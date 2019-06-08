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Мостовой: «Пять мячей окажутся сегодня в сетке ворот сборной Сан-Марино»

вчера, 16:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино.

Минимум пять мячей окажутся сегодня в сетке ворот сборной Сан-Марино. Даже комментировать нечего. Сан-Марино — самая слабая команда в мире. У них даже профессионалов нет. Логичным решением было бы выпустить новичков нашей сборной — Бакаева, Мирзова и Комличенко. Думаю, ротацию состава Черчесов всё же сделает. Нужны ли такие матчи? Чтобы их не было, сделали Лигу Наций. Сначала никто понять не мог, как устроен этот турнир. Я до сих пор не понимаю, зачем он нужен. Ну разыграют сейчас трофей португальцы с голландцами. Кому он нужен? Да, кто-то больше заработает. Снова всё сводится к деньгам.

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No pupsiks
No pupsiks
   21 / 791
вчера в 17:53
Спартак только и делает, что плодит экспертов, футбола там нет.
valt134
valt134
   235 / 791
вчера в 17:51
Вот будет хохма, если электрики,студенты и продавцы оливково масла уделают наших супер-пупер ГОРЕ-профессионалов.
mihaluch
mihaluch
   36 / 791
вчера в 17:45
Надо поставить задачу забить десять
ДАША Д
ДАША Д
   264 / 791
вчера в 17:22
Прогноз почти верен.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 791
вчера в 17:17
Вот интересно, а Санек на кофейной гуще гадает или на картах??? Обычно он никогда не угадывает!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
вчера в 17:17
Мостовой плейстейшен купил?
drug01
drug01
   90 / 791
вчера в 17:15
Главное чтобы была игра!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 791
вчера в 17:13
Надо больше! Каклы вон Сербии пять присунули;)
Caniggia
Caniggia
   47 / 791
вчера в 17:02
Ну по поводу Лиги Наций он прав - чисто коммерческий товарняк.
Boxert
Boxert
   51 / 791
вчера в 17:01
Мостовой еще не разу не угадал, сразу видно из тарасовки вышел.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 791
вчера в 16:54
Не говори гоп. Гыгыгы
Valeleo
Valeleo
   44 / 791
вчера в 16:53
Значит, пять точно не будет, те кто письмо 14-и подписал, те иуды.
mangoх12
mangoх12
   66 / 791
вчера в 16:39
снова этот прототип Кличко говорит очевидные вещи ..
волгoдoн
волгoдoн
   48 / 791
вчера в 16:37
мостовой слабый эксперт,часто ошибается
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