ГлавнаяНовости

«Арсенал» Т намерен обратиться в УЕФА из-за оскорблений Ильина

16 мая 2019, 14:19
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал об инциденте во вчерашнем матче 1/2 финала Кубка России против «Урала», когда нападающий уральцев Владимир Ильин оскорбил своего оппонента Резиуана Мирзова по национальному признаку.

Игрок «Урала» Ильин оскорбил нашего футболиста Мирзова, назвав его «чуркой». Мы обратимся в компетентные инстанции, чтобы наказать за такие слова. Надеюсь, нас услышат в РФС, мы намерены обратиться и в УЕФА. За такие слова необходимо наказывать, нельзя оскорблять людей по национальному признаку. Я после игры обратился к судьям и попросил сделать запись об этом инциденте.

Мирзов был расстроен и возмущен. Парень из «Урала», наверное, забыл правила поведения, надо напомнить о недопустимости подобного рода высказываний. По игре у нас вопросов нет, «Урал» оказался сильнее и заслужил выход в финал, но такие вещи, которые совершил Ильин, прощать не собираемся.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
УЕФА предоставлял Мхитаряну гарантии безопасности
Вчера, 16:22 Комментарии14
Смертин - о словах Ильина: «Такое недопустимо на поле и за его пределами»
16 мая Комментарии24
Ильин во время матча «Арсенал» - «Урал» назвал Мирзова «чуркой»
16 мая Комментарии22
«Я его уничтожу». «Спартак» увольняет Глушакова
14 маяСтанислав Горин в блоге "Спартаком" единымКомментарии72
СлухиФотография улыбающегося Ракитича разозлила «Барселону»
09 мая Комментарии46
Леонардо: «Бакайоко? Каждый должен нести ответственность за свои ошибки»
07 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил cska1948
   11 / 840
16 мая в 22:26
Вы что, серьёзно, не видите разницы между "чурка" и "чурбан неотёсанный" и смыслом, который несут эти два выражения?
В своем доме, могут на нет спустить,
а угроза подачи в УЕФА, заставит
свой дом отработать по полной.
Это больше блеф, что в УЕФА,
но намек на то, чтобы свои
не спускали на тормоза .
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
16 мая в 22:13
Дурак этот Ильин, чайник полный. От РФС получит пистон и кайфовать будет.

Точно - Сапогов № 2. Пусть радуется , что Резиуан ему челюсть не сломал .
handreb
handreb
   67 / 840
16 мая в 20:49
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 840
    16 мая в 20:47
    УЕФА должна наказать руского нациста! Молодцы Арсенал что это так не замалчивают и идут до конца.
    cska1948
    cska1948 ответил Faustello
       113 / 840
    16 мая в 20:46
    Не ну мог же в ответ сказать типа - сам дурак или а я брату старшему расскажу он тебе ... даст.
    Мы не знаем причины возникшего конфликта. Так что не нам судить, что произошло на самом деле. Видимо Ильин не на пустом месте оскорбил Мирзова, но за языком всё-таки следить надо.
    Faustello
    Faustello ответил cska1948
       22 / 840
    16 мая в 20:01
    А Вы не допускаете, что это было реакцией Мирзова на слова Ильина?
    Не ну мог же в ответ сказать типа - сам дурак или а я брату старшему расскажу он тебе ... даст.
    Faustello
    Faustello ответил Сергей Саныч
       22 / 840
    16 мая в 19:56
    Мог и гланды вырвать.
    Прооперировать )))
    cska1948
    cska1948
       113 / 840
    16 мая в 19:41
    Разве нельзя разобраться в своём доме, РФС, не вынося сор из избы?
    cska1948
    cska1948 ответил Faustello
       113 / 840
    16 мая в 19:37
    Так инцидент во время матча показывали как Мирзов Ильина за шею схватил и на соонную с силой давил шипя ему что то в ухо. Так что ещё не известно кто кого и из за чего обозвал.
    А Вы не допускаете, что это было реакцией Мирзова на слова Ильина?
    cska1948
    cska1948 ответил Байкал-38
       113 / 840
    16 мая в 19:31
    Есть такое выражение Чурбан неотёсанный (нетёсанный) 1. Прост. О глупом, неразумном человеке. Назови так Ильина это нормально будет, а назови так Мирзова, всё сразу расизм! Вы сами то вдумайтесь во весь этот бред, не надо пихать сюда национальности.
    Вы что, серьёзно, не видите разницы между "чурка" и "чурбан неотёсанный" и смыслом, который несут эти два выражения?
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    16 мая в 18:07
    Есть такое выражение Чурбан неотёсанный (нетёсанный)
    1. Прост. О глупом, неразумном человеке.
    Назови так Ильина это нормально будет, а назови так Мирзова, всё сразу расизм!
    Вы сами то вдумайтесь во весь этот бред, не надо пихать сюда национальности.
    Egorium
    Egorium
       116 / 840
    16 мая в 18:03
    Из мухи слона раздувают обиженные.
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    16 мая в 17:54
    А что есть такая национальность "чурка"?
    Давайте посмотрим в словаре значение слово чурка.
    1. короткий обрубок, кусок дерева или металла
    2. прост. недалёкий, глуповатый, необразованный, бесчувственный, неповоротливый человек
    Да Ильин назвал Мирзова недалёким человеком, а как назвать человека который так себя ведёт?
    Представляете как в УЕФА будут смеяться истинному значению этого слова.
    Тут нельзя такие слова писать, но все поймут, когда на поле на судью кричат, что он представляет секс меньшинства, что сразу в Гаагский трибунал писать?
    Когда без зрителей матч проходит, чего только не наслушаешься, да это слово вообще пустяк.

    Вообще взяли моду как, что сразу расизм, национализм.
    В Америке это уже до бреда дошло, как только у человека чёрная кожа или узнают, что он гей, сразу боятся слово сказать, засудят.
    За адекватность
    За адекватность
       28 / 840
    16 мая в 17:18
    "мы намерены обратиться и в УЕФА. " В Гаагу еще обратитесь, а Мирзов в ЕСПЧ пусть обратиться. Абсолютно не поддерживаю Ильина (если он сказал подобное), но зачем выносить сор из избы, если можно все решить спокойно на местном уровне, и не смешить международные организации раздувая из мухи слона. ИМХО
    abrek123
    abrek123
       122 / 840
    16 мая в 16:34
    Да момент жуткий был когда крупным планом показали как Мирзов шею сжал пацану какому-то думал сломает шею или сонную артерию передавит и усыпит парня,подумал красная прилетит ведь Вар есть, но странно не заметили инцидент...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Faustello
       6 / 840
    16 мая в 16:08
    Так инцидент во время матча показывали как Мирзов Ильина за шею схватил и на соонную с силой давил шипя ему что то в ухо. Так что ещё не известно кто кого и из за чего обозвал.
    Мог и гланды вырвать.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
       293 / 840
    16 мая в 15:56
    А Дзюба говорят, что полено.
    А на правду не обижаются.
    Anisovich
    Anisovich ответил ZjzoRe
       68 / 840
    16 мая в 15:33
    Арсенал не требует пересмотра итогов матча или наказания для "Урала", за что их хейтить? Пусть разберутся, если назвал, пусть отдыхает матчей 10. Ильин часто ведет себя как провокатор, расчет на мальчишечье лицо, конечно все обозлятся не на него, если брутальный Мирзов ударит или толкнет такого "маленького мальчика". А я вот не хочу, чтобы в "Урале" играли такие парни, как Ильин. Если Мирзоев - чурка, то тогда и Эль Кабир, и Ароян тоже? Получается, он своих одноклубников ведь тоже оскорбил.
    А я не хочу, чтобы грубиян Мирзов вообще играл в футбол и что?
    ZjzoRe
    ZjzoRe
       150 / 840
    16 мая в 15:26
    Арсенал не требует пересмотра итогов матча или наказания для "Урала", за что их хейтить? Пусть разберутся, если назвал, пусть отдыхает матчей 10. Ильин часто ведет себя как провокатор, расчет на мальчишечье лицо, конечно все обозлятся не на него, если брутальный Мирзов ударит или толкнет такого "маленького мальчика". А я вот не хочу, чтобы в "Урале" играли такие парни, как Ильин.

    Если Мирзоев - чурка, то тогда и Эль Кабир, и Ароян тоже? Получается, он своих одноклубников ведь тоже оскорбил.
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 840
    16 мая в 15:11
    Яя Туре им в помощь.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       184 / 840
    16 мая в 15:04
    По полной пустите его,пусть отвечает.
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 840
    16 мая в 15:02
    Раздули скандал из-за ничего. В пылу борьбы всё возможно.
    311
    311
       73 / 840
    16 мая в 14:55
    Оскорблять можно только русских, так в коране написано!)
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
       419 / 840
    16 мая в 14:54
    лично слышал как соперник маму вспоминал не совсем в корректной форме и ни чего спустили!!! а тут ерунда такая, Мирзову просто надо было дать в дыню Ильину да и все!!!
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
       419 / 840
    16 мая в 14:50
    да ладно подберите слюни, после драки кулаками не машут!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    16 мая в 14:45
    В УЕФА тока посмеются: оскорбили не негра, а россиянина, да ещё в России!
    Вот если бы Онона Туре бибизьянкой назвали, тогда да, расизЪм ;)
    Томик
    Томик ответил Faustello
       136 / 840
    16 мая в 14:42
    Так инцидент во время матча показывали как Мирзов Ильина за шею схватил и на соонную с силой давил шипя ему что то в ухо. Так что ещё не известно кто кого и из за чего обозвал.
    Вот поэтому то и подняли вопрос об "оскорблении по национальному признаку". Чтобы самих не привлекли. Это удобно. Ведешь себя как урод, а потом говоришь,что мне банан показали и поэтому виноваты все, кроме меня. И нацию свою привлекают тут же к конфликту, либо цвет кожи. Ты за свои действия ответь!
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       461 / 840
    16 мая в 14:41
    запасаемся поп-корном
    Anisovich
    Anisovich
       68 / 840
    16 мая в 14:31
    Как-то подленько так мстить за поражение.
    Faustello
    Faustello
       22 / 840
    16 мая в 14:30
    Так инцидент во время матча показывали как Мирзов Ильина за шею схватил и на соонную с силой давил шипя ему что то в ухо.
    Так что ещё не известно кто кого и из за чего обозвал.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100