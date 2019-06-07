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Польша с минимальным счетом переиграла Северную Македонию

вчера, 23:38
Северная МакедонияЛоготип футбольный клуб Северная Македония0 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

В 3-м туре отбора к Евро-2020 Польша с минимальным счетом обыграла Северную Македонию.

Поляки набирают 9 очков (1-е место), у Македонии 4 балла и третья строчка.

Скопье, стадион «Арена Филип II Македонский».

Северная Македония - Польша - 0:1 (0:0)
Гол: Пёнтек 47

Северная Македония: Димитриевски, Бейтулай, Велкоски, Муслиу, Ристовски (Адеми 76), Барди, Николов (Трайковски 62), Элмас, Алиоски, Пандев (Хасани 85), Несторовски
Главный тренер: Ангеловски Игор.

Польша: Фабьянски, Кендзера, Беднарек, Глик, Берешиньски, Клих (Горальски 90), Крыховяк, Франковски (Пёнтек 46), Зелински, Гросицки (Рыбус 70), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Предупреждения: Глик 28, Беднарек 41, Муслиу 66, Муслиу 86, Несторовски 87

Удаления: Муслиу 86.

Судья: Рокки Джанлука.

В параллельном матче Украина разгромила Сербию.

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