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УЕФА предоставлял Мхитаряну гарантии безопасности

сегодня, 16:22
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

В УЕФА прокомментировали новость о том, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян из-за соображений безопасности пропустит финал Лиги Европы в Баку. 

УЕФА работал в сотрудничестве с «Арсеналом» и в результате этой работы мы получили гарантии относительно безопасности футболиста на территории Азербайджана от властей страны. Благодаря этим гарантиям мы смогли разработать план безопасного пребывания футболистов и других представителей клуба в Баку.

Клуб был в курсе тех усилий, которые приняли УЕФА и правительство Азербайджана, но принял решение не везти игрока на место проведения финальной игры. Мы должны уважать личное решение футболиста и клуба. В нашем приоритете всегда остаются болельщики.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 19:08
Отговорки.
За адекватность
За адекватность
   24 / 845
сегодня в 17:59
Какой бред. УЕФА на страже мира и порядка, Когда Вы отдали Киеву финал ЛЧ, зная что "Газпром" титульный спонсор, зная напряженность отношений между странами, и когда под давлением укро-активистов убрали символику "Газпрома", Вы засунули язык в эконом-класс, ну чтобы не накалять обстановку. Ну так засуньте язык туда же, у "Челси" как бы вопросов нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   343 / 845
сегодня в 17:50
Правильно сделал ,что послал на Х. этих животных ! У зелёных всю жизнь были проблемы с башкой !
Inside91
Inside91 ответил ZjzoRe
   438 / 845
сегодня в 17:21
"в нашем приоритете всегда болельщики" - поэтому нам наплевать, что армянские болельщики лишены возможности увидеть финал
Армянские болельщики , он же армянский народ , могли бы спокойно присутствовать на финале , если бы не тырили чужие земли под шумок -за всё надо платить.
oncha
oncha
   425 / 845
сегодня в 17:12
Неужели у УЕФА есть служба охраны игроков в футбол с такими гарантиями?
112910315
112910315
   2 / 845
сегодня в 17:08
...Клуб был в курсе тех усилий, которые приняли УЕФА и правительство Азербайджана...

Создали проблему на ровном месте, теперь прилагают усилия. Не проще было выбрать страну, где такие проблемы не могут возникнуть. Не проще было, как только проблема возникла, перенести финал ЛЕ, где с превеликим удовольствием провели бы этот финал без либо каких проблем.

Гарантии от такого УЕФА ничего не значат. Хотя, вряд ли, кто то попытается воздействовать физическим путём на Мхитаряна, но играть, когда в его адрес с трибун будет раздаваться свист, реплики, малоприятно.
ZjzoRe
ZjzoRe
   153 / 845
сегодня в 17:07
"в нашем приоритете всегда болельщики" - поэтому нам наплевать, что армянские болельщики лишены возможности увидеть финал
beefs
beefs
   171 / 845
сегодня в 16:34
политика вне спорта, вот вам и все...
ДСА
ДСА
   85 / 845
сегодня в 16:31
уж лучше пожертвовать финалом, чем не дай бог что случится...
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