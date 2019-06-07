РПЛ назвала самый посещаемый матч в минувшем сезоне

Пресс-служба РПЛ назвала самый посещаемый поединок в сезоне-2018/19. Им оказался матч между «Зенитом» и ЦСКА, который прошел 12 мая в Санкт-Петербурге.
На игре присутствовало 61 494 человека. Новый сезон стартует 14 июля.
Пресс-служба РПЛ назвала самый посещаемый поединок в сезоне-2018/19. Им оказался матч между «Зенитом» и ЦСКА, который прошел 12 мая в Санкт-Петербурге.
На игре присутствовало 61 494 человека. Новый сезон стартует 14 июля.
Не мудрено что столько болельщиков пришло на стадион.
Это вам не спартак, который на пустом стадионе рисует цифры с турникетов, которые специально нанятые гастеры накручивают.
Не мудрено что столько болельщиков пришло на стадион.
Это вам не спартак, который на пустом стадионе рисует цифры с турникетов, которые специально нанятые гастеры накручивают.