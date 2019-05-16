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Стыковые матчи за право участия в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

16 мая 2019, 12:11

Сегодня состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с 3-й командой ФНЛ, а 4-я команда ФНЛ примет у себя 13-ю команду РПЛ. Матчи пройдут 30 мая и 2 июня.

На данный момент в Премьер-Лиге на 13-м месте идут «Крылья Советов», «Уфа» - 14-я.

Что касается ФНЛ, то третье место у «Томи», а на четвертой позиции расположился «Нижний Новгород».

Ранее повышение в классе заработали «Сочи» и «Тамбов».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
16 мая в 13:05
Сдается, что клубы Премьер-Лиги победят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
16 мая в 12:29
13-й команде чуть полегче с ответкой дома.
Вопрос, будет ли условная Томь стремиться в РПЛ?
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
16 мая в 12:24
Рад за Анжи, они выполнили задачу на сезон не попав в стыки как в прошлом году.
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