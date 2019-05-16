Смертин - о словах Ильина: «Такое недопустимо на поле и за его пределами»

16 мая 2019, 14:49

Бывший футболист сборной России прокомментировал скандал вокруг нападающего «Урала» , который во время кубковой игры с тульским «Арсеналом» (2:2) назвал хавбека туляков «чуркой».

Напомним, что Смертин занимает пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом.