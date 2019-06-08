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Лексаков: «Информация по исключению России из ЛЧ - это полная глупость»

вчера, 18:27

Технический директор РФС Андрей Лексаков высказался о возможном неучастии российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

Я думаю, что информация по исключению России из Лиги чемпионов — это полная глупость. Лига чемпионов должна быть для всех чемпионатов, их победителей в странах Европы.

Могут ли в РФС противостоять новому формату? Они будут в первую очередь разговаривать, потому что до 2024 года будет еще масса совещаний, масса встреч с клубами. Думаю, что РФС сделает всё возможное для того, чтобы наши команды были представлены именно в новом формате Лиги чемпионов и в других европейских турнирах.

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Все комментарии
wingback
wingback
   127 / 791
вчера в 21:38
    дурман
    дурман ответил Капитан Врунгель
       376 / 791
    вчера в 21:38
    Я тебе не про этот год , а про ВСЮ историю.
    История такая, что команды из России всегда получают по самое не могу, мы даже не берем Реал, Ливерпуль, Мю и т д.
    Возьмём Аустрии ,Аяки, Веллериалы, и другие СантГалены.
    Результат один
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель ответил дурман
       8 / 791
    вчера в 21:05
    Раз в год и палка стреляет. Расскажи мне пожалуйста чего там добился ЦСКА и Реал
    Если бы палка не стреляла, то мы не увидели бы победу в ЛЧ молодого Аякса или тренерской Црвены Звезды. Отсекут команды слабые - мы легко прозеваем талантливое поколение. Суть-то в этом.
    А по вопросу кто чего добился, так если учесть бюджеты, то Реал едва ли не главный аутсайдер в этом году, проигравший не только коням.
    дурман
    дурман ответил Капитан Врунгель
       376 / 791
    вчера в 20:00
    Раз в год и палка стреляет.
    Расскажи мне пожалуйста чего там добился ЦСКА и Реал
    beefs
    beefs
       87 / 791
    вчера в 19:34
    Нужно добиваться хороших результатов на международной Арене...
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель ответил дурман
       8 / 791
    вчера в 19:19
    Без рос клубов никак, надо над кем то потренероваться перед важной игрой
    Угу, испанцы вот чётко тренируются на российских клубах. Тренируются трёхи выгребать.

    дурман
    дурман
       376 / 791
    вчера в 18:36
    Без рос клубов никак, надо над кем то потренероваться перед важной игрой
    beefs
    beefs
       87 / 791
    вчера в 18:30
    так речь шла о не исключении, а о том что наши команды не смогут туда попасть по спортивному признаку...
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