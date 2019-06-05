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Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезона

сегодня, 22:18

Фанаты «Краснодара» признаны лучшими по итогам сезона-2018/19.

Победитель конкурса определялся исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны фанатов команд Премьер-Лиги при проведении матчей и общего количество болельщиков, присутствовавших на играх.

По итогам сезона «Краснодар» из-за поведения болельщиков был оштрафован на 20 тысяч рублей, это лучший результат в лиге. «Лидер» по этому показателю «Спартак» заплатил 4 млн 130 тысяч рублей из-за фанатов.

«Краснодар» занял третье место в таблице.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   34 / 818
сегодня в 22:42
Можно только поздравить. Лично мне очень нравится атмосфера на стадионе "Краснодара". Гимн ЛЧ будет вишенкой на торте,
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   212 / 818
сегодня в 22:38
В краснодаре больше адекватных людей ходит на футбол.
Морозовский
Морозовский
   6 / 818
сегодня в 22:34
Самую большую выгоду нашему футболу принёс "Спартак"!
Дима Головашич
Дима Головашич
   670 / 818
сегодня в 22:25
Раскручивают это болотце как могут.
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