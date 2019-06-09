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Миранда: «С первой зарплатой я помог маме с покупкой дома»

вчера, 15:12

Защитник «Интера» и сборной Бразилии Жоао Миранда рассказал о своем тяжелом детстве. 

Мой брат всегда помогал мне во всем. У него была самая большая зарплата в семье, он помогал нам, а его смерть стала ударом. Я помню, как я сказал тогда маме: «Тихо, мама, я стану профессиональным футболистом и помогу тебе».

Моя мама экономила деньги каждый месяц, чтобы построить дом. И первое, что я сделал со своей первой зарплатой - я просто помог ей с домом. Затем я купил дом каждому своему брату, сделал финансовое положение своей семьи стабильным. И это бесценно. Все началось, когда я потерял брата, я сосредоточился на обещании, которое дал своей маме. 

Напомним, что недавно Миранда перенес операцию на носу после перелома.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 768
вчера в 21:35
Красава. Парень грамотно деньги тратит с умом. А на что интересно гном деньги тратит? Он же мало того что Барсу доит получая самую большую зарплату так еще и ворует создает благотворительные фонды чтобы через них деньги отмывать. Куда он их все девает?? Ну уж точно не помогает близким. Отца вон хотел в тюрьму посадить из за денег. Позор.
NGY
NGY
   16 / 768
вчера в 17:26
Очень достойно. молодец.
ДАША Д
ДАША Д
   233 / 768
вчера в 16:17
Сразу стали платить очень много.
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 768
вчера в 15:16
Хороший сын
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   98 / 768
вчера в 15:13
Это важная новость, в ней один футбол.
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