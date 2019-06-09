Вейналдум: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

Полузащитник «Ливерпуля» считает, что его одноклубник достоин получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

Если посмотреть на сезон ван Дейка, то он полностью заслужил «Золотой мяч». Это действительно был невероятный год. Не мне решать, кто получит награду, но я считаю ван Дейка лучшим защитником мира.