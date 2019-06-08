Шалимов: «Не так просто забить девять мячей даже против слабой команды»

Бывший главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу сборной России над Сан-Марино (9:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Понятно, что наша команда играла против слабого соперника, но я рад победе ребят, не так просто забить девять мячей даже против слабой команды. У сборной был серьезный настрой на все 90 минут, за это стоит поблагодарить наших болельщиков, которые большим количеством пришли на стадион на игру против такой команды. Эта победа важна для игроков, потому что им непросто было сразу после окончания сезона провести еще две недели на сборах.

Четыре защитника, двое крайних [защитников] активно высоко поднимались и подключались к нападению, играли в одного нападающего при трех атакующих полузащитниках. Мне нравится такая атакующая схема, наши ребята комбинировали, играли низом, использовали фланги, эта та игра, которую хочется видеться у сборной. Единственный недочет - мы подали много угловых, но не создали ничего опасного после них, на это стоит обратить внимание.