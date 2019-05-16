Смертин - о словах Ильина: «Такое недопустимо на поле и за его пределами»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал скандал вокруг нападающего «Урала» Владимира Ильина, который во время кубковой игры с тульским «Арсеналом» (2:2) назвал хавбека туляков Резиуана Мирзова «чуркой».
Напомним, что Смертин занимает пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом.
Мы будем разбираться в ситуации. Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК, дальше уже будет выноситься решение комитетом.
Вот я и говорю, что такие как ты, сперва рот открывают, а потом бегут за помощью.
И не льсти себе, от твоих оскорблений, а тем более на нац.почве, нормальный мужик не побежит, со словами помогите, а даст тебе в рыло. А вот ты уже побежись сверкая пятками, со словами ПОМОГИТЕ, меня "не за что" ударили.
Вот я и говорю, что такие как ты, сперва рот открывают, а потом бегут за помощью.
И не льсти себе, от твоих оскорблений, а тем более на нац.почве, нормальный мужик не побежит, со словами помогите, а даст тебе в рыло. А вот ты уже побежись сверкая пятками, со словами ПОМОГИТЕ, меня "не за что" ударили.
Значит ты считаешь, что оскорбление должно быть безнаказанным, а если за это получаешь в рыло, тогда это должно быть наказуемым?
Значит ты считаешь, что оскорбление должно быть безнаказанным, а если за это получаешь в рыло, тогда это должно быть наказуемым?
Если ты допускаешь в свой адрес слово "свинья", это твое право, но для других это может звучать оскорблением.
У слова "чурка" есть два обозначения, и ты прекрасно сам понимаешь, что имел ввиду Ильин, когда называл этим словом Мирзова.
Если ты допускаешь в свой адрес слово "свинья", это твое право, но для других это может звучать оскорблением.
У слова "чурка" есть два обозначения, и ты прекрасно сам понимаешь, что имел ввиду Ильин, когда называл этим словом Мирзова.