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Смертин - о словах Ильина: «Такое недопустимо на поле и за его пределами»

16 мая 2019, 14:49
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал скандал вокруг нападающего «Урала» Владимира Ильина, который во время кубковой игры с тульским «Арсеналом» (2:2) назвал хавбека туляков Резиуана Мирзова «чуркой».

Напомним, что Смертин занимает пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом.

Мы будем разбираться в ситуации. Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК, дальше уже будет выноситься решение комитетом.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответил Томик
17 мая в 19:01
Что Вы меня всё пугаетекаким-то "нормальным мужиком"? Судя по всему все вопросы привыкли решать именно так. Тогда странно почему Вам ещё не набили "рыло". И не льстите себе., если пока ещё не нашёлся такой человек, то он обязательно найдётся. И вот тогда вы необходимый опыт нытья и получите обязательно. Не всё ж слабых бить и над ними потешаться, называя себя "нормальным мужиком".
Я как раз таки не отношусь к тем людям, которые все дела решают кулаками. Меня даже бесят такие. Но за слова чурка, разок можно и дать.
Томик
Томик ответил NGY
17 мая в 14:21
Что Вы меня всё пугаетекаким-то "нормальным мужиком"? Судя по всему все вопросы привыкли решать именно так. Тогда странно почему Вам ещё не набили "рыло". И не льстите себе., если пока ещё не нашёлся такой человек, то он обязательно найдётся. И вот тогда вы необходимый опыт нытья и получите обязательно. Не всё ж слабых бить и над ними потешаться, называя себя "нормальным мужиком".
NGY
NGY ответил Томик
17 мая в 06:29
Я считаю, что недопустимо распускать руки, а какой был повод - мы не знаем. И Вы не знаете. И не 66 тут размусоливать про то, как у Вас принято по шее давать. Могу сказать одно: дал по шее - будь готов понести наказание, а не рассказывать кто там кому жаловаться побежит. Пока я вижу одного жалующегося, который ноет, что оскорбили всю веленную вместе с ним. Интересно за что? Понятно, что он вежливо попросил о чём то Ильина, а тот, негодяй, назвал его страшным словом, за которое необходимо срочно его покарать. Привыкли руки распускать, а чуть что - меня обидели, да нет НАС ОБИДЕЛИ, ПОМОГИТЕ! А если даже и назвал Ильин Мирзова чуркой, то только его и за что-то конкретное. Вот пусть и примет как должное.
Ну да, руки распускать не допустимо, а оскорблять можно. Железная у тебя логика, только вот она однобокая, у таких как ты.
Вот я и говорю, что такие как ты, сперва рот открывают, а потом бегут за помощью.

И не льсти себе, от твоих оскорблений, а тем более на нац.почве, нормальный мужик не побежит, со словами помогите, а даст тебе в рыло. А вот ты уже побежись сверкая пятками, со словами ПОМОГИТЕ, меня "не за что" ударили.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
17 мая в 03:00
Очевидно, у нас без раздутых скандалов скучно.
zzz-
zzz- ответил handreb
17 мая в 01:18
А если бы, например, обозвал бревном?
для этого они переспать должны...)
Томик
Томик ответил NGY
16 мая в 23:18
Вот такие как ты прывыкли рот открывать, а потом когда по шеи получают за это, жаловаться, что ему надавали. Значит ты считаешь, что оскорбление должно быть безнаказанным, а если за это получаешь в рыло, тогда это должно быть наказуемым?
И вот ещё. Я высказал своё мнение, а вот Вы как раз рот открыли и конкетно в мою сторону, что по Вашим же представлениям о порядочности, здесь озвученным - нехорошо.
Томик
Томик ответил NGY
16 мая в 23:13
Вот такие как ты прывыкли рот открывать, а потом когда по шеи получают за это, жаловаться, что ему надавали. Значит ты считаешь, что оскорбление должно быть безнаказанным, а если за это получаешь в рыло, тогда это должно быть наказуемым?
Я считаю, что недопустимо распускать руки, а какой был повод - мы не знаем. И Вы не знаете. И не 66 тут размусоливать про то, как у Вас принято по шее давать. Могу сказать одно: дал по шее - будь готов понести наказание, а не рассказывать кто там кому жаловаться побежит. Пока я вижу одного жалующегося, который ноет, что оскорбили всю веленную вместе с ним. Интересно за что? Понятно, что он вежливо попросил о чём то Ильина, а тот, негодяй, назвал его страшным словом, за которое необходимо срочно его покарать. Привыкли руки распускать, а чуть что - меня обидели, да нет НАС ОБИДЕЛИ, ПОМОГИТЕ! А если даже и назвал Ильин Мирзова чуркой, то только его и за что-то конкретное. Вот пусть и примет как должное.
CSKA2012
CSKA2012 ответил NGY
16 мая в 22:44
Чурка - это точно не обозначение какой либо нации. Да, оскорбил на эмоциях , но если это кого то задевает значит он сам себя таким и считает. Нормальный человек не станет на глупость реагировать, а докажет ошибочное мнение о нем. "Чурка", "жид", "свинья" это сленг для глупых людей. А как мы знаем футболисты не отличаются умом и сообразительностью.
NGY
NGY ответил Томик
16 мая в 17:30
Кто будет разбираться с Мирзовым за захват шеи оппонента? Это недопустимо и вне поля, а тем более на нём. Дисквалификация матчей на 5.
Вот такие как ты прывыкли рот открывать, а потом когда по шеи получают за это, жаловаться, что ему надавали.

Значит ты считаешь, что оскорбление должно быть безнаказанным, а если за это получаешь в рыло, тогда это должно быть наказуемым?
NGY
NGY ответил cska plus
16 мая в 17:27
Из мухи сделали слона, а давайте Ильина тоже посадим была не была, хернёй все занимается, как будто сам Мирзов золотой, небось миллион раз кого то оскорблял.
Если оскорбил на нац.почве, тогда тоже должен получить наказание на поле.
NGY
NGY ответил CSKA2012
16 мая в 17:25
Ну назвали чуркой ну и что в этом такого ?)) Они сами себя так обзывают)) а вообще чурка это короткий обрубок, кусок чего-нибудь. Читайте словарь господа.
Одно дело самим называть чуркой в шутливой манере, а другое дело слышать подобное, не от "самих".
Если ты допускаешь в свой адрес слово "свинья", это твое право, но для других это может звучать оскорблением.

У слова "чурка" есть два обозначения, и ты прекрасно сам понимаешь, что имел ввиду Ильин, когда называл этим словом Мирзова.
Denkuz
Denkuz
16 мая в 15:51
У нас в стране чуркой обзываются в среднем сто раз в секунду.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 мая в 15:42
Совсем распоясались футболеры!!!
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Sayman89
16 мая в 15:38
Если трудолюбивые народы уйдут - рабочих мест станет больше, а еще возможно даже повышение зарплат ввиду недостатка и следовательно большей ценности кадров. Как то нелогично мыслите
Все логично. Вон, Гитлер как раз хотел подсократить население аккурат под количество рабочих мест.
handreb
handreb
16 мая в 15:37
А если бы, например, обозвал бревном?
11-и метровый
11-и метровый
16 мая в 15:31
Еще неизвестно что сказал Мирзов Ильину, раз он так отреагировал.
CSKA2012
CSKA2012
16 мая в 15:18
Ну назвали чуркой ну и что в этом такого ?)) Они сами себя так обзывают)) а вообще чурка это короткий обрубок, кусок чего-нибудь. Читайте словарь господа.
Sayman89
Sayman89 ответил Кхалиси за Барсу
16 мая в 15:17
Если трудолюбивые народы уйдут - рабочих мест станет больше, а еще возможно даже повышение зарплат ввиду недостатка и следовательно большей ценности кадров. Как то нелогично мыслите
cska plus
cska plus
16 мая в 15:14
Из мухи сделали слона, а давайте Ильина тоже посадим была не была, хернёй все занимается, как будто сам Мирзов золотой, небось миллион раз кого то оскорблял.
NbKA555
NbKA555 ответил Кхалиси за Барсу
16 мая в 15:08
Торгуети мандаринами?)
Томик
Томик
16 мая в 15:05
Ведь деньги же платят ещё этому "офицеру". Остаётся только посоветовать всем называть уродов уродами, а у.бков, извините, у.бками. Не надо давать повод переводить личные отношения в межнациональные. А если так принципиальна борьба с оскорблениями на футбольном поле, то надо ввести "офицеров по борьбе с оскорблениями не относящимися к межнациональным отношениям" и "офицеров по запрету причисления судей к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации." А то как-то однобоко караем...
NbKA555
NbKA555 ответил Кхалиси за Барсу
16 мая в 15:01
Спасибо разрушительница каталонских оков,за совет
Томик
Томик
16 мая в 14:56
Кто будет разбираться с Мирзовым за захват шеи оппонента? Это недопустимо и вне поля, а тем более на нём. Дисквалификация матчей на 5.
Знатог
Знатог
16 мая в 14:54
а если какой-нибудь чу... то есть фу тболист узбекский бьёт кого-то за пределами поля это не дискриминация и не расизм это можно.
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