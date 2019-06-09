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Глава оргкомитета «Катар-2022» рассказал об алкоголе для туристов на ЧМ

вчера, 16:31

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан аль-Тавади рассказал, как в Катаре будут обстоять дела с покупкой алкоголя во время турнира.

Начну с того, что алкоголь – вне наших традиций. На сегодняшний день он доступен, но не везде, а лишь в определенных местах. Точно так же будет и в 2022 году – появятся специальные зоны, где будет продаваться спиртное. Пойти в магазин и купить его там будет непросто, но покупка алкоголя не станет проблемой для гостей турнира.

Что касается пива на стадионах, то мы изучаем этот вопрос и примем оптимальное решение. Я знаю, что в России нельзя купить алкоголь на стадионе, однако во время чемпионата мира пиво там продавалось – просто запрещалось рекламировать спиртное. Но это Россия, алкоголь – часть вашей культуры, у нас же иной подход к нему. Одно могу сказать наверняка – мы убеждены, что у всех болельщиков останутся самые лучшие впечатления от нашего турнира.

Алкоголь будет продаваться на фан-зонах, но не во всех – чтобы каждый мог выбрать, какая из фан-зон ему по душе, со спиртным или без.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 768
вчера в 21:24
Отличная идея с раздедьными фан зонами. Создадут для быдла спец зоны и пусть они там спиваются дерутся между собой валяются в 23е и не мешают нормальным болельщикам наслаждатся футбольным праздником!! Молодцы Катар грамотный подход.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   196 / 768
вчера в 19:07
алкоголь – часть вашей культуры
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1121792
Бузит чурка
RIR68
RIR68 ответил PATRIOT1965
   247 / 768
вчера в 19:04
Для алкашей создадут свой изолированный гадюшник.
остальным раздадут по ослице.
протон1
протон1
   251 / 768
вчера в 18:47
если при питье спиртных там не казнят как ким ин чын недавно еще одного главнокомандующего пираньями. то считай что чм 2022 твой удался
Doping87
Doping87 ответил PATRIOT1965
   429 / 768
вчера в 17:46
Для стукачей или больных создадут аналогичное стойло.

Пить надо с умом и в меру. Но без ума можно передозировку и от витаминок получить.
КЭТиК
КЭТиК
   144 / 768
вчера в 17:23
Разумный подход.
Boxert
Boxert
   46 / 768
вчера в 17:20
Свиньям там делать нечего по всем соображениям.
beefs
beefs
   114 / 768
вчера в 16:53
Без алкоголя это не футбол...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   99 / 768
вчера в 16:37
Для алкашей создадут свой изолированный гадюшник.
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