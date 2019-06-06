РПЛ назвала лучших болельщиков сезона. Система выбора гениальна!

Болельщики ФК «Краснодар» второй сезон подряд признаны лучшими в РПЛ. «Соккер.ру» изумлен изяществом метода, который применила лига. Это революция!
РПЛ проводит конкурс «12-й игрок» с 2010 года, дважды победителями становились болельщики «Томи», один раз победили поклонники «Уфы», а краснодарцы празднуют успех уже в пятый раз. Как заявлено на страничке конкурса на сайте Премьер-Лиги: «Главная цель – выявить лучших, самых лучших клубных болельщиков РПЛ». У вас сейчас, наверное, уже проскочила мысль: «Ох, это ведь так непросто!» Конечно, нужно учесть кучу факторов, подсчитать посещаемость, заполняемость и массовость выездов (все это – факторы поддержки команды, которые могут влиять на результат), выставить оценки «за артистичность», оценив визуальные перформансы и шумовое сопровождение матчей.
Да мало ли, сколько всего нужно учесть, чтобы назвать болельщиков конкретного клуба лучшими?! Но есть хорошие новости – не парьтесь, все придумано до вас. РПЛ разработала идеальную систему ранжирования на основании всего-навсего двух параметров – суммарной посещаемости матчей за 30 туров и суммы штрафов, уплаченных клубами за правонарушения со стороны болельщиков. Потом нужно поделить одно на другое, получить среднюю сумму штрафа, наложенную на одного болельщика – и вуа-ля, победители и проигравшие известны! Чем меньше цифра в последней графе – тем лучше. Болельщики «Краснодара» - лучшие в РПЛ! Ура, ура, ура!
|
Место
|
Клуб
|
Штраф
|
Зрители
|
Сумма
|
1
|
«Краснодар»
|
20 000
|
368 403
|
0.05
|
2
|
«Урал»
|
55 000
|
228 634
|
0.24
|
3
|
«Ахмат»
|
55 000
|
156 156
|
0.35
|
4
|
«Арсенал»
|
120 000
|
165 063
|
0.73
|
5
|
«Ростов»
|
505 000
|
462 658
|
1.09
|
6
|
«Крылья Советов»
|
380 000
|
281 402
|
1.35
|
7
|
«Уфа»
|
155 000
|
113 320
|
1.37
|
8
|
«Зенит»
|
1 460 000
|
727 013
|
2.01
|
9
|
«Енисей»
|
235 000
|
112 519
|
2.09
|
10
|
«Рубин»
|
380 000
|
139 554
|
2.72
|
11
|
«Оренбург»
|
220 000
|
69 812
|
3.15
|
12
|
«Локомотив»
|
860 000
|
222 232
|
3.87
|
13
|
ЦСКА
|
1 940 000
|
304 675
|
6.37
|
14
|
«Спартак»
|
4 310 000
|
488 511
|
8.45
|
15
|
«Анжи»
|
580 000
|
59 692
|
9.72
|
16
|
«Динамо»
|
2 130 000
|
124 758
|
17.07
Безусловно, на матчах в Краснодаре прекрасная атмосфера, всегда заполненный стадион, а у болельщиков «быков» масса достоинств. Поймите правильно, наезд не в их адрес, даже не возмущение, а какой-то стыд вызывает метод определения «лучших» болельщиков: на вершине те, за кого клуб в пересчете на головы заплатил меньше всего денег по штрафным счетам. У «Краснодара» получается 5 копеек на человека – они первые. А у «Динамо» - чуть больше 17 рублей, и «бело-голубые» на последнем месте. В середине таблицы соседствуют «Зенит» и «Енисей» - болельщики первого и последнего клубов РПЛ тесно прижались друг к дружке, их свела мудрая система координат.
Возможно, у меня искаженное понятие слова «лучшие» (в официальном тексте сказано даже с усиленным нажимом – «самые лучшие»)? Лучший – превосходящий других, не имеющий себе равных. В РПЛ уверены, что корректно называть болельщиков одного клуба, неважно, «Краснодара», «Зенита» или «Уфы», лучшими, основываясь на соотношении уплаченных штрафов к числу посетителей матчей? Это то же самое, что назвать лучшим футболиста, получившего меньше всех желтых и красных карточек.
Окей, РПЛ, открыто новое слово: дисциплинированный. Болельщики «Краснодара» - самые дисциплинированные в РПЛ 2018/19, с чем их от души поздравляем. Действительно, есть чем гордиться. И раз уж мы дошли до этого откровения, давайте дорубим правду-матку до конца и выясним, в чем же заключается, собственно, «конкурс»? То, что называется «12-й игрок» и позиционируется в качестве конкурса лучших болельщиков РПЛ, на самом деле является всего лишь примитивной статистикой, умещающейся в одну таблицу, которую можно составить минут за 30 при наличии всех данных под рукой.
Выбор самых дисциплинированных болельщиков стал бы конкурсом в том случае, если бы у этого состязания была бы хоть какая-то цель. Большинству из тех, кто ходит на трибуны, плевать на дурацкую табличку с сайта РПЛ, а если кто и знает о ее существовании – точно так же плюют. Конкурсом затею под названием «12-й игрок» могла бы сделать мотивация, и я говорю не о бесплатном мороженом или памятных значках для победителей, а о влиянии на турнирную таблицу. Например, команда, чьи болельщики выиграли состязание, начинает следующий сезон с тремя очками в таблице, а худшая – с «-3». Не говорю, что так нужно обязательно сделать, но это был бы конкурс, а сейчас – сбор элементарной статистики постфактум. Чувствуете разницу?
С тем же успехом лучшими можно объявить болельщиков «Зенита», потому что они первые по общей посещаемости матчей, домашней посещаемости и заполняемости стадиона. Спартаковцы, в свою очередь, будут лучшими по посещаемости выездных встреч, а еще можно придумать несколько рейтингов ничуть не хуже, чем у РПЛ: например, суммировать децибелы шумовой поддержки, считать количество выпитых чашек чая и съеденных сосисок/пирожков во время матчей, устроить конкурс плакатов с призывом футболистов поделиться футболкой и так далее. Хочется верить, что РПЛ сумеет в будущем организовать достойный конкурс «12-й игрок» для болельщиков, а если ничего лучше существующей системы придумать не получается, то лучше и вовсе не позориться.
Самые лучшие конечно же те, которым плевать на футбол (на саму игру). Самое главное это покричать стишки за воротами, типа топить за свой клуб. Хотя по факту это типичное быдло в большей части, которые ходят на стадион не футбола ради.
Самые лучшие конечно же те, которым плевать на футбол (на саму игру). Самое главное это покричать стишки за воротами, типа топить за свой клуб. Хотя по факту это типичное быдло в большей части, которые ходят на стадион не футбола ради.
Стыдно за зенит!!
Стыдно за зенит!!