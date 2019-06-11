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Крупные победы фаворитов и ни одной ничей. Результаты матчей отбора ЧЕ-2020

сегодня, 00:12

Представляем Вашему вниманию итоги игрового дня в отборе к Евро-2020. 

Латвия - Словения 0:5
Голы:  Чрнигой 24, 27 (пен), Иличич 29, 44, Зайц 47

Сербия - Литва - 4:1
Голы: Митрович 20, 34, Йович 35, Льяич 90 - Новиковас 70 (пен)

Болгария - Косово 2:3
Голы: Попов 43, Димитров 55, Рашица 14 - Мурики 64, Рашани 90+3

Мальта - Румыния 0:4
Голы: Пушкаш 7, 29, Кипчиу 34, Ман 90+1

Северная Македония - Австрия 1:4
Голы: Хинтереггер 18 (автогол) - Лазаро 39, Арнаутович 62 (пен), 82, Лаймер 86

Ирландия - Гибралтар 2:0
Голы: Чиполина 29 (автогол), Брэди 90

Украина - Люксембург 1:0
Гол: Яремчук 6

Фарерский острова - Норвегия 0:2
Голы: Йонсен 49, 84

Дания - Грузия 5:1
Голы: Дольберг 14, Эриксен 30 (пенальти), Дольберг 63, Поульсен 73, Брейтуэйт 90+3 - Лобжанидзе 25

Польша - Израиль 4:0
Голы: Пёнтек 35, Левандовски 56 (пенальти), Гросицки 59, Кадзиор 84

Чехия - Черногория 3:0
Голы: Янкто 18, Копитович 49 (автогол), Шик 82 (пен)

Испания - Швеция 3:0
Голы: Рамос 64 (пенальти), Мората 84 (пенальти), Ойарсабаль 87

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   118 / 744
сегодня в 01:59
Слишком громкий заголовок, а кто фавориты то?
Egorium
Egorium
   225 / 744
сегодня в 00:40
Хохлы должны были вничью сыграть, Люксембург их простил..
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 744
сегодня в 00:29
Косовары красавцы! С большой победой их!!
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   399 / 744
сегодня в 00:28
Поздравляю победителей... молодцы красиво сыграли все победители матча..
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   399 / 744
сегодня в 00:27
Радует что Косово победила в гостях у Болгарии...но самый большой радость принесли поляки обыграв еврейскую сборную..
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