожить старость.
За адекватность
За адекватность
   28 / 827
сегодня в 14:36
"Это очень большой клуб для Татарстана, будет там Бердыев или нет." Ну далеко не факт, хоккейный "АК Барс", баскетбольный "Уникс" и волейбольный "Зенит Казань" видимо дороже властям республики. С таким подходом как бы не кануть в Лету после следующего сезона.
Absinthe5
Absinthe5 ответил Boytser
   98 / 827
сегодня в 14:29
Это не штанголиз, это укроинский Ребров.
Кони сначала ляпнут гадость, а потом читают)
Boytser
Boytser ответил cska plus
сегодня в 14:27
А штанголиз как бы адвокатом вступает для туркмена.
Это не штанголиз, это укроинский Ребров.
cska plus
cska plus
   4 / 827
сегодня в 14:21
А штанголиз как бы адвокатом вступает для туркмена.
Арбалет
Арбалет
   194 / 827
сегодня в 14:18
После Бердыева выжженная земля.
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