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Колосков: «Новый формат Лиги чемпионов - полная чушь»

сегодня, 14:13

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможные изменения в формате проведения Лиги чемпионов с сезона 2024/25.

Новый формат Лиги чемпионов, в котором российские клубы будут исключены из соревнований, — это полная чушь. Данный факт никак не вписывается в логику развития европейского футбола. Во-первых, РПЛ входит в число сильнейших лиг Европы. Во-вторых, у нас есть абсолютно незапятнанные клубы, с хорошей финансовой репутацией, которые могут обеспечить достойное участие в любых соревнованиях. Таких клубов у нас немного — четыре-пять. В-третьих, у нас конкурентоспособные клубы. Похвастаться в последнее время особенно нечем, но победа ЦСКА над «Реалом» показывает, что есть хороший спортивный потенциал. В-четвёртых, у нас есть представители в европейских структурах: Гинер — в ассоциации клубов Европы, Прядкин — в ассоциации лиг Европы, Алаев возглавляет комитет по пляжному футболу.

Условия поздней осенью и ранней весной оставляют желать лучшего. Состояние футбольных полей является одним из лимитирующих факторов. Если мы сейчас примем решение расширить нашу лигу, то это скажется на чемпионате самым губительным образом, на репутации российского футбола. Там вообще придётся играть либо по щиколотку в грязи, либо в мороз. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы все наши представители в УЕФА высказали своё мнение по данному вопросу. Нашли себе соратников, которые бы не позволили добиться реализации той идеи, которую высказали богатые футбольные клубы. Данное решение может привести к изоляции футбольных клубов, так же как это сделано в НХЛ, НБА: элита сама по себе, остальные где-то там. Это может привести к деградации национальных чемпионатов.

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   690 / 810
сегодня в 15:21
Все верно говорит Колосков, полностью с ним согласен.
EAGuar As
EAGuar As
   112 / 810
сегодня в 15:21
Всё это вилами по воде написано .
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   7 / 810
сегодня в 15:18
Рано радуешься, если примут новые правила то попадание в ЛЧ будет зависить от коэффициента чемпионата страны в рейтинге УЕФА...так что будете "курить бамбук" вместе со всеми)...стыдно за зенит....
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил mikysss
   73 / 810
сегодня в 15:13
победа цдк над немотивированным реалом колосок тот еще прихвостень

parallels
parallels ответил Footbolista
   2 / 810
сегодня в 15:02
Вот когда лазурным настанет трындец)....нет ЛЧ нет газового бабла...
как раз зениту там будет очень комфортно, если условия таковы, что первые 6 мест в группе сохраняют прописку на следующий сезон. это только спартак может ухитриться занять 7-8 место. стыдно за спартак! позор спартаку)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 810
сегодня в 14:58
Прав Колосков. Пока только ЦСКА держит марку в ЛЧ.


Обыграть дважды подряд Реал в ЛЧ ещё не удавалось никому. И это дорогого стоит.
mikysss
mikysss
   153 / 810
сегодня в 14:52
победа цдк над немотивированным реалом колосок тот еще прихвостень
3ton
3ton
   333 / 810
сегодня в 14:50
Я согласен с новым форматом)))
Footbolista
Footbolista
   7 / 810
сегодня в 14:28
Вот когда лазурным настанет трындец)....нет ЛЧ нет газового бабла...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 810
сегодня в 14:27
- Идиоты!
- Согласен! (С)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 810
сегодня в 14:21
Их там специально по созвучным фамилиям выбирают? Колосков, Колобков... кто следующий?
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