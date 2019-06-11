Крупные победы фаворитов и ни одной ничей. Результаты матчей отбора ЧЕ-2020

Представляем Вашему вниманию итоги игрового дня в отборе к Евро-2020.
Латвия - Словения 0:5
Голы: Чрнигой 24, 27 (пен), Иличич 29, 44, Зайц 47
Сербия - Литва - 4:1
Голы: Митрович 20, 34, Йович 35, Льяич 90 - Новиковас 70 (пен)
Болгария - Косово 2:3
Голы: Попов 43, Димитров 55, Рашица 14 - Мурики 64, Рашани 90+3
Мальта - Румыния 0:4
Голы: Пушкаш 7, 29, Кипчиу 34, Ман 90+1
Северная Македония - Австрия 1:4
Голы: Хинтереггер 18 (автогол) - Лазаро 39, Арнаутович 62 (пен), 82, Лаймер 86
Ирландия - Гибралтар 2:0
Голы: Чиполина 29 (автогол), Брэди 90
Украина - Люксембург 1:0
Гол: Яремчук 6
Фарерский острова - Норвегия 0:2
Голы: Йонсен 49, 84
Дания - Грузия 5:1
Голы: Дольберг 14, Эриксен 30 (пенальти), Дольберг 63, Поульсен 73, Брейтуэйт 90+3 - Лобжанидзе 25
Польша - Израиль 4:0
Голы: Пёнтек 35, Левандовски 56 (пенальти), Гросицки 59, Кадзиор 84
Чехия - Черногория 3:0
Голы: Янкто 18, Копитович 49 (автогол), Шик 82 (пен)
Испания - Швеция 3:0
Голы: Рамос 64 (пенальти), Мората 84 (пенальти), Ойарсабаль 87