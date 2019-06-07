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Люксембург отрывается от Португалии, Украина громит сербов - итоги дня

вчера, 23:57

Представляем Вашему вниманию итоги игрового дня в отборе к Евро-2020. 7 июня проходили матчи третьего тура.

Группа А

Чехия - Болгария - 2:1
Голы: Шик 20, 50 — Иса 3.

Черногория - Косово - 1:1
Голы: Мугоша 69 — Рашица 24.

Группа В

Украина - Сербия - 5:0
Голы: Цыганков 26, 28, Коноплянка 46, 75, Яремчук 59.

Литва - Люксембург - 1:1
Голы: Новиковас 74 — Жерсон Родригес 20.

Группа D

Дания - Ирландия - 1:1
Голы: Хейбьерг 76 — Даффи 85.

Грузия - Гибралтар - 3:0
Голы: Гвилия 30, Папунашвили 59, Арвеладзе 76 (пен).

Группа F

Швеция - Мальта - 3:0
Голы: Квайсон 2, Классон 50, Исак 81.

Норвегия - Румыния - 2:2
Голы: Эльюнусси 56, Эдегор 70 — Кешеру 77, 90+2.

Фареры - Испания - 1:4
Голы: Ольсен 30 — Рамос 6, Хесус Навас 19, Гестссон 34 (аг), Гайя 71.

Группа G 

Латвия - Израиль - 0:3
Голы: Захави 10, 59, 80.

Северная Македония - Польша - 0:1
Гол: Пёнтек 47.

Австрия - Словения - 1:0
Гол: Бургшталлер 74.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 816
сегодня в 01:01
Без неожиданностей. Несколько сербы подкачали.
mihaluch
mihaluch
   40 / 816
сегодня в 00:49
Украинцы конечно красавцы. Вот что значит во время Порашу убрать.
RMUKMU
RMUKMU
   114 / 816
сегодня в 00:04
Кроме Украины никаких неожиданностей. Наконец-то Австрия встрепенулась.
dimagas1
dimagas1
   117 / 816
сегодня в 00:03
Люксембург-топари))
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 816
вчера в 23:59
заголовок ((
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