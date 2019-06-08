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Аргентина разгромила Никарагуа. Месси оформил дубль за две минуты

сегодня, 05:20
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Сборная Аргентины в товарищеском матче не оставила шансов Никарагуа. Капитан «альбиселесте» Лионель Месси отличился дублем.

Сан-Хуан, стадион Дель Бисентенарио

Аргентина - Никарагуа - 5:1 (2:0)
Голы: Лионель Месси 37, Лионель Месси 38, Л. Мартинес 63, Л. Мартинес 73, Перейра 81 - Баррера 90+1 (пенальти)

Аргентина: Армани, Саравия, Фойт (Мори 73), Отаменди, Акунья (Де Пауль 62), Паредес, Гидо (Тальяфико 56), Ло Чельсо, Суарес (Перейра 57), Лионель Месси (Дибала 46), Агуэро (Л. Мартинес 46).
Главный тренер: Лионель Скалони.

Никарагуа: Колладо (Марадиага Галеано 46), Кильяно, Копете, Арреола, Монтенегро (Ренан 46), Пуньед (Каденья 59), Морено, Бустаманте (Флорес 82), Баррера, Чаварриа (Мануэль Галеано 46), Б. Мартинес (Гуфас 63).
Главный тренер: Эрве Ренар.

Предупреждения: Пуньед 25, Л. Мартинес 48, Копете 85.

Напомним, форвард «Интера» Мауро Икарди не вошёл в окончательную заявку Аргентины на Кубок Америки.

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Все комментарии
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил Vis.
   308 / 810
сегодня в 14:24
Приведи примеры этих 75%
Примеры липовых голов Лионеля: Офсайды, у Месси и его партнеров были игры рукой - Барселона фолила, делала подкаты.
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 810
сегодня в 14:15
Только и может, что забивать за сборную всяким Никарагуа) Вообще не показатель! Посмотрим, что он сможет сделать на предстоящем Кубке Америки.
Vis.
Vis. ответил Навуходоносор ll
   426 / 810
сегодня в 13:19
Там 75% липовые голы.
Приведи примеры этих 75%
Vis.
Vis. ответил spartach091
   426 / 810
сегодня в 13:18
Ахахахах Король Панам и никарагуа вернулсч
Чё ему теперь не играть против таких команд? Или в чём твоя логика?
spartach091
spartach091
   74 / 810
сегодня в 12:39
Ахахахах

Король Панам и никарагуа вернулсч
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил usk
   308 / 810
сегодня в 12:11
Лионель Месси забил свои 600 голов в ворота 99 разных клубов и национальных сборных. Он отличался на 97 стадионах планеты! Не удивительно, что Месси забил свой 600-й гол в игре с «Атлетико», «матрасники» входят в тройку его любимых противников (в чьи ворота Лео забил больше всех мячей). А топ-10 выглядит следующим образом. 10. «Депортиво» - 17 голов 8-9. «Бетис», «Хетафе» - 18 голов 7. «Эспаньол» - 21 гол 5-6. «Атлетик Бильбао», «Осасуна» - 23 гола 4. «Валенсия» - 24 гола 3. «Реал» - 25 голов 2. «Атлетико» - 28 голов 1. «Севилья» - 29 голов Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1039196/messi-lionel-barselona
Там 75% липовые голы.
usk
usk ответил Игорь Волков
   520 / 810
сегодня в 11:41
Король Леганесов и Никарагуа вернулся!!
Лионель Месси забил свои 600 голов в ворота 99 разных клубов и национальных сборных. Он отличался на 97 стадионах планеты!

Не удивительно, что Месси забил свой 600-й гол в игре с «Атлетико», «матрасники» входят в тройку его любимых противников (в чьи ворота Лео забил больше всех мячей). А топ-10 выглядит следующим образом.

10. «Депортиво» - 17 голов

8-9. «Бетис», «Хетафе» - 18 голов

7. «Эспаньол» - 21 гол

5-6. «Атлетик Бильбао», «Осасуна» - 23 гола

4. «Валенсия» - 24 гола

3. «Реал» - 25 голов

2. «Атлетико» - 28 голов

1. «Севилья» - 29 голов

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1039196/messi-lionel-barselona
John_Wick
John_Wick
   141 / 810
сегодня в 11:31
Ну вот,король товарняков вернулся)))))))))))
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил Тага Дага
   308 / 810
сегодня в 11:30
😂😂😂😂😂😂😂😂😂 по нему видно,когда не зайду,он здесь. ....
    mihaluch
    mihaluch
       35 / 810
    сегодня в 11:19
    Месси забил выиграли, не забил негативный результат.
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Навуходоносор ll
       160 / 810
    сегодня в 11:13
      Навуходоносор ll
      Навуходоносор ll ответил Тага Дага
         308 / 810
      сегодня в 11:05
      😂😂😂😂😂😂😂😂😂 по нему видно,когда не зайду,он здесь. ....
      Вот здесь его всегда можно было найти. Скоро и Князя потеряем, будем скучать. https://www.soccer.ru/hashtag-comments/1112347.shtml?comment=29125155comment-29125155
      АС35
      АС35 ответил Artuom
         169 / 810
      сегодня в 11:05
      В чём вообще смысл проводить товарняк с настолько слабыми соперниками???
      чтобы Месси забил, дубль сделал. Больше нет никакого смысла.
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         69 / 810
      сегодня в 11:00
      у Никорагуа состав посильнее Швейцарцев
      Artuom
      Artuom
         41 / 810
      сегодня в 10:59
      В чём вообще смысл проводить товарняк с настолько слабыми соперниками???
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Навуходоносор ll
         160 / 810
      сегодня в 10:59
      😂😂😂😂😂😂😂😂😂 по нему видно,когда не зайду,он здесь. ....
      Навуходоносор ll
      Навуходоносор ll ответил Тага Дага
         308 / 810
      сегодня в 10:57
      Князь, ты не князь,ты КНЯГИНЯ, ТОПИШЬ ЗА ЗАДНЕПРИВОДНОГО...😂😂😂😂😂😂😂
        Белорусский вокзал
        Белорусский вокзал ответил Князь вернулся
           349 / 810
        сегодня в 10:54
        всё верно, что Рыгал, что обсренолона - цыганский мусор и дети Чакира
        Значит король цыганского мусора и остальных мешков Европы! Гы-гы
        Князь вернулся
        Князь вернулся ответил Белорусский вокзал
           103 / 810
        сегодня в 10:52
        Ага, как и твой риал! Гы-гы
          Навуходоносор ll
          Навуходоносор ll ответил Князь вернулся
             308 / 810
          сегодня в 10:52
          привет. он мне и на .... не нужен
          Совсем нас за лахов принял, в профиле указано: болельщик с 50 летним стажем. https://www.soccer.ru/users/leha-ha50
          Белорусский вокзал
          Белорусский вокзал ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
             349 / 810
          сегодня в 10:52
          король осасун,бетисов,левант,никаруг,в своем стиле)ахахха
          Забыл добавить : реалов, мю, Челси, Атлетико, Баварий, Севильи, МС, ПСЖ.. ну итд! Гы-гы
          Тага Дага
          Тага Дага
             160 / 810
          сегодня в 10:51
            Белорусский вокзал
            Белорусский вокзал ответил Князь вернулся
               349 / 810
            сегодня в 10:50
            Никарагуа как раз моськин уровень)))
              Тага Дага
              Тага Дага ответил No problem
                 160 / 810
              сегодня в 10:49
              Таких сборников каким забил больше 50 голов твой заднеприводный любимчик таких южной америке вообще нет...фарерры,мальта,сан-марино,кипр,Лихтенштейн. ..
              Князь вернулся
              Князь вернулся
                 103 / 810
              сегодня в 10:48
                Князь вернулся
                Князь вернулся ответил Навуходоносор ll
                   103 / 810
                сегодня в 10:46
                Добрый день! Познакомился с дедушкой киэнджина?
                привет.
                он мне и на .... не нужен
                Тага Дага
                Тага Дага ответил Князь вернулся
                   160 / 810
                сегодня в 10:42
                  Навуходоносор ll
                  Навуходоносор ll ответил Князь вернулся
                     308 / 810
                  сегодня в 10:42
                  Никарагуа как раз моськин уровень)))
                  Добрый день! Познакомился с дедушкой киэнджина?
                  Навуходоносор ll
                  Навуходоносор ll ответил barcelona and cruyff
                     308 / 810
                  сегодня в 10:41
                  Забьет Месси - кукарекают,не забьет - тоже кукарекают
                  Трудится Месси - не кукарякают, только труда от него не дождешься.
                  Князь вернулся
                  Князь вернулся
                     103 / 810
                  сегодня в 10:40
                  Никарагуа как раз моськин уровень)))
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