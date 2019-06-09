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Ганчаренко: «Чалову пока рановато ехать в Европу»

вчера, 20:01

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что Федору Чалову пока рано уезжать играть в Европу.

Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.

Ранее сообщалось, что за Чаловым следит лондонский «Арсенал».

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25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   5 / 768
вчера в 23:55
терпеть не могу тех кто гнобит Дениса,так можно любого футболиста с "непростым" характером заклеймить
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   136 / 768
вчера в 23:54
на место поставить? держи: Быстрова вам вернули и он принес вам чемпионство Дзюбу вам отдали и он .... да без разницы,а вот Быстров игрок с большой буквы после нас к вам пришел ,но как ваши его гонобили,звери
Не я гнобил, и подавляющая часть жителей Петербурга его поддерживали. А кучка фанатов не в счет, кстати ваша фратрия ничуть не меньше гнобит глушакова, которого ты уважаешь. Звери.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   5 / 768
вчера в 23:52
на место поставить?
держи:
Быстрова вам вернули и он принес вам чемпионство
Дзюбу вам отдали и он .... да без разницы,а вот Быстров игрок с большой буквы после нас к вам пришел ,но как ваши его гонобили,звери
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   136 / 768
вчера в 23:45
Я армейцев уважаю ,они разорвали нас в отличии от бомжей,которые несколько лет нас не могут обыграть толпою легов и иуд. Дениса я уважаю ,он чемпион ,он наш ,он с юмором
Ты забыл - дзюбу спартак выгнал, и вы все радовались. А вот быстрова у нас купили за 5 вроде, и еще заболотного переманили, главное чтобы против Зенита сыграл. А где он теперь? Вроде уже в 1 лиге играет, угробили игрока как обычно.
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   136 / 768
вчера в 23:20
Я армейцев уважаю ,они разорвали нас в отличии от бомжей,которые несколько лет нас не могут обыграть толпою легов и иуд. Дениса я уважаю ,он чемпион ,он наш ,он с юмором
И еще он не навидит спартак:



И где у нас иуды? Обыграть не могут - так ничьи все кабинетные, и я уже все выписал, могу показать.

Так и не понял - если вставить ссылку в другую страницу то идет с привязкой ко времени, а тут с самого начала. Не знаю почему, но сделал все, от меня зависящее.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   5 / 768
вчера в 22:58
Я армейцев уважаю ,они разорвали нас в отличии от бомжей,которые несколько лет нас не могут обыграть толпою легов и иуд.
Дениса я уважаю ,он чемпион ,он наш ,он с юмором
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   136 / 768
вчера в 22:56
ну это форум,мы тут мнение высказываем,в любом случае только удачи
О да, ты можешь тут пожелать удачи с радостным сердцем, и никто не упрекнет тебя, что кривишь душой. Потому что, кто бы из игроков спартака не ушел - особо жалко не будет. Ну разве что банщика, который так всей душой за мазут, что даже тренера нашел нового.
Морозовский
Морозовский ответил Гавроша
   1 / 768
вчера в 22:56
Как ты не маскируйся - бесполезно! Я пупсиков за километр вижу.
И ты езжай!
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   136 / 768
вчера в 22:53
Пусть, конечно!
Как ты не маскируйся - бесполезно! Я пупсиков за километр вижу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RamonCSKA
   5 / 768
вчера в 22:45
ну это форум,мы тут мнение высказываем,в любом случае только удачи
RamonCSKA
RamonCSKA ответил 25процентный клоун
   188 / 768
вчера в 22:42
все прям такие советчики, он и уехал в один из лучших центров развития футболистов в Европе, лучше шальке, а не в юве бороться за лавку, во главе с жардимом можно расти,у монако очень успешный трансферный профицитный баланс, но они слишком много продали футболистов
Морозовский
Морозовский ответил Гавроша
   1 / 768
вчера в 22:40
Пусть лучше зобнин едет.
Пусть, конечно!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 768
вчера в 22:25
Рановато - определенно!!!
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   136 / 768
вчера в 22:09
Пусть едет Чалов. И Дзюба пусть едет. Федька с Миранчуками пусть едут. Вон, манекена, кто-то Тоже вариант!за пузырь предлагает отдать в " ПСЖ"!
Пусть лучше зобнин едет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska1948
   8 / 768
вчера в 21:50
Странная у наших футбольных функционеров, да и у болельщиков тоже логика. Все хотят, чтобы наши клубы успешно выступали в Еврокубках и в тоже время хотят сплавить в Европу мало-мальски перспективных российских игроков. Ребята, а кто же будет тогда в Еврокубках за наши клубы играть?
Мы будем в европы поставлять всё лучшее что у нас есть....
Они нам "третий сорт - не брак"...

кстати это касается не только футбола..
bad spencer
bad spencer ответил Союзник противников
   505 / 768
вчера в 21:41
А ты чего завяз? Или уже рванул?
я про футбол конечно имел ввиду , но я бы рванул , дак там на завод не берут, вот и вязну(
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 768
вчера в 21:37
остаться здесь - это пройти стандартную дорогу на дно ЦСКА - Зенит - Арсенал Тула - Уфа . но заработать за эту дорого можно столько, сколько в Европе никогда не заработаешь.
Морозовский
Морозовский
   1 / 768
вчера в 21:32
Пусть едет Чалов. И Дзюба пусть едет. Федька с Миранчуками пусть едут. Вон, манекена, кто-то Тоже вариант!за пузырь предлагает отдать в " ПСЖ"!
dino-hsv
dino-hsv
   107 / 768
вчера в 21:12
наслушаются таких гончаренок, а потом сидят и в 31 мечтают англию покорить перед пенсией
RIR68
RIR68 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   247 / 768
вчера в 21:11
Одна кобыла уехала уже,стыдно всей России!!
за спартак!!!
drug01
drug01
   95 / 768
вчера в 20:56
Все верно Виктор !!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил bad spencer
   47 / 768
вчера в 20:45
с одной стороны конечно рано , но с другой можно завязнуть в российском болоте
А ты чего завяз? Или уже рванул?
Союзник противников
Союзник противников ответил cska1948
   47 / 768
вчера в 20:44
Я всегда привожу в пример наших хоккеистов, уехавших в НХЛ. Пока они играли дома, СССР был дежурным ЧМ. Как только стали уезжать в НХЛ, а к нам приезжать "заморские звёзды", наш хоккей на уровне сборной рухнул в пропасть. Вот красноречивый результат отъезда наших игроков и приезда к нам легов.
Это позорное шоу миллионеров не смотрю уже несколько лет.Где-то после проигранного матча с Канадой,где последняя выглядела сборной СССР,а эти звездуны за весь матч ни разу не вошли в зону соперника через пас,только вбрасыванием.И я понял,что это конец,что вся структура детских школ заточена на подготовку кадров для НХЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 768
вчера в 20:43
Чалову нужен контракт миллиона на 2.5 бакинских с бонусами и переподписотой,а не вот эти рассуждения о игровой практике.карьера футболиста коротка,надо имя ковать,вдруг лимит уберут...
bad spencer
bad spencer
   505 / 768
вчера в 20:41
с одной стороны конечно рано , но с другой можно завязнуть в российском болоте
cska1948
cska1948 ответил Союзник противников
   168 / 768
вчера в 20:41
А зачем ехать? Сделайте сильным футбол здесь и завтра. Сильно повысили общий уровень нашего футбола "карпины-мостовые-аршавины",побывав там???
Я всегда привожу в пример наших хоккеистов, уехавших в НХЛ. Пока они играли дома, СССР был дежурным ЧМ. Как только стали уезжать в НХЛ, а к нам приезжать "заморские звёзды", наш хоккей на уровне сборной рухнул в пропасть. Вот красноречивый результат отъезда наших игроков и приезда к нам легов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   5 / 768
вчера в 20:41
Головин совершил ошибку ,поехав туда куда ему показал Женя ,ему бы в условный Шальке уйти миллионов за 15 без шума ,вот тогда бы расправил крылья. Вообщем он взял турпутевку,а надо было дикарем,надо было ругаться с Гинером
beefs
beefs
   114 / 768
вчера в 20:37
Он знает толк...
fanilich
fanilich
   665 / 768
вчера в 20:37
Гарантий никто никогда не даст,когда уезжал Зинченко ему кто-то давал гарантии, что он будет играть в основе.А Чалову уезжать точно надо, пока не" сломали" в РПЛ.Дзагоев один из тех, кому точно также говорили не торопись ,успеешь
cska1948
cska1948 ответил Союзник противников
   168 / 768
вчера в 20:35
Почему только "функционеров"??? Девяносто процентов тутошной паствы только и мечтает сбагрить кого-либо в их детские влажные вожделения.Потерянное в офисах поколение.Никто своё будущее со своей страной на словах связывать не хочет.Мечта-урвать здесь для безбедной жизни там.
Согласен! Именно поэтому я написал "да и у болельщиков тоже".
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