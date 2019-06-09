Ганчаренко: «Чалову пока рановато ехать в Европу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что Федору Чалову пока рано уезжать играть в Европу.
Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.
Ранее сообщалось, что за Чаловым следит лондонский «Арсенал».
держи:
Быстрова вам вернули и он принес вам чемпионство
Дзюбу вам отдали и он .... да без разницы,а вот Быстров игрок с большой буквы после нас к вам пришел ,но как ваши его гонобили,звери
держи:
Быстрова вам вернули и он принес вам чемпионство
Дзюбу вам отдали и он .... да без разницы,а вот Быстров игрок с большой буквы после нас к вам пришел ,но как ваши его гонобили,звери
https://youtu.be/-dd1Bs4WyHw?t=41
И где у нас иуды? Обыграть не могут - так ничьи все кабинетные, и я уже все выписал, могу показать.
Так и не понял - если вставить ссылку в другую страницу то идет с привязкой ко времени, а тут с самого начала. Не знаю почему, но сделал все, от меня зависящее.
И где у нас иуды? Обыграть не могут - так ничьи все кабинетные, и я уже все выписал, могу показать.
Так и не понял - если вставить ссылку в другую страницу то идет с привязкой ко времени, а тут с самого начала. Не знаю почему, но сделал все, от меня зависящее.
Дениса я уважаю ,он чемпион ,он наш ,он с юмором
Дениса я уважаю ,он чемпион ,он наш ,он с юмором
Они нам "третий сорт - не брак"...
кстати это касается не только футбола..
Они нам "третий сорт - не брак"...
кстати это касается не только футбола..