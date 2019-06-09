Глава оргкомитета «Катар-2022» рассказал об алкоголе для туристов на ЧМ

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ -2022 Хассан аль-Тавади рассказал, как в Катаре будут обстоять дела с покупкой алкоголя во время турнира.

Начну с того, что алкоголь – вне наших традиций. На сегодняшний день он доступен, но не везде, а лишь в определенных местах. Точно так же будет и в 2022 году – появятся специальные зоны, где будет продаваться спиртное. Пойти в магазин и купить его там будет непросто, но покупка алкоголя не станет проблемой для гостей турнира.

Что касается пива на стадионах, то мы изучаем этот вопрос и примем оптимальное решение. Я знаю, что в России нельзя купить алкоголь на стадионе, однако во время чемпионата мира пиво там продавалось – просто запрещалось рекламировать спиртное. Но это Россия, алкоголь – часть вашей культуры, у нас же иной подход к нему. Одно могу сказать наверняка – мы убеждены, что у всех болельщиков останутся самые лучшие впечатления от нашего турнира.

Алкоголь будет продаваться на фан-зонах, но не во всех – чтобы каждый мог выбрать, какая из фан-зон ему по душе, со спиртным или без.