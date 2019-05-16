«Арсенал» Т намерен обратиться в УЕФА из-за оскорблений Ильина

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал об инциденте во вчерашнем матче 1/2 финала Кубка России против «Урала», когда нападающий уральцев Владимир Ильин оскорбил своего оппонента Резиуана Мирзова по национальному признаку.
Игрок «Урала» Ильин оскорбил нашего футболиста Мирзова, назвав его «чуркой». Мы обратимся в компетентные инстанции, чтобы наказать за такие слова. Надеюсь, нас услышат в РФС, мы намерены обратиться и в УЕФА. За такие слова необходимо наказывать, нельзя оскорблять людей по национальному признаку. Я после игры обратился к судьям и попросил сделать запись об этом инциденте.
Мирзов был расстроен и возмущен. Парень из «Урала», наверное, забыл правила поведения, надо напомнить о недопустимости подобного рода высказываний. По игре у нас вопросов нет, «Урал» оказался сильнее и заслужил выход в финал, но такие вещи, которые совершил Ильин, прощать не собираемся.
а угроза подачи в УЕФА, заставит
свой дом отработать по полной.
Это больше блеф, что в УЕФА,
но намек на то, чтобы свои
не спускали на тормоза .
а угроза подачи в УЕФА, заставит
свой дом отработать по полной.
Это больше блеф, что в УЕФА,
но намек на то, чтобы свои
не спускали на тормоза .
Точно - Сапогов № 2. Пусть радуется , что Резиуан ему челюсть не сломал .
Точно - Сапогов № 2. Пусть радуется , что Резиуан ему челюсть не сломал .
1. Прост. О глупом, неразумном человеке.
Назови так Ильина это нормально будет, а назови так Мирзова, всё сразу расизм!
Вы сами то вдумайтесь во весь этот бред, не надо пихать сюда национальности.
1. Прост. О глупом, неразумном человеке.
Назови так Ильина это нормально будет, а назови так Мирзова, всё сразу расизм!
Вы сами то вдумайтесь во весь этот бред, не надо пихать сюда национальности.
Давайте посмотрим в словаре значение слово чурка.
1. короткий обрубок, кусок дерева или металла
2. прост. недалёкий, глуповатый, необразованный, бесчувственный, неповоротливый человек
Да Ильин назвал Мирзова недалёким человеком, а как назвать человека который так себя ведёт?
Представляете как в УЕФА будут смеяться истинному значению этого слова.
Тут нельзя такие слова писать, но все поймут, когда на поле на судью кричат, что он представляет секс меньшинства, что сразу в Гаагский трибунал писать?
Когда без зрителей матч проходит, чего только не наслушаешься, да это слово вообще пустяк.
Вообще взяли моду как, что сразу расизм, национализм.
В Америке это уже до бреда дошло, как только у человека чёрная кожа или узнают, что он гей, сразу боятся слово сказать, засудят.
https://youtu.be/eqHPc_e4rPY
Давайте посмотрим в словаре значение слово чурка.
1. короткий обрубок, кусок дерева или металла
2. прост. недалёкий, глуповатый, необразованный, бесчувственный, неповоротливый человек
Да Ильин назвал Мирзова недалёким человеком, а как назвать человека который так себя ведёт?
Представляете как в УЕФА будут смеяться истинному значению этого слова.
Тут нельзя такие слова писать, но все поймут, когда на поле на судью кричат, что он представляет секс меньшинства, что сразу в Гаагский трибунал писать?
Когда без зрителей матч проходит, чего только не наслушаешься, да это слово вообще пустяк.
Вообще взяли моду как, что сразу расизм, национализм.
В Америке это уже до бреда дошло, как только у человека чёрная кожа или узнают, что он гей, сразу боятся слово сказать, засудят.
Если Мирзоев - чурка, то тогда и Эль Кабир, и Ароян тоже? Получается, он своих одноклубников ведь тоже оскорбил.
Если Мирзоев - чурка, то тогда и Эль Кабир, и Ароян тоже? Получается, он своих одноклубников ведь тоже оскорбил.
Вот если бы Онона Туре бибизьянкой назвали, тогда да, расизЪм ;)
Вот если бы Онона Туре бибизьянкой назвали, тогда да, расизЪм ;)
Так что ещё не известно кто кого и из за чего обозвал.
Так что ещё не известно кто кого и из за чего обозвал.