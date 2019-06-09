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Вейналдум: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

вчера, 16:16

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум считает, что его одноклубник Вирджил ван Дейк достоин получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

Если посмотреть на сезон ван Дейка, то он полностью заслужил «Золотой мяч». Это действительно был невероятный год. Не мне решать, кто получит награду, но я считаю ван Дейка лучшим защитником мира.

Сам ван Дейк заявил, что награду следует отдать Лионелю Месси

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Bavaria_M
   214 / 768
сегодня в 00:07
Вот вот, ибо против сильных игроков он не играл по сути, либо когда они в не формы, Да и гном вообще не показатель, вот если бы Рона играл, вот новый сезон и покажет кто есть кто. Вон де лигт и вирджел, что то не спасли от гола от португал, хотя у португал кроме Рона никого нет в атаке, вообщем оба защитника распиаренны в момент спада др топ клубов и топ игроков атаки, так же как и ливеру повезло
Ты говоришь, что Де Лихт и Ван Дейк распиаренные игроки, так Де Лихт выбил Рональдо с Аяксом из лч, а Ван Дейк Месси, а песню лузеров, про то что все соперники Ливерпуля были не в форме, я уже миллион раз слышал. Ван Дейку, как защитнику вряд ли дадут,но фанатам Рона хуже, если выбирать будут между Рональдо и Месси, то у Месси выше шанс выиграть ЗМ, особенно если выиграет Копа де Америка,которая котируется выше Лиги Наций, а Ла-Лига котируется выше Сериа А, но они не выиграли лч, а когда нет ЧМ или Европы ЗМ обычно получают обладатели лч.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил SonicStar
   110 / 768
вчера в 23:04
Вот вот, ибо против сильных игроков он не играл по сути, либо когда они в не формы, Да и гном вообще не показатель, вот если бы Рона играл, вот новый сезон и покажет кто есть кто. Вон де лигт и вирджел, что то не спасли от гола от португал, хотя у португал кроме Рона никого нет в атаке, вообщем оба защитника распиаренны в момент спада др топ клубов и топ игроков атаки, так же как и ливеру повезло
Klaus-S
Klaus-S
   241 / 768
вчера в 21:48
Даже если Роналду сейчас сделает хет-трик, в финале этого никому не нужного турнира, всё равно на Золотой мяч он не наиграл в этом сезоне.
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 768
вчера в 21:27
В сегодняшнем матче решится кто достоин ЗМ. Если Ван Дейк Рона остановит то заслужил на ЗМ а если Рон трофей для сборной выйграет то надо ему отдать.
RedRedTeam
RedRedTeam
   607 / 768
вчера в 20:51
Винни ты прав, сегодня Ван Дейк докажет это, заставит плакать пеналду.
авито
авито ответил RedRedTeam
   738 / 768
вчера в 20:49
Не согласен? На твой взгляд какая тройка претендентов должна быть
RedRedTeam
RedRedTeam ответил SonicStar
   607 / 768
вчера в 20:46
Согласен полностью! за какие заслуги ему ЗМ? за то, что ЛЧ выиграл? так получается, что можно любому игроку Ливерпуля давать )
А может модрич заслужил?
RedRedTeam
RedRedTeam ответил авито
   607 / 768
вчера в 20:45
Месси, Салах, Де Йонг тройка главная претендентов на золотой мяч
Ху из месси?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   318 / 768
вчера в 19:16
заслуживает без вопросов! на сегодняшний день один из лучших ЦЗ! ИМХО
авито
авито
   738 / 768
вчера в 19:10
Месси, Салах, Де Йонг тройка главная претендентов на золотой мяч
SonicStar
SonicStar ответил Bavaria_M
   273 / 768
вчера в 18:44
Не заслужил, обычный защитник, через чур распиаренный и не более, этот сезон не показатель, ибо все топ клубы, а так же игроки были не в форме, вот и все и своевременный пиво сработал
Согласен полностью! за какие заслуги ему ЗМ? за то, что ЛЧ выиграл? так получается, что можно любому игроку Ливерпуля давать )
Bavaria_M
Bavaria_M
   110 / 768
вчера в 18:25
Не заслужил, обычный защитник, через чур распиаренный и не более, этот сезон не показатель, ибо все топ клубы, а так же игроки были не в форме, вот и все и своевременный пиво сработал
prayforspecialone
prayforspecialone ответил NGY
   525 / 768
вчера в 17:59
Какое соло, он что в Англии АПЛ выиграл, чтобы ему за его голы, в чемпионате Ла лиги, где фактически не было конкуренции в этом году, да и в прошлом, давать золотые мячи. Какое соло он там выиграл, когда он играл в самом дорогом составе на планете?!
В самом дорогом составе на планете , серьезно ?

Одной статистики хватит, чтобы оценить вклад Месси в выигрыш Ла Лиги, хотя да, Реал вынесли осенью и без него :)
авито
авито
   738 / 768
вчера в 17:43
Ван дейк заслужил титул самого ценного и цепкого защитника европы, но до золотого мяча ему далеко.
NGY
NGY ответил prayforspecialone
   16 / 768
вчера в 17:24
То самый случай, когда игрок защиты действительно заслужил ЗМ ! А так Месси за Ла Лигу, выигранную почти в соло должны вручить
Какое соло, он что в Англии АПЛ выиграл, чтобы ему за его голы, в чемпионате Ла лиги, где фактически не было конкуренции в этом году, да и в прошлом, давать золотые мячи.

Какое соло он там выиграл, когда он играл в самом дорогом составе на планете?!
prayforspecialone
prayforspecialone
   525 / 768
вчера в 17:13
То самый случай, когда игрок защиты действительно заслужил ЗМ ! А так Месси за Ла Лигу, выигранную почти в соло должны вручить
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