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РПЛ назвала самый посещаемый матч в минувшем сезоне

сегодня, 13:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Пресс-служба РПЛ назвала самый посещаемый поединок в сезоне-2018/19. Им оказался матч между «Зенитом» и ЦСКА, который прошел 12 мая в Санкт-Петербурге.

На игре присутствовало 61 494 человека. Новый сезон стартует 14 июля.

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Все комментарии
Brutalny
Brutalny ответил Дед за ЦСКА
   754 / 817
сегодня в 14:49
А по моему самым посещаемым матчем был ЦСКА - Реал в Лужниках.
Неужели Реал стать играть в российском чемпионате?
Союзник противников
Союзник противников ответил Дед за ЦСКА
   25 / 817
сегодня в 14:43
А по моему самым посещаемым матчем был ЦСКА - Реал в Лужниках.
Привет.Совершенно точно :71 811.Но это не считается.по двум причинам :1.Это было не в "культурной столице". 2.Это не был матч чемпионата .И ваще,там не шла речь о "Зените",следовательно не считается....
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 817
сегодня в 14:37
Гончаренко удовлетворён.По самое не могу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 817
сегодня в 14:37
А по моему самым посещаемым матчем был ЦСКА - Реал в Лужниках.
Тарасобаня.
Тарасобаня. ответил вячеслав остапенко
   159 / 817
сегодня в 14:34
Жаль что ЦСКА мало забила мячей
Это кому не забила, якобы болельщик Зенита? И ЦСКА не она, а он.
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 817
сегодня в 14:07
Молодцы .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   189 / 817
сегодня в 13:50
Жаль что ЦСКА мало забила мячей
parallels
parallels
   2 / 817
сегодня в 13:48
Sully
Sully ответил parallels
   112 / 817
сегодня в 13:45
нет, вы всё врёте! самый посещаемый был спартак в еврокубках! аж 9333 рыла!
спартак в еврокубках постоянно позорится, не важно со стороны клупа или болельщиков!
Jum13
Jum13
   43 / 817
сегодня в 13:43
Хороший матч, жаль проиграли его
parallels
parallels
   2 / 817
сегодня в 13:41
нет, вы всё врёте! самый посещаемый был спартак в еврокубках! аж 9333 рыла!
ДСА
ДСА
   59 / 817
сегодня в 13:41
Странно что на каждом матче Зенита столько нету.
Sully
Sully ответил ПерекатиПоле
   112 / 817
сегодня в 13:40
И матч статусный, и церемония награждения Чемпиона! Не мудрено что столько болельщиков пришло на стадион. Это вам не спартак, который на пустом стадионе рисует цифры с турникетов, которые специально нанятые гастеры накручивают.
выходит спартак снова опозорился?
Balanenok
Balanenok
   128 / 817
сегодня в 13:40
Если взять самый не посещаемый, то там без свиней не обойдется.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 817
сегодня в 13:38
И матч статусный, и церемония награждения Чемпиона!
Не мудрено что столько болельщиков пришло на стадион.
Это вам не спартак, который на пустом стадионе рисует цифры с турникетов, которые специально нанятые гастеры накручивают.
Alvish
Alvish ответил Литейный 4
   53 / 817
сегодня в 13:36
Не мудрено, ведь играли лидеры. Только у свиней падает посещаемость. Гыгыгы
Свиньи футбол в себе залайкали.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 817
сегодня в 13:33
Не мудрено, ведь играли лидеры. Только у свиней падает посещаемость. Гыгыгы
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   159 / 817
сегодня в 13:32
Это и не удивительно, две самые титулованные команды России.
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