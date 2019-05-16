«Арсенал» Т намерен обратиться в УЕФА из-за оскорблений Ильина

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал об инциденте во вчерашнем матче 1/2 финала Кубка России против «Урала», когда нападающий уральцев оскорбил своего оппонента по национальному признаку.

Игрок «Урала» Ильин оскорбил нашего футболиста Мирзова, назвав его «чуркой». Мы обратимся в компетентные инстанции, чтобы наказать за такие слова. Надеюсь, нас услышат в РФС , мы намерены обратиться и в УЕФА . За такие слова необходимо наказывать, нельзя оскорблять людей по национальному признаку. Я после игры обратился к судьям и попросил сделать запись об этом инциденте.

Мирзов был расстроен и возмущен. Парень из «Урала», наверное, забыл правила поведения, надо напомнить о недопустимости подобного рода высказываний. По игре у нас вопросов нет, «Урал» оказался сильнее и заслужил выход в финал, но такие вещи, которые совершил Ильин, прощать не собираемся.