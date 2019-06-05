Буффон ушел из ПСЖ

сегодня, 18:43

ПСЖ объявил об уходе из клуба вратаря . По условиям контракта, стороны могли продлить сотрудничество еще на сезон, но не стали этого делать.

«Джентльмен на поле и за его пределами и отличный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего лучшего в будущем», — говорится в сообщении ПСЖ .