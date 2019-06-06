РПЛ назвала лучших болельщиков сезона. Система выбора гениальна!

сегодня, 15:50

Болельщики ФК «Краснодар» второй сезон подряд признаны лучшими в РПЛ . «Соккер.ру» изумлен изяществом метода, который применила лига. Это революция!

РПЛ проводит конкурс «12-й игрок» с 2010 года, дважды победителями становились болельщики «Томи», один раз победили поклонники «Уфы», а краснодарцы празднуют успех уже в пятый раз. Как заявлено на страничке конкурса на сайте Премьер-Лиги: «Главная цель – выявить лучших, самых лучших клубных болельщиков РПЛ ». У вас сейчас, наверное, уже проскочила мысль: «Ох, это ведь так непросто!» Конечно, нужно учесть кучу факторов, подсчитать посещаемость, заполняемость и массовость выездов (все это – факторы поддержки команды, которые могут влиять на результат), выставить оценки «за артистичность», оценив визуальные перформансы и шумовое сопровождение матчей.

Да мало ли, сколько всего нужно учесть, чтобы назвать болельщиков конкретного клуба лучшими?! Но есть хорошие новости – не парьтесь, все придумано до вас. РПЛ разработала идеальную систему ранжирования на основании всего-навсего двух параметров – суммарной посещаемости матчей за 30 туров и суммы штрафов, уплаченных клубами за правонарушения со стороны болельщиков. Потом нужно поделить одно на другое, получить среднюю сумму штрафа, наложенную на одного болельщика – и вуа-ля, победители и проигравшие известны! Чем меньше цифра в последней графе – тем лучше. Болельщики «Краснодара» - лучшие в РПЛ ! Ура, ура, ура!

Место Клуб Штраф Зрители Сумма 1 «Краснодар» 20 000 368 403 0.05 2 «Урал» 55 000 228 634 0.24 3 «Ахмат» 55 000 156 156 0.35 4 «Арсенал» 120 000 165 063 0.73 5 «Ростов» 505 000 462 658 1.09 6 «Крылья Советов» 380 000 281 402 1.35 7 «Уфа» 155 000 113 320 1.37 8 «Зенит» 1 460 000 727 013 2.01 9 «Енисей» 235 000 112 519 2.09 10 «Рубин» 380 000 139 554 2.72 11 «Оренбург» 220 000 69 812 3.15 12 «Локомотив» 860 000 222 232 3.87 13 ЦСКА 1 940 000 304 675 6.37 14 «Спартак» 4 310 000 488 511 8.45 15 «Анжи» 580 000 59 692 9.72 16 «Динамо» 2 130 000 124 758 17.07

Безусловно, на матчах в Краснодаре прекрасная атмосфера, всегда заполненный стадион, а у болельщиков «быков» масса достоинств. Поймите правильно, наезд не в их адрес, даже не возмущение, а какой-то стыд вызывает метод определения «лучших» болельщиков: на вершине те, за кого клуб в пересчете на головы заплатил меньше всего денег по штрафным счетам. У «Краснодара» получается 5 копеек на человека – они первые. А у «Динамо» - чуть больше 17 рублей, и «бело-голубые» на последнем месте. В середине таблицы соседствуют «Зенит» и «Енисей» - болельщики первого и последнего клубов РПЛ тесно прижались друг к дружке, их свела мудрая система координат.

Возможно, у меня искаженное понятие слова «лучшие» (в официальном тексте сказано даже с усиленным нажимом – «самые лучшие»)? Лучший – превосходящий других, не имеющий себе равных. В РПЛ уверены, что корректно называть болельщиков одного клуба, неважно, «Краснодара», «Зенита» или «Уфы», лучшими, основываясь на соотношении уплаченных штрафов к числу посетителей матчей? Это то же самое, что назвать лучшим футболиста, получившего меньше всех желтых и красных карточек.

Окей, РПЛ , открыто новое слово: дисциплинированный. Болельщики «Краснодара» - самые дисциплинированные в РПЛ 2018/19, с чем их от души поздравляем. Действительно, есть чем гордиться. И раз уж мы дошли до этого откровения, давайте дорубим правду-матку до конца и выясним, в чем же заключается, собственно, «конкурс»? То, что называется «12-й игрок» и позиционируется в качестве конкурса лучших болельщиков РПЛ , на самом деле является всего лишь примитивной статистикой, умещающейся в одну таблицу, которую можно составить минут за 30 при наличии всех данных под рукой.

Выбор самых дисциплинированных болельщиков стал бы конкурсом в том случае, если бы у этого состязания была бы хоть какая-то цель. Большинству из тех, кто ходит на трибуны, плевать на дурацкую табличку с сайта РПЛ , а если кто и знает о ее существовании – точно так же плюют. Конкурсом затею под названием «12-й игрок» могла бы сделать мотивация, и я говорю не о бесплатном мороженом или памятных значках для победителей, а о влиянии на турнирную таблицу. Например, команда, чьи болельщики выиграли состязание, начинает следующий сезон с тремя очками в таблице, а худшая – с «-3». Не говорю, что так нужно обязательно сделать, но это был бы конкурс, а сейчас – сбор элементарной статистики постфактум. Чувствуете разницу?