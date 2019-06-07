Люксембург отрывается от Португалии, Украина громит сербов - итоги дня

Представляем Вашему вниманию итоги игрового дня в отборе к Евро-2020. 7 июня проходили матчи третьего тура.
Группа А
Чехия - Болгария - 2:1
Голы: Шик 20, 50 — Иса 3.
Черногория - Косово - 1:1
Голы: Мугоша 69 — Рашица 24.
Группа В
Украина - Сербия - 5:0
Голы: Цыганков 26, 28, Коноплянка 46, 75, Яремчук 59.
Литва - Люксембург - 1:1
Голы: Новиковас 74 — Жерсон Родригес 20.
Группа D
Дания - Ирландия - 1:1
Голы: Хейбьерг 76 — Даффи 85.
Грузия - Гибралтар - 3:0
Голы: Гвилия 30, Папунашвили 59, Арвеладзе 76 (пен).
Группа F
Швеция - Мальта - 3:0
Голы: Квайсон 2, Классон 50, Исак 81.
Норвегия - Румыния - 2:2
Голы: Эльюнусси 56, Эдегор 70 — Кешеру 77, 90+2.
Фареры - Испания - 1:4
Голы: Ольсен 30 — Рамос 6, Хесус Навас 19, Гестссон 34 (аг), Гайя 71.
Группа G
Латвия - Израиль - 0:3
Голы: Захави 10, 59, 80.
Северная Македония - Польша - 0:1
Гол: Пёнтек 47.
Австрия - Словения - 1:0
Гол: Бургшталлер 74.