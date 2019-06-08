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Исландия взяла три очка в отборочном матче Евро-2020

вчера, 17:54
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия1 : 0Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

В матче 3-го тура отбора к Евро-2020 сборная Исландии обыграла Албанию.

В данный момент исландцы с 6 очками делят первое место с Францией и Турцией в группе H, однако конкурентам еще предстоит провести свои матчи. Албания - на четвертом месте с 3 очками.

Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»

Исландия - Албания - 1:0 (1:0)
Гол: Гудмундссон 22

Исландия: Халльдоурссон, Скуласон, Рагнар Сигурдссон, Арнасон, Хермансон, Сигурйонссон (Арнор Сигурдссон 81), Бьярнасон, Гуннарссон, Гудмундссон (Траустасон 56), Гильфи Сигурдссон, Кьяртанссон (Сигторссон 63)
Главный тренер: Эрик Хамрен

Албания: Бериша, Весели, Исмаили, Дермаку, Хисай, Баша (Каце 67), Джака (Ндой 71), Абраши, Ленжани, Балай (Садику 79), Чикаллеши
Главный тренер: Эдоардо Рея

Предупреждения: Баша 22, Сигурйонссон 33

Судья: Бобби Мэдден.

В параллельном матче Хорватия обыграла Уэльс.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   31 / 791
сегодня в 02:14
Исландию с победой!
RMUKMU
RMUKMU
   134 / 791
вчера в 21:35
Исландцы победили, но с Хамреном всё равно толку не будет.
АС35
АС35
   128 / 791
вчера в 19:26
молодцы Исландия
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Zenit_84
   137 / 791
вчера в 19:06
Пробовал. Конечно, короче. Мне, главное 50 очков взять, а сайту активность посетителя получить. А сообщение"3" или "3 очка" ... непринципиально...
    Zenit_84
    Zenit_84 ответил Alvish
       75 / 791
    вчера в 18:43
    Просто 3 будет короче, не пробовал?
    Пробовал. Конечно, короче. Мне, главное 50 очков взять, а сайту активность посетителя получить. А сообщение"3" или "3 очка" ... непринципиально...
    ДАША Д
    ДАША Д
       264 / 791
    вчера в 18:27
    Фаворит победил.
    волгoдoн
    волгoдoн
       48 / 791
    вчера в 18:13
    Слишком много Сигурдссонов и им созвучных по братски запихали берушам и абрашам)
    Alvish
    Alvish ответил Zenit_84
       28 / 791
    вчера в 18:06
    3 очка
    Просто 3 будет короче, не пробовал?
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       137 / 791
    вчера в 18:05
    Исландию с победой!
    Zenit_84
    Zenit_84
       75 / 791
    вчера в 17:55
    3 очка
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