Буффон ушел из ПСЖ

ПСЖ объявил об уходе из клуба вратаря Джанлуиджи Буффона. По условиям контракта, стороны могли продлить сотрудничество еще на сезон, но не стали этого делать.
«Джентльмен на поле и за его пределами и отличный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего лучшего в будущем», — говорится в сообщении ПСЖ.
41-летний итальянец перебрался в ПСЖ прошлым летом. За клуб он провел 25 матчей.
Здоровья и удачи .
Здоровья и удачи .
Джиджи не долго думал и сказал, что с детства мечтал играть за вагабонди.
Джиджи не долго думал и сказал, что с детства мечтал играть за вагабонди.