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Прядкин: «6 июня составим календарь на следующий сезон»

сегодня, 14:42

Президент РПЛ Сергей Прядкин признался, что руководители лиги постараются составить календарь (на следующий сезон), который устроит все клубы.

До 31 мая мы окончательно получим от клубов предложения по календарю. Такого нигде нет, но мы хотим получить скорее не пожелания, а их возможности. Есть ряд критериев, которые мы будем учитывать, особенно погодные условия. К 6 июня у нас пройдёт запланированное собрание и мы примем проект календаря. 

Если мы видим, что ряд матчей попадает в регионы с холодным климатом, то волевым решением РПЛ вправе поменять кругами ту или иную игру, чтобы провести игру в хороших климатических условиях. Будут накладки, но я буду их менять своим волевым решением. 

Список преференций участникам еврокубков? Юрий Павлович Сёмин жалуется каждый год, я устал объяснять. Он из года в год жалуется на календарь. Он говорит, что у них он каждый год плох. При увеличении команд до 18, конечно, будем задействовать среду. А Юрий Павлович говорит, что ему надо обязательно семь дней для подготовки.

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МКС
МКС
   17 / 831
сегодня в 14:53
Календарь надо составлять не в июне в помещении с кондишкой

А в декабре в трусах и майках на стадионе в Самаре
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   4 / 831
сегодня в 14:53
Матчи свиней с ЦСКА, Зенитом, Локо и Краснодаром поставят, когда те будут в группах играть, свиньи же быстро сольются после двух матчей квалификации.
Danrog
Danrog
   125 / 831
сегодня в 14:52
Составлять будут в тарасовке в бане за широким столом вместе с судьями и симоняном.
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