Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезона

сегодня, 22:18

Фанаты «Краснодара» признаны лучшими по итогам сезона-2018/19.

Победитель конкурса определялся исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны фанатов команд Премьер-Лиги при проведении матчей и общего количество болельщиков, присутствовавших на играх.

По итогам сезона «Краснодар» из-за поведения болельщиков был оштрафован на 20 тысяч рублей, это лучший результат в лиге. «Лидер» по этому показателю «Спартак» заплатил 4 млн 130 тысяч рублей из-за фанатов.

«Краснодар» занял третье место в таблице.