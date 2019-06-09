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Хохлов: «Плиев - быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник»

вчера, 19:15

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание контракта с Заурбеком Плиевым.

Заурбек – качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника. Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Ещё немаловажный момент – Плиев является динамовским воспитанником. Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего. Мы довольны его приобретением.

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Все комментарии
yaustal039
yaustal039
   741 / 768
вчера в 23:01
уДачи ему конечно ! но большинство болельщиков Динамо играет в футбол не хуже Плиева !
Boxert
Boxert
   46 / 768
вчера в 22:12
Это Хохлов хочет, чтобы так было.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   270 / 768
вчера в 21:13
быстрый? мобильный? Д.В, мне плохо...
Морозовский
Морозовский
   1 / 768
вчера в 21:01
Будет красные карточки хватать на раз-два!
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