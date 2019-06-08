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Гол Перишича помог сборной Хорватии обыграть Уэльс

вчера, 17:58
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Сборная Хорватии одержала победу над Уэльсом в третьем туре отборочного этапа Евро-2020.

«Шашечные» с 6 очками поднялись на первое место в группе Е, обойдя валлийцев, Словакию и Венгрию.

Осиек, стадион «Градски».

Хорватия - Уэльс - 2:1 (1:0)
Голы: Лоуренс 17 (автогол), Перишич 48 - Брукс 77

Хорватия: Ливакович, Баришич, Вида, Ловрен, Едвай, Брозович, Модрич (Миля 90+3), Перишич, Ковачич (Бадель 76), Брекало (Пашалич 67), Крамарич
Главный тренер: Златко Далич

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Лоуренс, Мефам, Робертс, Джеймс (Матондо 80), Смит, Аллен, Уилсон, Волкс (Ампаду 66), Бэйл.
Главный тренер: Райан Гиггз

Предупреждения: Брекало 28, Бэйл 48, Едвай 50, Ловрен 54, Вида 69, Брозович 90+3

Судья: Иштван Ковач

В параллельном матче Исландия обыграла Албанию.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   125 / 791
вчера в 21:56
Брукс забил, хотя в составе его нет, с парашута видимо спрыгнул на поле.
RMUKMU
RMUKMU
   134 / 791
вчера в 21:28
Не напрягались хозяева. После второго гола хорваты отключились и могли за это поплатиться, но победу додержали.
Cборная у Гиггза талантливая, должна выходить на ЧЕ. Атака хороша, а вот в обороне слабо играют, прямо совсем, и центрального напа не хватает, конечно. Но всё равно потенциал высокий.
Новоиспечённый манкунианец Джеймс провалил матч, один из худших сегодня. Атаковали британцы в основном справа и Джеймс с мячом почти не встречался.
ЮЗИК
ЮЗИК
   168 / 791
вчера в 20:37
Хорватов с победой!
drug01
drug01
   90 / 791
вчера в 18:16
С победой!!!!
Павел Амурский
Павел Амурский
   31 / 791
вчера в 18:10
Хорватию с победой!
волгoдoн
волгoдoн
   48 / 791
вчера в 18:06
вот и ладно,подняли настроение,ставочка зашла,едем дальше
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