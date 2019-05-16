Стыковые матчи за право участия в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

Сегодня состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с 3-й командой ФНЛ, а 4-я команда ФНЛ примет у себя 13-ю команду РПЛ. Матчи пройдут 30 мая и 2 июня.
На данный момент в Премьер-Лиге на 13-м месте идут «Крылья Советов», «Уфа» - 14-я.
Что касается ФНЛ, то третье место у «Томи», а на четвертой позиции расположился «Нижний Новгород».
Ранее повышение в классе заработали «Сочи» и «Тамбов».
Вопрос, будет ли условная Томь стремиться в РПЛ?
Вопрос, будет ли условная Томь стремиться в РПЛ?