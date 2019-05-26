Два места на четверых

сегодня, 12:54

В Италии сыграют последний тур. И в нем есть мощная интрига. «Соккер.ру» разбирает шансы «Аталанты», «Интера», «Милана» и «Ромы» на попадание в Лигу чемпионов.

Национальные чемпионаты в Европе постепенно сворачиваются. Чемпионы определены, многие позиции и путевки в различные евротурниры и вторые дивизионы тоже нашли своих обладателей. Но в Серии А до последнего тура кипят страсти и сохраняется интрига. Чемпион, конечно, в Италии определяется заранее, в принципе, его можно было назвать и до первого тура. А вот места в зоне Лиги чемпионов еще не разыграны.

Гарантировал себе участие в главном еврокубке на следующий сезон только «Наполи», который стал вторым и под это дело в заключительном туре проиграл «Болонье» со счетом 2:3. А вот на две оставшиеся путевки претендуют сразу четыре клуба. И один краше другого, и для каждого эта путевка может стать спасением репутации и сезона. А решение судеб свелось в итоге лишь к одному заключительному туру. Давайте разберемся в раскладах для четверки претендентов на два места в Лиге чемпионов. Стоит иметь в виду, что в случае равенства очков учитываются результаты очных встреч, разница мячей в них, причем без учета правила выездного гола, а уже потом общая разница мячей и забитые мячи.

«Аталанта» (3 место, 66 очков)

Наибольшие шансы попасть в Лигу чемпионов у «Аталанты», которая сейчас занимает третье место. То есть все только в ее руках. В заключительном туре «Аталанта» встречается с «Сассуоло». Соперник никаких турнирных задач не решает, а в Италии, как известно, в последних турах побеждают строго те, кому нужнее, так сказать. «Сассуоло» к тому же три матча кряду не может выиграть, а «Аталанта» не знает поражений уже 12 туров подряд, находясь в приличной форме. Так что у нее есть все шансы впервые в своей истории оказаться в Лиге чемпионов и стать одним из главных открытий европейского сезона.

«Интер» (4 место, 66 очков)

«Интер» имеет столько же очков, сколько и «Аталанта», его путевка в Лигу чемпионов тоже зависит только от него самого. Но в заключительном поединке «нерадзурри» столкнутся с максимально яростным сопротивлением, поскольку им противостоять будет «Эмполи», борющийся за выживание с «Фиорентиной», «Дженоа» и «Удинезе». Причем «Эмполи» казался не так давно безнадежным, но умудрился выдать три победы подряд и выкарабкался из зоны вылета, опережая ее на одно очко. Так что «Интеру» придется сильно напрячься, чтобы даже на своем поле сломить сопротивление отчаянного «Эмполи», борющегося за жизнь. К тому же форму «Интера» нельзя назвать безупречной. В восьми последних турах он победил только трижды, но мог обеспечить себе спокойное существование, однако умудрился в предпоследнем туре крупно проиграть «Наполи». В стане «Интера» заметна нервозность и страх выпасть из четверки.

«Милан» (5 место, 65 очков)

Дальше уже пошли расклады для тех, кто от себя не зависит. «Россонери» нужно надеяться на поражения «Аталанты» и «Интера» и свою победу над СПАЛ на выезде. Тогда без вопросов «Милан» окажется в Лиге чемпионов. Поражение, понятное дело, ни при каких раскладах «Милан» не устроит. Интересно, что с ничьей со СПАЛ «Милан» может выйти в Лигу чемпионов, но для этого ему нужно, чтобы «Аталанта» проиграла, а «Интер» набрал какие-то очки. В таком случае «Милан» обойдет «Аталанту» по личным встречам. А если «Милан» сыграет вничью при поражениях «Аталанты» и «Интера», то у трех команд будет поровну баллов, и тогда в Лигу чемпионов попадут «Аталанта» и «Интер» - по личным встречам уже между тремя клубами. Так что у «Милана» шансы подвешенные, хотя три последних матча подряд он выиграл, а СПАЛ , который ничего не решает, дважды кряду проиграл.

«Рома» (6 место, 63 очка)

Самые призрачные шансы, конечно, у «Ромы», которая отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка. Конечно, римляне должны при любых раскладах побеждать «Парму» на своем поле. Та хоть и ничего не решает, но очки в последних турах более-менее стабильно берет. «Рома» же хоть восемь туров кряду не проигрывает, часто грешит ничьими, которые и сгубили во многом ее шансы на Лигу чемпионов, сделав их мизерными. Итак, победы «Ромы», конечно, недостаточно. Нужно, чтобы при этом «Аталанта», «Интер» и «Милан» проиграли. Тогда римляне наберут столько же очков, сколько и у «Аталанты» с «Интером». Очные встречи трех клубов отправят в таком случае мимо Лиги чемпионов «нерадзурри». Есть еще один шанс: «Аталанта» и «Милан» проигрывают, а «Интер» не уступает «Эмполи». Но при этом «Роме» нужно отквитать разницу забитых и пропущенных мячей в сравнении с «Аталантой», у которой сейчас +29, тогда как у «Ромы» +17. То есть расклад так себе по реалистичности.

Есть, кстати, любопытный сценарий, при котором все четыре клуба могут набрать по 66 очков. Для этого нужны поражения «Аталанты» и «Интера», ничья «Милана» и победа «Ромы». В таком случае в Лигу чемпионов попадут два миланских клуба. Получаются очень любопытные сценарии, благодаря которым чемпионат Италии все еще интересно смотреть – до последнего тура. И пусть интрига не чемпионская, она все равно значима для миллионов болельщиков этих четырех клубов и для их игроков, тренеров, для определения дальнейшего развития, ведь Лига чемпионов – это совсем иные деньги и статус.