Технический директор РФС Андрей Лексаков высказался о возможном неучастии российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

Я думаю, что информация по исключению России из Лиги чемпионов — это полная глупость. Лига чемпионов должна быть для всех чемпионатов, их победителей в странах Европы.