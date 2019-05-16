Стыковые матчи за право участия в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

16 мая 2019, 12:11

Сегодня состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в РПЛ .

В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с 3-й командой ФНЛ , а 4-я команда ФНЛ примет у себя 13-ю команду РПЛ . Матчи пройдут 30 мая и 2 июня.

На данный момент в Премьер-Лиге на 13-м месте идут «Крылья Советов», «Уфа» - 14-я.

Что касается ФНЛ , то третье место у «Томи», а на четвертой позиции расположился «Нижний Новгород».

Ранее повышение в классе заработали «Сочи» и «Тамбов».