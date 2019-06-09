Миранда: «С первой зарплатой я помог маме с покупкой дома»

Защитник «Интера» и сборной Бразилии рассказал о своем тяжелом детстве.

Мой брат всегда помогал мне во всем. У него была самая большая зарплата в семье, он помогал нам, а его смерть стала ударом. Я помню, как я сказал тогда маме: «Тихо, мама, я стану профессиональным футболистом и помогу тебе».

Моя мама экономила деньги каждый месяц, чтобы построить дом. И первое, что я сделал со своей первой зарплатой - я просто помог ей с домом. Затем я купил дом каждому своему брату, сделал финансовое положение своей семьи стабильным. И это бесценно. Все началось, когда я потерял брата, я сосредоточился на обещании, которое дал своей маме.