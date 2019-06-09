Ганчаренко: «Чалову пока рановато ехать в Европу»

Главный тренер ЦСКА считает, что пока рано уезжать играть в Европу.

Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.