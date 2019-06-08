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Шалимов: «Не так просто забить девять мячей даже против слабой команды»

вчера, 22:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу сборной России над Сан-Марино (9:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Понятно, что наша команда играла против слабого соперника, но я рад победе ребят, не так просто забить девять мячей даже против слабой команды. У сборной был серьезный настрой на все 90 минут, за это стоит поблагодарить наших болельщиков, которые большим количеством пришли на стадион на игру против такой команды. Эта победа важна для игроков, потому что им непросто было сразу после окончания сезона провести еще две недели на сборах.

Четыре защитника, двое крайних [защитников] активно высоко поднимались и подключались к нападению, играли в одного нападающего при трех атакующих полузащитниках. Мне нравится такая атакующая схема, наши ребята комбинировали, играли низом, использовали фланги, эта та игра, которую хочется видеться у сборной. Единственный недочет - мы подали много угловых, но не создали ничего опасного после них, на это стоит обратить внимание.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 791
сегодня в 03:04
Шалимов: «Не так просто забить девять мячей даже против слабой команды»
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Совершенно верно, гнусные письма писать легче!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dino-hsv
   7 / 791
вчера в 23:16
тотализатор везде,только наивные еще верят в футбол
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 791
вчера в 23:15
зениту забьют девять ,бенфика
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
вчера в 23:11
по игре вратаря было видно что он хорошо заработал на крупном счете
dino-hsv
dino-hsv
   83 / 791
вчера в 22:52
но гораздо проще, когда 2 из 9 они забивают сами себе, а еще 2 - с пенальти :)
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