Исландия взяла три очка в отборочном матче Евро-2020

В матче 3-го тура отбора к Евро-2020 сборная Исландии обыграла Албанию.
В данный момент исландцы с 6 очками делят первое место с Францией и Турцией в группе H, однако конкурентам еще предстоит провести свои матчи. Албания - на четвертом месте с 3 очками.
Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»
Исландия - Албания - 1:0 (1:0)
Гол: Гудмундссон 22
Исландия: Халльдоурссон, Скуласон, Рагнар Сигурдссон, Арнасон, Хермансон, Сигурйонссон (Арнор Сигурдссон 81), Бьярнасон, Гуннарссон, Гудмундссон (Траустасон 56), Гильфи Сигурдссон, Кьяртанссон (Сигторссон 63)
Главный тренер: Эрик Хамрен
Албания: Бериша, Весели, Исмаили, Дермаку, Хисай, Баша (Каце 67), Джака (Ндой 71), Абраши, Ленжани, Балай (Садику 79), Чикаллеши
Главный тренер: Эдоардо Рея
Предупреждения: Баша 22, Сигурйонссон 33
Судья: Бобби Мэдден.
В параллельном матче Хорватия обыграла Уэльс.