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Глава ВЭБ: «С Гинером ведётся работа, чтобы сделать из ЦСКА суперклуб»

вчера, 15:10

Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве банка с ЦСКА.

Что касается кредита, выданного на строительство стадиона, мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведётся работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения.

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ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Капитан Врунгель
   292 / 791
вчера в 23:56
Ты везде будешь эту чушь постить? Я уже видел в твоём исполнении такое. Тут половины клубов не хватает. Ты если что-то находишь и выдаёшь за интересное и весомое, то пробегись не поленись и уточни кто и сколько чего выиграл. Потому что самый титулованный клуб мира не Рейнджерс, а Линдфилд. Сбегай в свою любимую Википедию и расширь свои познания, прочитав про этот клуб.
Да же если ЛИЧНО тебе хочется не учитывать Суперкубок СССР
То да же без этих трофеев Динамо Киев самый титулованный клуб СССР
Тогда получается у Динамо Киев 25 трофеев а у спартака все равно только 22.
Википедию надо лучше смотреть.
Как говорится вам шах и мат. ха-ха

Ну а про самый титулованный клуб России еще 15 мая 2014 года писали российские СМИ

22:54 15 мая 2014 | Футбол — РПЛ

ЦСКА обошел "Спартак" по титулам в российской истории

Одержав победу в чемпионате России-2013/14, ЦСКА завоевал 13-й большой трофей в российской истории. В коллекции армейцев – 5 чемпионских титулов, 7 побед в Кубке России, а также завоеванный Кубок УЕФА.

Тем самым ЦСКА обошел "Спартак". В коллекции красно-белых – 12 больших титулов: 9 чемпионских титулов и 3 победы в Кубке России.

При этом с учетом 5 выигранных Суперкубков России (против 0) красно-синие давно впереди.

Вот и получается , что самый титулованный клуб России сейчас ЦСКА - 21 трофей!!!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ЦСКА Самый титулованный
   8 / 791
вчера в 23:54
С трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать что я о тебе думаю. Иди, сынок, попробуй это то же самое сказать игрокам и болельщикам про Супер кубок выигранный Ливерпулем, Барселоной Реалом и так далее......
С тобой бесполезно говорить, ты не понимаешь простых вещей. Суперкубок Англии, Испании или Германии проводится федерациями футбола данных стран, но федерация футбола СССР никогда не проводила Суперкубок СССР - это до тебя дойти не может никак?)
Эти суперкубки не сопоставимы, они совершенно разные, а ты их за одно выдаёшь. Супуркубок СССР - это тоже самое, что Кубок Копа-дель-Соль, или Кубок первого канала - вот это равные вещи.
Впрочем, кому я объясняю. Упёртому и не понимающему простых вещей человеку. Уже жалею, что вообще тебе попытался объяснить что-то. Конь есть конь, этим всё сказано.
Всего тебе доброго в твоей среде.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ЦСКА Самый титулованный
   8 / 791
вчера в 23:51
Матчасть надо знать, что бы не выглядеть смешно! Вот тебе наглядный пример Самые титулованные футбольные клубы мира: ТОП-10 05.11.2017 Познавательно 4 комментария 22,789 Просмотры Определить самый титулованный футбольный клуб мира в истории можно путём подсчёта всех трофеев команды, добытых во всех турнирах. Однако тут есть один нюанс, а именно уровень соревнования, в которых был выигран тот или иной трофей. В этой статье будет представлен список из 10 футбольных команд с наибольшим числом выигранных титулов. Учитываться будут только трофеи, добытые в следующих соревнованиях: Национальная лига; Кубки страны; Суперкубок страны; Международные турниры (Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок). Первое место в рейтинге занял шотландский «Рейнджерс», выигравший за всю историю 117 титулов различного уровня. А вот так выглядит топ-10: Рейнджерс (Шотландия) – 115 трофеев; Селтик (Шотландия) – 108; Реал Мадрид (Испания) — 84; Барселона (Испания) – 83; Бенфика (Португалия) – 82; Порту (Португалия) – 75; Аякс (Нидерланды) – 72; Манчестер Юнайтед (Англия) – 65; Бавария (Германия) – 65; Ливерпуль (Англия) – 60. Подробная информация по каждой команде. Начнём снизу вверх. 10. Ливерпуль «Мерсисайдцы» собрали 60 официальных трофеев и по-прежнему продолжают оставаться супер-клубом Европы. В последние годы «Ливерпуль» стал реже побеждать в больших соревнованиях, однако история позволила клубу ворваться в наш топ-10. Чемпионат Англии – 18; Кубок Англии – 7; Кубок футбольной лиги – 8; Суперкубок Англии – 15; Лига Чемпионов – 6; Лига Европы – 3; Суперкубок УЕФА – 3; Всего – 60. Как видишь учитываются все трофеи для определения самого титулованного клуба!!!
Ты везде будешь эту чушь постить? Я уже видел в твоём исполнении такое. Тут половины клубов не хватает. Ты если что-то находишь и выдаёшь за интересное и весомое, то пробегись не поленись и уточни кто и сколько чего выиграл. Потому что самый титулованный клуб мира не Рейнджерс, а Линдфилд. Сбегай в свою любимую Википедию и расширь свои познания, прочитав про этот клуб.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Капитан Врунгель
   292 / 791
вчера в 23:50
С трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать что я о тебе думаю. Иди, сынок, почитай что такое Суперкубок СССР. Это примерно тоже самое, что Канделаки-кап сегодня - чего же ты тогда эти трофеи не посчитал-то, знающий матчасть?
С трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать что я о тебе думаю. Иди, сынок, попробуй это то же самое сказать игрокам и болельщикам про Супер кубок выигранный Ливерпулем, Барселоной Реалом и так далее......
FKulagin
FKulagin
вчера в 23:50
В голосовании все уверенны, что ЦСКА будет супер-клубом, а в комментариях грязью поливают.
Кучка упоротых лайкают друг-друга. Но статистика показывает обратное.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ЦСКА Самый титулованный
   8 / 791
вчера в 23:48
Матчасть надо знать, что бы не выглядеть смешно! Печально что ты не знаешь, что при определении самой титулованной команды считают все трофеи разыгрывающиеся внутри страны и в еврокубках.
С трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать что я о тебе думаю. Иди, сынок, почитай что такое Суперкубок СССР. Это примерно тоже самое, что Канделаки-кап сегодня - чего же ты тогда эти трофеи не посчитал-то, знающий матчасть?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Капитан Врунгель
   292 / 791
вчера в 23:47
Ну а что касается РПЛ и 21-н трофей, то ты совершенно не понял меня. Это меня огорчает, с ужасом думаю куда катится человечество, если не понимает элементарных вещей, не может правильно выразить свои мысли и объяснить свою позицию другим. Горько за нынешнее поколение, выросшее на компьютерных играх, а не на войнушке с палками или играх на свежем воздухе.
Матчасть надо знать, что бы не выглядеть смешно!

Вот тебе наглядный пример

Самые титулованные футбольные клубы мира: ТОП-10

05.11.2017 Познавательно 4 комментария 22,789 Просмотры

Определить самый титулованный футбольный клуб мира в истории можно путём подсчёта всех трофеев команды, добытых во всех турнирах. Однако тут есть один нюанс, а именно уровень соревнования, в которых был выигран тот или иной трофей. В этой статье будет представлен список из 10 футбольных команд с наибольшим числом выигранных титулов. Учитываться будут только трофеи, добытые в следующих соревнованиях:

Национальная лига;
Кубки страны;
Суперкубок страны;
Международные турниры (Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок).

Первое место в рейтинге занял шотландский «Рейнджерс», выигравший за всю историю 117 титулов различного уровня. А вот так выглядит топ-10:

Рейнджерс (Шотландия) – 115 трофеев;
Селтик (Шотландия) – 108;
Реал Мадрид (Испания) — 84;
Барселона (Испания) – 83;
Бенфика (Португалия) – 82;
Порту (Португалия) – 75;
Аякс (Нидерланды) – 72;
Манчестер Юнайтед (Англия) – 65;
Бавария (Германия) – 65;
Ливерпуль (Англия) – 60.

Подробная информация по каждой команде. Начнём снизу вверх.
10. Ливерпуль

«Мерсисайдцы» собрали 60 официальных трофеев и по-прежнему продолжают оставаться супер-клубом Европы. В последние годы «Ливерпуль» стал реже побеждать в больших соревнованиях, однако история позволила клубу ворваться в наш топ-10.

Чемпионат Англии – 18;
Кубок Англии – 7;
Кубок футбольной лиги – 8;
Суперкубок Англии – 15;
Лига Чемпионов – 6;
Лига Европы – 3;
Суперкубок УЕФА – 3;
Всего – 60.

Как видишь учитываются все трофеи для определения самого титулованного клуба!!!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ЦСКА Самый титулованный
   8 / 791
вчера в 23:46
Матчасть действительно знать надо, а ты, как я вижу, её совершенно не знаешь. Оно и понятно, раз сидишь и выдумываешь, что я лично тебе приводил в пример несуществующие кубки, выигранные ЦСКА. Для особо одарённых, которые не знают матчасти, самый титулованный клуб России считают тот который больше всех выиграл трофеев ( Как внутри страны, так и в Еврокубках) Считают и чемпионские кубки, и кубки России, и Супер кубки России) Так вот ЦСКА больше всех выиграл трофеев в России - 21 трофей!
Ну а что касается РПЛ и 21-н трофей, то ты совершенно не понял меня. Это меня огорчает, с ужасом думаю куда катится человечество, если не понимает элементарных вещей, не может правильно выразить свои мысли и объяснить свою позицию другим.
Горько за нынешнее поколение, выросшее на компьютерных играх, а не на войнушке с палками или играх на свежем воздухе.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Капитан Врунгель
   292 / 791
вчера в 23:46
Действительно, нужно учить матчасть чтобы не выглядеть смешно. Но в очередной раз повторю - ты эту самую матчасть не знаешь совершенно. Теперь к сути - что такое Суперкубок СССР? Ты в курсе, что такого турнира федерация футбола СССР не проводила вовсе? Судя по всему не в курсе. Оно и понятно - зачем тебе учить матчасть, если можно просто писать ерунду и тем самым смешить людей вокруг.
Матчасть надо знать, что бы не выглядеть смешно!
Печально что ты не знаешь, что при определении самой титулованной команды
считают все трофеи разыгрывающиеся внутри страны и в еврокубках.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ЦСКА Самый титулованный
   8 / 791
вчера в 23:42
Чемпионат СССР Динамо Киев Чемпион (13, рекорд): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 Кубок СССР Обладатель (9): 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990 Суперкубок СССР Обладатель (3, рекорд): 1981, 1986, 1987 Итого 25 трофеев внутри страны + 3 трофея в еврокубках Кубок обладателей кубков УЕФА — Обладатель (2): 1975, 1986 Суперкубок УЕФА Обладатель (1): 1975 Итого как я и говорил у Динамо Киев - 28 трофеев в СССР Учи матчасть пригодится, что бы не выглядеть смешно. Так что спартак и в СССР был второй и в России то же второй Так как у ЦСКА 21 трофей. Чемпион (6) - 2003, 2005, 2006 , 2012/13, 2013/14, 2015/16. Кубок России (7) - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010/11, 2012/13. Супер кубок России (7, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018. Европейский Кубок УЕФА (1) - 2005 год
Действительно, нужно учить матчасть чтобы не выглядеть смешно. Но в очередной раз повторю - ты эту самую матчасть не знаешь совершенно.
Теперь к сути - что такое Суперкубок СССР? Ты в курсе, что такого турнира федерация футбола СССР не проводила вовсе? Судя по всему не в курсе. Оно и понятно - зачем тебе учить матчасть, если можно просто писать ерунду и тем самым смешить людей вокруг.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Капитан Врунгель
   292 / 791
вчера в 23:36
Сколько-сколько у Динамо Киев трофеев в СССР? Двадцать восемь? Дружок, ты считать умеешь? Ну, открой Википедию и посчитай трофеи-то у Динамо Киев при Советском Союзе. Внутри страны их ровно как у Спартака - двадцать два. А за границами ещё три кубка есть. Итого двадцать пять всех возможных. У коней зрение какое-то особенное, что они ещё где-то три трофея видят?)
Чемпионат СССР

Динамо Киев Чемпион (13, рекорд): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990
Кубок СССР
Обладатель (9): 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990
Суперкубок СССР
Обладатель (3, рекорд): 1981, 1986, 1987

Итого 25 трофеев внутри страны + 3 трофея в еврокубках

Кубок обладателей кубков УЕФА —
Обладатель (2): 1975, 1986
Суперкубок УЕФА
Обладатель (1): 1975

Итого как я и говорил у Динамо Киев - 28 трофеев в СССР

Учи матчасть пригодится, что бы не выглядеть смешно.

Так что спартак и в СССР был второй и в России то же второй

Так как у ЦСКА 21 трофей.

Чемпион (6) - 2003, 2005, 2006 , 2012/13, 2013/14, 2015/16.
Кубок России (7) - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010/11, 2012/13.
Супер кубок России (7, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.

Европейский Кубок УЕФА (1) - 2005 год
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Капитан Врунгель
   292 / 791
вчера в 23:28
Матчасть действительно знать надо, а ты, как я вижу, её совершенно не знаешь. Оно и понятно, ты же лично мне приводил в пример несуществующие кубки, якобы выигранные ЦСКА. Для особо одарённых коней, РПЛ - это турнир, к которому кубок России, например, не относится. Кони что, двадцать один раз выиграли РПЛ? Ну, надо же, особенно, если учесть, что РПЛ была образована в 2001-м году и если кони её двадцати однократные победители, то на дворе как минимум 2022-й год идёт :))) Кони такие забавные в своих словах, хоть посмеяться есть над кем.
Матчасть действительно знать надо, а ты, как я вижу, её совершенно не знаешь. Оно и понятно, раз сидишь и выдумываешь, что я лично тебе приводил в пример несуществующие кубки, выигранные ЦСКА.
Для особо одарённых, которые не знают матчасти, самый титулованный клуб России считают тот который больше всех выиграл трофеев ( Как внутри страны, так и в Еврокубках)
Считают и чемпионские кубки, и кубки России, и Супер кубки России)
Так вот ЦСКА больше всех выиграл трофеев в России - 21 трофей!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ЦСКА Самый титулованный
   8 / 791
вчера в 23:12
Так все давно подсчитано. В России больше трофеев у ЦСКА - 21. У спартака - 15. В СССР больше всех трофеев было у Динамо Киев, - 28 трофеев. У спартака - 22 трофея. Так что и в СССР и в России спартак не самый титулованный клуб.
Сколько-сколько у Динамо Киев трофеев в СССР? Двадцать восемь? Дружок, ты считать умеешь? Ну, открой Википедию и посчитай трофеи-то у Динамо Киев при Советском Союзе. Внутри страны их ровно как у Спартака - двадцать два. А за границами ещё три кубка есть. Итого двадцать пять всех возможных.
У коней зрение какое-то особенное, что они ещё где-то три трофея видят?)
Палыч82
Палыч82 ответил ЦСКА 06
   239 / 791
вчера в 23:10
Ты прав вообще. Я же согласился что ЦСКА за последние 5 лет не лучший клуб. Но у болельщиков ЦСКА могут гордиться тем что имея меньше всех бюджет мы всегда в лиге чемпионов и всегда претендуем на золото. Поэтому я вспомнил про лч
Тут сомнений нет, ЦСКА долгие годы номер один в РПЛ в плане развития клуба, подбора игроков и персонала, работы с болельщиками, спонсорами и финансами. Сейчас вот и Краснодар подтягивается, очень правильную политику ведет, судя по тому, что видно обычному болельщику. Ну и приятно, что грамотная работа, всецело направленная на развитие клуба, прививание команде темпового современного футбола - все это даёт свои плоды. Победы над Реалом - это только первые ростки, тьфу, тьфу, тьфу, хорошего будущего урожая. Однозначно, болельщикам армейцам есть чем гордиться. Правда и заносчивости у большинства фанов ЦСКА чуть ли не больше всех других торсид,))
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ЦСКА Самый титулованный
   8 / 791
вчера в 22:56
Уже бомбит, аха-ха-ха А матчасть знать надо. ЦСКА - 21 трофей в РПЛ спартак - 15 трофеев в РПЛ
Матчасть действительно знать надо, а ты, как я вижу, её совершенно не знаешь. Оно и понятно, ты же лично мне приводил в пример несуществующие кубки, якобы выигранные ЦСКА.
Для особо одарённых коней, РПЛ - это турнир, к которому кубок России, например, не относится. Кони что, двадцать один раз выиграли РПЛ? Ну, надо же, особенно, если учесть, что РПЛ была образована в 2001-м году и если кони её двадцати однократные победители, то на дворе как минимум 2022-й год идёт :)))
Кони такие забавные в своих словах, хоть посмеяться есть над кем.
scikuni
scikuni
вчера в 22:54
расформирование круто, цска и так кабинетен кроме последнего сезона куда им суперствовать, лучше вложитесь в частные клубы
Суеверный
Суеверный ответил Дед за ЦСКА
   167 / 791
вчера в 22:11
Хорошая идея, Шувалов зря деньги на ветер(как Федун) не бросает. Ждём продолжения переговоров. Удачи ЕЛГ.
Мы разнимся по любому. Но болеем и переживаем ВСЕ вместе с ЦСКА. Я за армейский клуб с 1970-го. Был просто первоклассником. Но "круглого" уже пинал. Не сложилось стать футболистом - стал математиком и программистом. Рифма получилась спонтанно. Всего Вам доброго. И нашему любимому клубу. За ЦСКА!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Палыч82
   270 / 791
вчера в 21:40
Ты прав вообще. Я же согласился что ЦСКА за последние 5 лет не лучший клуб. Но у болельщиков ЦСКА могут гордиться тем что имея меньше всех бюджет мы всегда в лиге чемпионов и всегда претендуем на золото. Поэтому я вспомнил про лч
Петрович93
Петрович93
   682 / 791
вчера в 21:19
Если бы Гинеру выделили на трансферы миллионов 100~150 то вопрос чемпиона РФПЛ КУБКА И СУПЕР КУБКА был снят на 5 лет вперёд. Спартак Зенит Локомотив просто просерают бабки. Только ЦСКА И КРАСНОДАР реально развивают футбол в России. Если менеджеры ЦСКА работали в наших денежных клубах рфпл с такими специалистами входила бы в ТОП 3 ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.
Палыч82
Палыч82 ответил ЦСКА 06
   239 / 791
вчера в 20:48
Если как ты говоришь не считать этот год и суперкубок в этом году то надо считать с 2014 года. И с этого года мы выиграли 2 золота один кубок России и супер кубок. И ещё я согласен что за последние 5 лет по трофеям мы не лучшие но мы каждый год играли в лч в отличии от зенита локомотива иитем более спартака
Я не писал, что этот год не считаем, а только про то, что любой суперкубок относится к сезону предстоящему. И он у меня учтен, как третий трофей ЦСКА.
А то, что армейцы в ЛЧ выступали, каким боком тут? Вы ж вроде трофеи обсуждаете?
Да и нечем там ЦСКА хвастать. Конечно, даже последние места в группах Лиги Чемпионов круче, чем неучастие там, но хоть любой наш клуб ничем нелучше Ромы, Тоттенхема, Порту, Шальке, Ливерпуля, почему-то проигрывать им считается позором. Не говоря уж про Марибор, Галатасарай и Викторию. Так что мериться особо нечем нынешним отечественным клубам, кроме как достижениями внутри страны
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Дима Головашич
   270 / 791
вчера в 20:31
То что с 2003 года мы лучшие это всем понятно. Но я считаю даже то время когда ЦСКА был не силен и тем не менее у нас больше титулов чем у Спартака
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Палыч82
   270 / 791
вчера в 20:30
Если как ты говоришь не считать этот год и суперкубок в этом году то надо считать с 2014 года. И с этого года мы выиграли 2 золота один кубок России и супер кубок. И ещё я согласен что за последние 5 лет по трофеям мы не лучшие но мы каждый год играли в лч в отличии от зенита локомотива иитем более спартака
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   459 / 791
вчера в 20:26
ЦСКА со своим стадионом находятся в залоге, если честно, то не знал, не интересуюсь особо, но на финансовом языке де-юре армейцы - залоговое имущество
Дима Головашич
Дима Головашич ответил ЦСКА 06
   354 / 791
вчера в 20:26
Были ты прав. Но это было очень давно лет 20 назад. Зато сейчас мы всегда на верху таблицы и в основном выше вас. Так что глупо спорить что ЦСКА лучше Спартака. Просто признай что ЦСКА лучше Спартака за эти 28 лет
За 28 лет ты загнул, конечно. В период с 2003-го по 16-ый - да. Остальное - катитесь куда глаза глядят.
Палыч82
Палыч82 ответил ЦСКА 06
   239 / 791
вчера в 20:20
Были ты прав. Но это было очень давно лет 20 назад. Зато сейчас мы всегда на верху таблицы и в основном выше вас. Так что глупо спорить что ЦСКА лучше Спартака. Просто признай что ЦСКА лучше Спартака за эти 28 лет
Вот вы смотрите какой период брать для сравнения. А между тем можно взглянуть на устоявшуюся систему подсчётов таблицы коэффициентов УЕФА, так там за пять лет результаты смотрятся. Потому и предлагаю также пятилетками меняться,) Не дураки, чай, составляли, как никак за этот срок и обновляется команда по большей части.
Так вот по количеству трофеев статистика пятилетняя выглядит так: Зенит-5, Локомотив-4, ЦСКА-3, Спартак-2. И то это если суперкубок считать, как относящийся к предстоящему сезону, иначе у армейцев со спартаковцами паритет выходит, по 2 трофея
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   61 / 791
вчера в 19:49
Хорошая идея, Шувалов зря деньги на ветер(как Федун) не бросает.
Ждём продолжения переговоров. Удачи ЕЛГ.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Дима Головашич
   270 / 791
вчера в 19:39
Были ты прав. Но это было очень давно лет 20 назад. Зато сейчас мы всегда на верху таблицы и в основном выше вас. Так что глупо спорить что ЦСКА лучше Спартака. Просто признай что ЦСКА лучше Спартака за эти 28 лет
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Jum13
   354 / 791
вчера в 19:33
Забавно - у спартака считается, а у других нет?
Он у нас всего один так-то и это вы тут активно козыряете своим суперкубком 2016, говоря, что чемпионство Спартак это чухня, вот четвёртое место и суперкубок это да, трофеи!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил ЦСКА 06
   354 / 791
вчера в 19:31
Ты говоришь что вы выиграли за последние 3 сезона суперкубок и золото. Я тебя исправлю вы за последние 17 лет выиграли золото и суперкубок
А я говорю, что вы упускаете тот период чемпионатов России, в котором вы долгие годы даже рассчитывать на нормальные трофеи не могли. Это вы любите упускать.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 19:29
что ж не нравиться федуновцам, гиннеровцам?
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