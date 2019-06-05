С. Ребров: «Бердыев сам разберется, что ему дальше делать»

Бывший футболист «Рубина» прокомментировал увольнение главного тренера казанской команды .

Курбан Бекиевич — опытный и грамотный специалист, он сам разберется, что ему дальше делать. Я не могу ему советовать, я очень благодарен, что работал с ним. У него достаточно опыта, чтобы решить, что дальше делать. Я не знаю финансовое положение «Рубина», я слежу за командой, но не за финансовым положением. Бердыев уже уходил из клуба, а потом возвращался. Футбол — это результат, который требуют от тренеров. Возможно, в этом сезоне не было результата, и руководство и тренер пришли к какому-то соглашению. Я уверен, что футбольный клуб «Рубин» был, есть и будет. Это очень большой клуб для Татарстана, будет там Бердыев или нет.