Гол Перишича помог сборной Хорватии обыграть Уэльс

Сборная Хорватии одержала победу над Уэльсом в третьем туре отборочного этапа Евро-2020.
«Шашечные» с 6 очками поднялись на первое место в группе Е, обойдя валлийцев, Словакию и Венгрию.
Осиек, стадион «Градски».
Хорватия - Уэльс - 2:1 (1:0)
Голы: Лоуренс 17 (автогол), Перишич 48 - Брукс 77
Хорватия: Ливакович, Баришич, Вида, Ловрен, Едвай, Брозович, Модрич (Миля 90+3), Перишич, Ковачич (Бадель 76), Брекало (Пашалич 67), Крамарич
Главный тренер: Златко Далич
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Лоуренс, Мефам, Робертс, Джеймс (Матондо 80), Смит, Аллен, Уилсон, Волкс (Ампаду 66), Бэйл.
Главный тренер: Райан Гиггз
Предупреждения: Брекало 28, Бэйл 48, Едвай 50, Ловрен 54, Вида 69, Брозович 90+3
Судья: Иштван Ковач
В параллельном матче Исландия обыграла Албанию.
Cборная у Гиггза талантливая, должна выходить на ЧЕ. Атака хороша, а вот в обороне слабо играют, прямо совсем, и центрального напа не хватает, конечно. Но всё равно потенциал высокий.
Новоиспечённый манкунианец Джеймс провалил матч, один из худших сегодня. Атаковали британцы в основном справа и Джеймс с мячом почти не встречался.
Cборная у Гиггза талантливая, должна выходить на ЧЕ. Атака хороша, а вот в обороне слабо играют, прямо совсем, и центрального напа не хватает, конечно. Но всё равно потенциал высокий.
Новоиспечённый манкунианец Джеймс провалил матч, один из худших сегодня. Атаковали британцы в основном справа и Джеймс с мячом почти не встречался.