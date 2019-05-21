УЕФА предоставлял Мхитаряну гарантии безопасности

В УЕФА прокомментировали новость о том, что полузащитник «Арсенала» из-за соображений безопасности пропустит финал Лиги Европы в Баку.

УЕФА работал в сотрудничестве с «Арсеналом» и в результате этой работы мы получили гарантии относительно безопасности футболиста на территории Азербайджана от властей страны. Благодаря этим гарантиям мы смогли разработать план безопасного пребывания футболистов и других представителей клуба в Баку.