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Ганчаренко включил Акинфеева в тройку лучших игроков сезона в РПЛ

сегодня, 08:29

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко назвал тройку лучших футболистов РПЛ минувшего сезона.

Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон.

Меня не удивило, что Бердыев назвал Чалова самым умным игроком лиги. У Курбана Бекиевича всегда очень трезвая оценка. Мне понравилось, как он сказал про Понтуса: «Он не делает того, что не умеет». Абсолютно верное замечание. Человек его опыта имеет право на такие заявления. Чалов – яркий пример целеустремлённого человека. Он любит тренироваться, работать над собой для того, чтобы быть лучше в каждом эпизоде.

Чалов заслужил то, что имеет, своим отношением к делу. Не забывайте, что он уже третий сезон в первой команде. С ним легко: Федя отлично усваивает информацию, которую ему даёшь.

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Все комментарии
drug01
drug01
   92 / 747
сегодня в 11:53
Можно с этим согласиться,!
Союзник противников
Союзник противников
   45 / 747
сегодня в 11:40
Сегодня дежурит болельщик команды....Кристя.Кстати,а за кого он болеет,или уже просто научился делать такие "сенсационные" заголовки к простой информации,что можно подумать ,что случилось нечто из ряда вон выходящее?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   65 / 747
сегодня в 11:07
Хороший выбор, крючкохвостые брызжат слюной от зависти.( из тарасовки никого нет)))
cska plus
cska plus
   27 / 747
сегодня в 10:49
Даже добавить нечего.
STVA 1
STVA 1
   42 / 747
сегодня в 10:02
Логично , что он его включил . У других свое мнение.
Footbolista
Footbolista
   4 / 747
сегодня в 09:39
Гинер записал цска на 4 место в таблице РПЛ...деньги кончились...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   116 / 747
сегодня в 09:26
Как не пиарь петухеева, а вратарь он посредственный, и всегда таким был.
mihaluch
mihaluch
   48 / 747
сегодня в 09:21
Дырофей Конифеевич,лучшая дыра и с этим все согласны.
LOpp
LOpp
   18 / 747
сегодня в 09:20
После того, как Акинфеев перестал выступать за сборную и в ЛЧ он поднялся с моих глазах
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   130 / 747
сегодня в 09:11
" Если его фамилия...."! Бульбашонок, по-ходу, звездочку словил. с какого только перепугу ?
Alvish
Alvish
   30 / 747
сегодня в 08:53
Гончаренко и ЦСКА мог в тройку лидеров записать.
Морозовский
Морозовский ответил Литейный 4
   1 / 747
сегодня в 08:51
Гончаренко своих решил поддержать. Гыгыгы
Да, ни одного вашего не назвал.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 747
сегодня в 08:48
Гончаренко своих решил поддержать. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   1 / 747
сегодня в 08:43
Игоря можно заменить на другого спортсмена.
No pupsiks
No pupsiks
   17 / 747
сегодня в 08:34
Гончаренко вправе включать туда куда угодно.
ДСА
ДСА
   100 / 747
сегодня в 08:31
Разве что за пенальти с испанцами.
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