Уругвай уверенно обыграл Панаму

Сборная Уругвая в товарищеском матче разгромила национальную команду Панамы
Монтевидео, «Эстадио Сентенарио»
Уругвай - Панама 3:0 (1:0)
Голы: Гомес 19, Суарес 69, Вальверде 79
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Лодейро (Кавани 64), Весино (Вальверде 46), Нандес (Перейро 75), Бентанкур (Торрейра 56), Де Арраскаэта (Хонатан Родригес 75), Гомес (Суарес 63).
Главный тренер: Табарес Оскар.
Панама: Мехия, Каммингс, Эскобар (Мачадо 72), Мурильо, Торрес, Гальван (Паласиос 87), Санчес (Хосе Родригес 82), Пиментель, Кинтеро (Блэкберн 86), Годой, Фархадо (Арройо 72).
Главный тренер: Дели Вальдес Хулио Сезар.
Предупреждения: Весино 7.
Вчера сборная Чили в товарищеской встрече одержала волевую победу над Гаити (2:1).