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Игнатьев не считает, что матч с Сан-Марино будет для россиян простым

вчера, 18:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Сан-Марино.

Ждать надо победы, но насчет ее легкости я бы не стал высказываться. Сегодня легких побед практически не бывает, они могут казаться такими. Но игроки должны понимать, что простых соперников не бывает, они должны достать все ресурсы, которые создадут видимость легкой игры и победы. Жду победы, хотелось бы, чтобы она была убедительной.

Команде нужны положительные эмоции, уверенность в себе перед тем, что предстоит в ближайшем будущем. Дело даже не в том, сколько мы забьем, а в том, как будет выстраиваться игра. Для того, чтобы игра была более простой и понятной, нужно как можно быстрее забить гол.

Удивлюсь ли, если сборная России пропустит от Сан-Марино? Сюрприз будет, если проиграем, а гол - ну забили, и ладно. Другое дело, что может привести к этому - игровые недоработки или плод умения игроков из Сан-Марино. Со вторым вариантом я не соглашусь, а первый, в виде фантазии, может быть.

Команды уже объявили стартовые составы.

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Balanenok
Balanenok
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вчера в 18:35
Как такого тренером ставили?
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