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Глава Мордовии: «Через два-три года выйдем в высший дивизион»

вчера, 16:03

Владимир Волков, глава республики Мордовия, рассказал о перспективах одноименного саранского клуба.

Вчера мы с руководством РФС говорили об обеспечении тренерским составом. Они обещали, что очень способные дети и тренеры приедут в Саранск. Мы проговорили, что «Мордовию» будем в основном комплектовать на основе собственных воспитанников. Двое у нас сейчас играют в молодёжной сборной России. Мы должны генерировать подготовку игроков самого высокого уровня и команду. Выйдя в лигу выше, мы поняли, что без приглашённых футболистов никак нельзя. Мы отошли назад, создали свою школу и играли на этом уровне своими воспитанниками. То же самое сделаем и с Премьер-Лигой: основной упор на школу, на подготовку наших футболистов.

Мы считаем, что через два-три года выйдем в высший дивизион и сможем там играть. Мы не хотим тратить средства республики, чтобы доделывать стадион. Нам передадут его в следующем году, и неважно, в феврале или декабре. Пять лет его будет содержать федеральный бюджет. Президент поставил задачу за этот срок выйти на самоокупаемость. Я был в Голландии, они проводят на стадионах конференции, экскурсии. У них самоокупаемость. Ясно, что там идут на экскурсии из-за «Аякса», но почему бы не сделать «Мордовию» чемпионом России? Все будут ходить и смотреть, как клуб стал чемпионом. Самоокупаемость – это трудно, но возможно.

Недавно «Мордовия-Арена» получила от РФС сертификат соответствия.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   1 / 768
вчера в 18:18
Если не выйдите, то вас вытащат - стадион должен фунциклировать! ВУВУЗЕЛЛЫ в ЮАР уже закуплены на всю Мордовию!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   270 / 768
вчера в 17:31
в 2012 году сильная Мордовия была. Как ее умудрились так развалить -хз...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   51 / 768
вчера в 16:59
Мордо- Васюки.
димон 37
димон 37
   521 / 768
вчера в 16:40
цдка уже заждались мордву
Аксинья
Аксинья
   42 / 768
вчера в 16:21
Если пообещаете господину Дюкову что у Зенита будут 6 гарантированых очков каждый сезон то вас вытянут в РПЛ и пораньше...
ДСА
ДСА
   94 / 768
вчера в 16:16
Планов громадье.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   36 / 768
вчера в 16:12
В Мордовии спортивных объектов строится больше, чем где бы то ни было, отдача не большая.
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