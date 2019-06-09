Глава Мордовии: «Через два-три года выйдем в высший дивизион»

Владимир Волков, глава республики Мордовия, рассказал о перспективах одноименного саранского клуба.

Вчера мы с руководством РФС говорили об обеспечении тренерским составом. Они обещали, что очень способные дети и тренеры приедут в Саранск. Мы проговорили, что «Мордовию» будем в основном комплектовать на основе собственных воспитанников. Двое у нас сейчас играют в молодёжной сборной России. Мы должны генерировать подготовку игроков самого высокого уровня и команду. Выйдя в лигу выше, мы поняли, что без приглашённых футболистов никак нельзя. Мы отошли назад, создали свою школу и играли на этом уровне своими воспитанниками. То же самое сделаем и с Премьер-Лигой: основной упор на школу, на подготовку наших футболистов.

Мы считаем, что через два-три года выйдем в высший дивизион и сможем там играть. Мы не хотим тратить средства республики, чтобы доделывать стадион. Нам передадут его в следующем году, и неважно, в феврале или декабре. Пять лет его будет содержать федеральный бюджет. Президент поставил задачу за этот срок выйти на самоокупаемость. Я был в Голландии, они проводят на стадионах конференции, экскурсии. У них самоокупаемость. Ясно, что там идут на экскурсии из-за «Аякса», но почему бы не сделать «Мордовию» чемпионом России? Все будут ходить и смотреть, как клуб стал чемпионом. Самоокупаемость – это трудно, но возможно.