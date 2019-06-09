Ганчаренко: «Не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА уверен, что не покинет команду этим летом.

Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию. Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеётся). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше.