Исландия взяла три очка в отборочном матче Евро-2020

вчера, 17:54

В матче 3-го тура отбора к Евро-2020 сборная Исландии обыграла Албанию.

В данный момент исландцы с 6 очками делят первое место с Францией и Турцией в группе H, однако конкурентам еще предстоит провести свои матчи. Албания - на четвертом месте с 3 очками.

Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»

Исландия - Албания - 1:0 (1:0)

Гол: Гудмундссон 22

Исландия: Халльдоурссон, Скуласон, Рагнар Сигурдссон, Арнасон, Хермансон, Сигурйонссон (Арнор Сигурдссон 81), Бьярнасон, Гуннарссон, Гудмундссон (Траустасон 56), Гильфи Сигурдссон, Кьяртанссон (Сигторссон 63)

Главный тренер: Эрик Хамрен

Албания: Бериша, Весели, Исмаили, Дермаку, Хисай, Баша (Каце 67), Джака (Ндой 71), Абраши, Ленжани, Балай (Садику 79), Чикаллеши

Главный тренер: Эдоардо Рея

Предупреждения: Баша 22, Сигурйонссон 33

Судья: Бобби Мэдден.

В параллельном матче Хорватия обыграла Уэльс.