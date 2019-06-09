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Ганчаренко: «Не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА»

вчера, 20:28

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко уверен, что Алан Дзагоев не покинет команду этим летом.

Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию. Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеётся). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше. 

Ранее сообщалось, что Дзагоевым интересуется мексиканский клуб.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   63 / 768
сегодня в 00:00
а я не сомневаюсь что тебя вытурят
drimmer
drimmer ответил Сергей Саныч
   287 / 768
вчера в 23:55
Шикарный фильм. А вообще-то Кевин своего старого друга кинул.
Шикарнейший)))
4RT
4RT
   259 / 768
вчера в 23:00
Да мы тоже в этом не сомневаемся. Ни он ,ни распиаренный Дзюба- на фиг за бугром ни кому не нужны
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   753 / 768
вчера в 22:53
ага..овсом просроченым торговать..
3 никому не нужен..
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   203 / 768
вчера в 22:24
а ганчар останется ?
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 768
вчера в 22:23
тоже не сомневаюсь, но могу и ошибаться...
Стас Марченко
Стас Марченко ответил Dimaas25
вчера в 21:58
Вам не надоело фамилию ГОнчаренко с ошибкой публиковать???
Его фамилия пишется через "а" - https://www.soccer.ru/news/950674.shtml
Dimaas25
Dimaas25
вчера в 21:51
Вам не надоело фамилию ГОнчаренко с ошибкой публиковать???
борька
борька
   302 / 768
вчера в 21:34
Будет до пенсии в цска
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 768
вчера в 21:34
еще бы, мало кому нужен игрок который уже несколько лет из лазарета не выходит. да и сам он не дурак терять зарплату цска за ничегонеделание. Какой-нить наркоборон владелец мексиканского клуба может и на бабки поставить.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   124 / 768
вчера в 21:33
Кому он еще нужен.
GreeM
GreeM
   138 / 768
вчера в 21:31
Куда ему уходить?
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Морозовский
   14 / 768
вчера в 21:29
Алана уже ждёт на ранчо Мендоза с Кевином Костнером! (кто не смотрел, скачайте и посмотрите фильм "Месть" 1990 г. с Кевином Костнером. Шедевр, и Мексика показана)
Шикарный фильм.

А вообще-то Кевин своего старого друга кинул.
RIR68
RIR68
   247 / 768
вчера в 21:28
ему бы вылечиться для начала.
ermak6848
ermak6848
   185 / 768
вчера в 21:06
пусть Алан за рубежом поиграет, что плохого...!?
Морозовский
Морозовский
   1 / 768
вчера в 20:58
Алана уже ждёт на ранчо Мендоза с Кевином Костнером! (кто не смотрел, скачайте и посмотрите фильм "Месть" 1990 г. с Кевином Костнером. Шедевр, и Мексика показана)
Союзник противников
Союзник противников ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   47 / 768
вчера в 20:51
Кому этот жеребец нужен?? Его уже даже стойло игнорирует( ХА
Тут важнее,что свинарник не забывает.Нет ничего хуже в жизни,чем забвение "народа"!!!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   35 / 768
вчера в 20:47
Кому этот жеребец нужен??
Его уже даже стойло игнорирует( ХА
Союзник противников
Союзник противников
   47 / 768
вчера в 20:38
Зачем? Выйти на 20 минут и снова исчезнуть на полгода? Пусть едет в Мексику,если уж кто покусился на его увядающий талант,там быстро местная "братва" или сделает из него "Мексиканца"(по Джеку Лондону),или пристрелит за лень и отсутствие самодисциплины.
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