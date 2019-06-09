Вейналдум: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум считает, что его одноклубник Вирджил ван Дейк достоин получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
Если посмотреть на сезон ван Дейка, то он полностью заслужил «Золотой мяч». Это действительно был невероятный год. Не мне решать, кто получит награду, но я считаю ван Дейка лучшим защитником мира.
Сам ван Дейк заявил, что награду следует отдать Лионелю Месси.
Одной статистики хватит, чтобы оценить вклад Месси в выигрыш Ла Лиги, хотя да, Реал вынесли осенью и без него :)
Одной статистики хватит, чтобы оценить вклад Месси в выигрыш Ла Лиги, хотя да, Реал вынесли осенью и без него :)
Какое соло он там выиграл, когда он играл в самом дорогом составе на планете?!
Какое соло он там выиграл, когда он играл в самом дорогом составе на планете?!