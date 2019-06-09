Глава Мордовии: «Подали заявку на проведение Кубка России и Суперкубка»

Глава Республики Мордовия Владимир Волков поделился планами о дальнейшем использовании стадиона «Мордовия Арена».

Президент подводил итоги прошедшего чемпионата мира. Мы летели вместе и обсуждали вопросы развития футбола в целом в России и у нас в Мордовии. Говорили, каким образом сборная России может повлиять на развитие футбола в стране. Тогда мы говорили о создании детских школ. Мы создаём свой детский центр, и это наша главная задача в настоящее время. Сейчас он действует, но будет более широким. Сейчас у нас 36 мест для ребят в интернате, а будет 90.

Президент поставил задачу использовать стадион, сказав: «Мы строили их для футбола. Делайте здесь и бизнес-центры, но футбол — основное». Эта арена будет базой «Мордовии» и академии. Впрочем, у академии будут филиалы в районных центрах, так что заниматься будет две-три тысячи человек. Хорошая идея – стадион для всей семьи, чтобы занятие нашлось и для мамы, и для папы, и для детей. Мы это сделаем, и арена будет жить.