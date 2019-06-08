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Уругвай уверенно обыграл Панаму

сегодня, 04:12
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Сборная Уругвая в товарищеском матче разгромила национальную команду Панамы

Монтевидео, «Эстадио Сентенарио»

Уругвай - Панама 3:0 (1:0)
Голы: Гомес 19, Суарес 69, Вальверде 79

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Лодейро (Кавани 64), Весино (Вальверде 46), Нандес (Перейро 75), Бентанкур (Торрейра 56), Де Арраскаэта (Хонатан Родригес 75), Гомес (Суарес 63).
Главный тренер: Табарес Оскар.

Панама: Мехия, Каммингс, Эскобар (Мачадо 72), Мурильо, Торрес, Гальван (Паласиос 87), Санчес (Хосе Родригес 82), Пиментель, Кинтеро (Блэкберн 86), Годой, Фархадо (Арройо 72).
Главный тренер: Дели Вальдес Хулио Сезар.

Предупреждения: Весино 7.

Вчера сборная Чили в товарищеской встрече одержала волевую победу над Гаити (2:1).

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