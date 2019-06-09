Хохлов: «Плиев - быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал подписание контракта с .

Заурбек – качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника. Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Ещё немаловажный момент – Плиев является динамовским воспитанником. Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего. Мы довольны его приобретением.