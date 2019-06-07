Польша с минимальным счетом переиграла Северную Македонию

В 3-м туре отбора к Евро-2020 Польша с минимальным счетом обыграла Северную Македонию.
Поляки набирают 9 очков (1-е место), у Македонии 4 балла и третья строчка.
Скопье, стадион «Арена Филип II Македонский».
Северная Македония - Польша - 0:1 (0:0)
Гол: Пёнтек 47
Северная Македония: Димитриевски, Бейтулай, Велкоски, Муслиу, Ристовски (Адеми 76), Барди, Николов (Трайковски 62), Элмас, Алиоски, Пандев (Хасани 85), Несторовски
Главный тренер: Ангеловски Игор.
Польша: Фабьянски, Кендзера, Беднарек, Глик, Берешиньски, Клих (Горальски 90), Крыховяк, Франковски (Пёнтек 46), Зелински, Гросицки (Рыбус 70), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.
Предупреждения: Глик 28, Беднарек 41, Муслиу 66, Муслиу 86, Несторовски 87
Удаления: Муслиу 86.
Судья: Рокки Джанлука.
В параллельном матче Украина разгромила Сербию.