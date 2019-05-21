УЕФА предоставлял Мхитаряну гарантии безопасности

В УЕФА прокомментировали новость о том, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян из-за соображений безопасности пропустит финал Лиги Европы в Баку.
УЕФА работал в сотрудничестве с «Арсеналом» и в результате этой работы мы получили гарантии относительно безопасности футболиста на территории Азербайджана от властей страны. Благодаря этим гарантиям мы смогли разработать план безопасного пребывания футболистов и других представителей клуба в Баку.
Клуб был в курсе тех усилий, которые приняли УЕФА и правительство Азербайджана, но принял решение не везти игрока на место проведения финальной игры. Мы должны уважать личное решение футболиста и клуба. В нашем приоритете всегда остаются болельщики.
Создали проблему на ровном месте, теперь прилагают усилия. Не проще было выбрать страну, где такие проблемы не могут возникнуть. Не проще было, как только проблема возникла, перенести финал ЛЕ, где с превеликим удовольствием провели бы этот финал без либо каких проблем.
Гарантии от такого УЕФА ничего не значат. Хотя, вряд ли, кто то попытается воздействовать физическим путём на Мхитаряна, но играть, когда в его адрес с трибун будет раздаваться свист, реплики, малоприятно.
Создали проблему на ровном месте, теперь прилагают усилия. Не проще было выбрать страну, где такие проблемы не могут возникнуть. Не проще было, как только проблема возникла, перенести финал ЛЕ, где с превеликим удовольствием провели бы этот финал без либо каких проблем.
Гарантии от такого УЕФА ничего не значат. Хотя, вряд ли, кто то попытается воздействовать физическим путём на Мхитаряна, но играть, когда в его адрес с трибун будет раздаваться свист, реплики, малоприятно.