ГлавнаяНовости

Буффон ушел из ПСЖ

сегодня, 18:43

ПСЖ объявил об уходе из клуба вратаря Джанлуиджи Буффона. По условиям контракта, стороны могли продлить сотрудничество еще на сезон, но не стали этого делать.

«Джентльмен на поле и за его пределами и отличный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего лучшего в будущем», — говорится в сообщении ПСЖ.

41-летний итальянец перебрался в ПСЖ прошлым летом. За клуб он провел 25 матчей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноХота перешел из «Бирмингема» в «Астон Виллу»
Сегодня, 19:01 ФотоКомментарии2
ОфициальноДиаме покидает «Ньюкасл»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Официально«Реал» объявил о подписании Йовича
Вчера, 14:50 Комментарии64
Официально«Майнц» подписал полузащитника «Вест Хэма»
Вчера, 00:48 Комментарии2
Официально«Севилья» подписала защитника «Нанта»
03 июня Комментарии3
Готовимся к пополнению! Кто лишний в «Реале»?
03 июняАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   209 / 829
сегодня в 20:44
Пора уже на заслуженный отдых!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   261 / 829
сегодня в 20:42
Желаю Буфону успехов
Верг
Верг
   534 / 829
сегодня в 20:40
За фк тамбов еще можно попылить в высшей лиге
Sergey Z
Sergey Z
   246 / 829
сегодня в 20:29
Удачи Буффону!!!
амурец
амурец
   64 / 829
сегодня в 20:29
давно надо было уже уйти, вообще
kotmyshka
kotmyshka
   70 / 829
сегодня в 20:21
пора?
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 20:13
Значит настало время!
No problem
No problem
   163 / 829
сегодня в 20:10
Досвидос Амиго.
barcamilan
barcamilan
   451 / 829
сегодня в 19:59
вот зачем из юве он ушел? ваще не понятно
shlomo
shlomo
   82 / 829
сегодня в 19:57
А где последний матч??????!!!!!!!
lobsterdam
lobsterdam ответил drug01
   231 / 829
сегодня в 19:52
Нужны проводы!!!
ОТВАЛЬНУЮ В ПАРИЖЕ!
drug01
drug01
   76 / 829
сегодня в 19:48
Нужны проводы!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   139 / 829
сегодня в 19:36
Скорей ушли Буффона из команды
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   175 / 829
сегодня в 19:36
Пора уже в тренеры подаваться.
ДСА
ДСА
   69 / 829
сегодня в 19:30
Пусть ещё поиграет
RMUKMU
RMUKMU
   152 / 829
сегодня в 19:30
Джентльмен на поле? Все уже забыли апрель прошлого года?
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 829
сегодня в 19:29
Закат карьеры Буфонища близок. Жаль.
Jaded
Jaded ответил AmIIIeR89
сегодня в 19:29
Смазал окончание своей карьеры
Титул чемпиона. Смазал. Мда.
RamonCSKA
RamonCSKA
   265 / 829
сегодня в 19:27
ну 41 мужику, круто все равно на таком уровнБуффон топ
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   72 / 829
сегодня в 19:24
Смазал окончание своей карьеры
Ravshan878
Ravshan878
   19 / 829
сегодня в 19:23
Жижи ты ,, SUPER STAR ,,
Здоровья и удачи .
la_masia
la_masia ответил Bеликий Князь
   89 / 829
сегодня в 19:18
Правильно говоришь, как узнал что Роналду подписали, сразу ушел из кабинета.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   327 / 829
сегодня в 19:12
Позвал Буффона в наш Зенит.
Джиджи не долго думал и сказал, что с детства мечтал играть за вагабонди.
beefs
beefs
   138 / 829
сегодня в 19:08
Буффон ушёл на пенсион...
Zenit_84
Zenit_84
   54 / 829
сегодня в 19:07
Прощай, Буффонище!
cevin cigan
cevin cigan
   12 / 829
сегодня в 19:06
Зато чемпион Франции!!!
морозз
морозз
   86 / 829
сегодня в 19:06
Сдал Буффон в игровом плане, пора вешать бутсы на гвоздь, яркий пример для долгожителя Акинфеева!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   614 / 829
сегодня в 19:05
Ну, все, думаю, пора Джиджи на пенсию
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 829
сегодня в 19:03
В каком нить середняке еще вполне может попылить. За такую же средненькую зарплату...
dimagas1
dimagas1
   125 / 829
сегодня в 19:01
Так спозорился в конце карьеры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100