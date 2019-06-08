Глава ВЭБ: «С Гинером ведётся работа, чтобы сделать из ЦСКА суперклуб»

Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве банка с ЦСКА.
Что касается кредита, выданного на строительство стадиона, мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведётся работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения.
То да же без этих трофеев Динамо Киев самый титулованный клуб СССР
Тогда получается у Динамо Киев 25 трофеев а у спартака все равно только 22.
Википедию надо лучше смотреть.
Как говорится вам шах и мат. ха-ха
Ну а про самый титулованный клуб России еще 15 мая 2014 года писали российские СМИ
22:54 15 мая 2014 | Футбол — РПЛ
ЦСКА обошел "Спартак" по титулам в российской истории
Одержав победу в чемпионате России-2013/14, ЦСКА завоевал 13-й большой трофей в российской истории. В коллекции армейцев – 5 чемпионских титулов, 7 побед в Кубке России, а также завоеванный Кубок УЕФА.
Тем самым ЦСКА обошел "Спартак". В коллекции красно-белых – 12 больших титулов: 9 чемпионских титулов и 3 победы в Кубке России.
При этом с учетом 5 выигранных Суперкубков России (против 0) красно-синие давно впереди.
Вот и получается , что самый титулованный клуб России сейчас ЦСКА - 21 трофей!!!
То да же без этих трофеев Динамо Киев самый титулованный клуб СССР
Тогда получается у Динамо Киев 25 трофеев а у спартака все равно только 22.
Википедию надо лучше смотреть.
Как говорится вам шах и мат. ха-ха
Ну а про самый титулованный клуб России еще 15 мая 2014 года писали российские СМИ
22:54 15 мая 2014 | Футбол — РПЛ
ЦСКА обошел "Спартак" по титулам в российской истории
Одержав победу в чемпионате России-2013/14, ЦСКА завоевал 13-й большой трофей в российской истории. В коллекции армейцев – 5 чемпионских титулов, 7 побед в Кубке России, а также завоеванный Кубок УЕФА.
Тем самым ЦСКА обошел "Спартак". В коллекции красно-белых – 12 больших титулов: 9 чемпионских титулов и 3 победы в Кубке России.
При этом с учетом 5 выигранных Суперкубков России (против 0) красно-синие давно впереди.
Вот и получается , что самый титулованный клуб России сейчас ЦСКА - 21 трофей!!!
Эти суперкубки не сопоставимы, они совершенно разные, а ты их за одно выдаёшь. Супуркубок СССР - это тоже самое, что Кубок Копа-дель-Соль, или Кубок первого канала - вот это равные вещи.
Впрочем, кому я объясняю. Упёртому и не понимающему простых вещей человеку. Уже жалею, что вообще тебе попытался объяснить что-то. Конь есть конь, этим всё сказано.
Всего тебе доброго в твоей среде.
Эти суперкубки не сопоставимы, они совершенно разные, а ты их за одно выдаёшь. Супуркубок СССР - это тоже самое, что Кубок Копа-дель-Соль, или Кубок первого канала - вот это равные вещи.
Впрочем, кому я объясняю. Упёртому и не понимающему простых вещей человеку. Уже жалею, что вообще тебе попытался объяснить что-то. Конь есть конь, этим всё сказано.
Всего тебе доброго в твоей среде.
Кучка упоротых лайкают друг-друга. Но статистика показывает обратное.
Кучка упоротых лайкают друг-друга. Но статистика показывает обратное.
Вот тебе наглядный пример
Самые титулованные футбольные клубы мира: ТОП-10
05.11.2017 Познавательно 4 комментария 22,789 Просмотры
Определить самый титулованный футбольный клуб мира в истории можно путём подсчёта всех трофеев команды, добытых во всех турнирах. Однако тут есть один нюанс, а именно уровень соревнования, в которых был выигран тот или иной трофей. В этой статье будет представлен список из 10 футбольных команд с наибольшим числом выигранных титулов. Учитываться будут только трофеи, добытые в следующих соревнованиях:
Национальная лига;
Кубки страны;
Суперкубок страны;
Международные турниры (Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок).
Первое место в рейтинге занял шотландский «Рейнджерс», выигравший за всю историю 117 титулов различного уровня. А вот так выглядит топ-10:
Рейнджерс (Шотландия) – 115 трофеев;
Селтик (Шотландия) – 108;
Реал Мадрид (Испания) — 84;
Барселона (Испания) – 83;
Бенфика (Португалия) – 82;
Порту (Португалия) – 75;
Аякс (Нидерланды) – 72;
Манчестер Юнайтед (Англия) – 65;
Бавария (Германия) – 65;
Ливерпуль (Англия) – 60.
Подробная информация по каждой команде. Начнём снизу вверх.
10. Ливерпуль
«Мерсисайдцы» собрали 60 официальных трофеев и по-прежнему продолжают оставаться супер-клубом Европы. В последние годы «Ливерпуль» стал реже побеждать в больших соревнованиях, однако история позволила клубу ворваться в наш топ-10.
Чемпионат Англии – 18;
Кубок Англии – 7;
Кубок футбольной лиги – 8;
Суперкубок Англии – 15;
Лига Чемпионов – 6;
Лига Европы – 3;
Суперкубок УЕФА – 3;
Всего – 60.
Как видишь учитываются все трофеи для определения самого титулованного клуба!!!
Вот тебе наглядный пример
Самые титулованные футбольные клубы мира: ТОП-10
05.11.2017 Познавательно 4 комментария 22,789 Просмотры
Определить самый титулованный футбольный клуб мира в истории можно путём подсчёта всех трофеев команды, добытых во всех турнирах. Однако тут есть один нюанс, а именно уровень соревнования, в которых был выигран тот или иной трофей. В этой статье будет представлен список из 10 футбольных команд с наибольшим числом выигранных титулов. Учитываться будут только трофеи, добытые в следующих соревнованиях:
Национальная лига;
Кубки страны;
Суперкубок страны;
Международные турниры (Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок).
Первое место в рейтинге занял шотландский «Рейнджерс», выигравший за всю историю 117 титулов различного уровня. А вот так выглядит топ-10:
Рейнджерс (Шотландия) – 115 трофеев;
Селтик (Шотландия) – 108;
Реал Мадрид (Испания) — 84;
Барселона (Испания) – 83;
Бенфика (Португалия) – 82;
Порту (Португалия) – 75;
Аякс (Нидерланды) – 72;
Манчестер Юнайтед (Англия) – 65;
Бавария (Германия) – 65;
Ливерпуль (Англия) – 60.
Подробная информация по каждой команде. Начнём снизу вверх.
10. Ливерпуль
«Мерсисайдцы» собрали 60 официальных трофеев и по-прежнему продолжают оставаться супер-клубом Европы. В последние годы «Ливерпуль» стал реже побеждать в больших соревнованиях, однако история позволила клубу ворваться в наш топ-10.
Чемпионат Англии – 18;
Кубок Англии – 7;
Кубок футбольной лиги – 8;
Суперкубок Англии – 15;
Лига Чемпионов – 6;
Лига Европы – 3;
Суперкубок УЕФА – 3;
Всего – 60.
Как видишь учитываются все трофеи для определения самого титулованного клуба!!!
Горько за нынешнее поколение, выросшее на компьютерных играх, а не на войнушке с палками или играх на свежем воздухе.
Горько за нынешнее поколение, выросшее на компьютерных играх, а не на войнушке с палками или играх на свежем воздухе.
Печально что ты не знаешь, что при определении самой титулованной команды
считают все трофеи разыгрывающиеся внутри страны и в еврокубках.
Печально что ты не знаешь, что при определении самой титулованной команды
считают все трофеи разыгрывающиеся внутри страны и в еврокубках.
Теперь к сути - что такое Суперкубок СССР? Ты в курсе, что такого турнира федерация футбола СССР не проводила вовсе? Судя по всему не в курсе. Оно и понятно - зачем тебе учить матчасть, если можно просто писать ерунду и тем самым смешить людей вокруг.
Теперь к сути - что такое Суперкубок СССР? Ты в курсе, что такого турнира федерация футбола СССР не проводила вовсе? Судя по всему не в курсе. Оно и понятно - зачем тебе учить матчасть, если можно просто писать ерунду и тем самым смешить людей вокруг.
Динамо Киев Чемпион (13, рекорд): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990
Кубок СССР
Обладатель (9): 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990
Суперкубок СССР
Обладатель (3, рекорд): 1981, 1986, 1987
Итого 25 трофеев внутри страны + 3 трофея в еврокубках
Кубок обладателей кубков УЕФА —
Обладатель (2): 1975, 1986
Суперкубок УЕФА
Обладатель (1): 1975
Итого как я и говорил у Динамо Киев - 28 трофеев в СССР
Учи матчасть пригодится, что бы не выглядеть смешно.
Так что спартак и в СССР был второй и в России то же второй
Так как у ЦСКА 21 трофей.
Чемпион (6) - 2003, 2005, 2006 , 2012/13, 2013/14, 2015/16.
Кубок России (7) - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010/11, 2012/13.
Супер кубок России (7, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Европейский Кубок УЕФА (1) - 2005 год
Динамо Киев Чемпион (13, рекорд): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990
Кубок СССР
Обладатель (9): 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990
Суперкубок СССР
Обладатель (3, рекорд): 1981, 1986, 1987
Итого 25 трофеев внутри страны + 3 трофея в еврокубках
Кубок обладателей кубков УЕФА —
Обладатель (2): 1975, 1986
Суперкубок УЕФА
Обладатель (1): 1975
Итого как я и говорил у Динамо Киев - 28 трофеев в СССР
Учи матчасть пригодится, что бы не выглядеть смешно.
Так что спартак и в СССР был второй и в России то же второй
Так как у ЦСКА 21 трофей.
Чемпион (6) - 2003, 2005, 2006 , 2012/13, 2013/14, 2015/16.
Кубок России (7) - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010/11, 2012/13.
Супер кубок России (7, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Европейский Кубок УЕФА (1) - 2005 год
Для особо одарённых, которые не знают матчасти, самый титулованный клуб России считают тот который больше всех выиграл трофеев ( Как внутри страны, так и в Еврокубках)
Считают и чемпионские кубки, и кубки России, и Супер кубки России)
Так вот ЦСКА больше всех выиграл трофеев в России - 21 трофей!
Для особо одарённых, которые не знают матчасти, самый титулованный клуб России считают тот который больше всех выиграл трофеев ( Как внутри страны, так и в Еврокубках)
Считают и чемпионские кубки, и кубки России, и Супер кубки России)
Так вот ЦСКА больше всех выиграл трофеев в России - 21 трофей!
У коней зрение какое-то особенное, что они ещё где-то три трофея видят?)
У коней зрение какое-то особенное, что они ещё где-то три трофея видят?)
Для особо одарённых коней, РПЛ - это турнир, к которому кубок России, например, не относится. Кони что, двадцать один раз выиграли РПЛ? Ну, надо же, особенно, если учесть, что РПЛ была образована в 2001-м году и если кони её двадцати однократные победители, то на дворе как минимум 2022-й год идёт :)))
Кони такие забавные в своих словах, хоть посмеяться есть над кем.
Для особо одарённых коней, РПЛ - это турнир, к которому кубок России, например, не относится. Кони что, двадцать один раз выиграли РПЛ? Ну, надо же, особенно, если учесть, что РПЛ была образована в 2001-м году и если кони её двадцати однократные победители, то на дворе как минимум 2022-й год идёт :)))
Кони такие забавные в своих словах, хоть посмеяться есть над кем.
А то, что армейцы в ЛЧ выступали, каким боком тут? Вы ж вроде трофеи обсуждаете?
Да и нечем там ЦСКА хвастать. Конечно, даже последние места в группах Лиги Чемпионов круче, чем неучастие там, но хоть любой наш клуб ничем нелучше Ромы, Тоттенхема, Порту, Шальке, Ливерпуля, почему-то проигрывать им считается позором. Не говоря уж про Марибор, Галатасарай и Викторию. Так что мериться особо нечем нынешним отечественным клубам, кроме как достижениями внутри страны
А то, что армейцы в ЛЧ выступали, каким боком тут? Вы ж вроде трофеи обсуждаете?
Да и нечем там ЦСКА хвастать. Конечно, даже последние места в группах Лиги Чемпионов круче, чем неучастие там, но хоть любой наш клуб ничем нелучше Ромы, Тоттенхема, Порту, Шальке, Ливерпуля, почему-то проигрывать им считается позором. Не говоря уж про Марибор, Галатасарай и Викторию. Так что мериться особо нечем нынешним отечественным клубам, кроме как достижениями внутри страны
Так вот по количеству трофеев статистика пятилетняя выглядит так: Зенит-5, Локомотив-4, ЦСКА-3, Спартак-2. И то это если суперкубок считать, как относящийся к предстоящему сезону, иначе у армейцев со спартаковцами паритет выходит, по 2 трофея
Так вот по количеству трофеев статистика пятилетняя выглядит так: Зенит-5, Локомотив-4, ЦСКА-3, Спартак-2. И то это если суперкубок считать, как относящийся к предстоящему сезону, иначе у армейцев со спартаковцами паритет выходит, по 2 трофея
Ждём продолжения переговоров. Удачи ЕЛГ.
Ждём продолжения переговоров. Удачи ЕЛГ.