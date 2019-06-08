Технический директор РФС Андрей Лексаков высказался о возможном неучастии российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.
Я думаю, что информация по исключению России из Лиги чемпионов — это полная глупость. Лига чемпионов должна быть для всех чемпионатов, их победителей в странах Европы.
Могут ли в РФС противостоять новому формату? Они будут в первую очередь разговаривать, потому что до 2024 года будет еще масса совещаний, масса встреч с клубами. Думаю, что РФС сделает всё возможное для того, чтобы наши команды были представлены именно в новом формате Лиги чемпионов и в других европейских турнирах.
История такая, что команды из России всегда получают по самое не могу, мы даже не берем Реал, Ливерпуль, Мю и т д.
Возьмём Аустрии ,Аяки, Веллериалы, и другие СантГалены.
Результат один
История такая, что команды из России всегда получают по самое не могу, мы даже не берем Реал, Ливерпуль, Мю и т д.
Возьмём Аустрии ,Аяки, Веллериалы, и другие СантГалены.
Результат один
А по вопросу кто чего добился, так если учесть бюджеты, то Реал едва ли не главный аутсайдер в этом году, проигравший не только коням.
А по вопросу кто чего добился, так если учесть бюджеты, то Реал едва ли не главный аутсайдер в этом году, проигравший не только коням.
Расскажи мне пожалуйста чего там добился ЦСКА и Реал
Расскажи мне пожалуйста чего там добился ЦСКА и Реал
https://www.youtube.com/watch?v=bIpLW1YSSh8