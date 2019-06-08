Аргентина разгромила Никарагуа. Месси оформил дубль за две минуты

Сборная Аргентины в товарищеском матче не оставила шансов Никарагуа. Капитан «альбиселесте» Лионель Месси отличился дублем.
Сан-Хуан, стадион Дель Бисентенарио
Аргентина - Никарагуа - 5:1 (2:0)
Голы: Лионель Месси 37, Лионель Месси 38, Л. Мартинес 63, Л. Мартинес 73, Перейра 81 - Баррера 90+1 (пенальти)
Аргентина: Армани, Саравия, Фойт (Мори 73), Отаменди, Акунья (Де Пауль 62), Паредес, Гидо (Тальяфико 56), Ло Чельсо, Суарес (Перейра 57), Лионель Месси (Дибала 46), Агуэро (Л. Мартинес 46).
Главный тренер: Лионель Скалони.
Никарагуа: Колладо (Марадиага Галеано 46), Кильяно, Копете, Арреола, Монтенегро (Ренан 46), Пуньед (Каденья 59), Морено, Бустаманте (Флорес 82), Баррера, Чаварриа (Мануэль Галеано 46), Б. Мартинес (Гуфас 63).
Главный тренер: Эрве Ренар.
Предупреждения: Пуньед 25, Л. Мартинес 48, Копете 85.
Напомним, форвард «Интера» Мауро Икарди не вошёл в окончательную заявку Аргентины на Кубок Америки.
Король Панам и никарагуа вернулсч
Король Панам и никарагуа вернулсч
Не удивительно, что Месси забил свой 600-й гол в игре с «Атлетико», «матрасники» входят в тройку его любимых противников (в чьи ворота Лео забил больше всех мячей). А топ-10 выглядит следующим образом.
10. «Депортиво» - 17 голов
8-9. «Бетис», «Хетафе» - 18 голов
7. «Эспаньол» - 21 гол
5-6. «Атлетик Бильбао», «Осасуна» - 23 гола
4. «Валенсия» - 24 гола
3. «Реал» - 25 голов
2. «Атлетико» - 28 голов
1. «Севилья» - 29 голов
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1039196/messi-lionel-barselona
Не удивительно, что Месси забил свой 600-й гол в игре с «Атлетико», «матрасники» входят в тройку его любимых противников (в чьи ворота Лео забил больше всех мячей). А топ-10 выглядит следующим образом.
10. «Депортиво» - 17 голов
8-9. «Бетис», «Хетафе» - 18 голов
7. «Эспаньол» - 21 гол
5-6. «Атлетик Бильбао», «Осасуна» - 23 гола
4. «Валенсия» - 24 гола
3. «Реал» - 25 голов
2. «Атлетико» - 28 голов
1. «Севилья» - 29 голов
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1039196/messi-lionel-barselona
он мне и на .... не нужен
он мне и на .... не нужен