Колосков: «Новый формат Лиги чемпионов - полная чушь»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможные изменения в формате проведения Лиги чемпионов с сезона 2024/25.

Новый формат Лиги чемпионов, в котором российские клубы будут исключены из соревнований, — это полная чушь. Данный факт никак не вписывается в логику развития европейского футбола. Во-первых, РПЛ входит в число сильнейших лиг Европы. Во-вторых, у нас есть абсолютно незапятнанные клубы, с хорошей финансовой репутацией, которые могут обеспечить достойное участие в любых соревнованиях. Таких клубов у нас немного — четыре-пять. В-третьих, у нас конкурентоспособные клубы. Похвастаться в последнее время особенно нечем, но победа ЦСКА над «Реалом» показывает, что есть хороший спортивный потенциал. В-четвёртых, у нас есть представители в европейских структурах: Гинер — в ассоциации клубов Европы, Прядкин — в ассоциации лиг Европы, Алаев возглавляет комитет по пляжному футболу.