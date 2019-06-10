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Дания отправила пять мячей в ворота Грузии

вчера, 23:41
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания5 : 1Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Сборная Дании одержала победу над командой Грузии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Копенгаген, стадион Паркен

Дания - Грузия 5:1 (2:1)
Голы: Дольберг 14, Эриксен 30 (пенальти), Дольберг 63, Поульсен 73, Брейтуэйт 90+3 - Лобжанидзе 25

Дания: Шмейхель, Анкерсен, Кьер (Йоргенсен Занка 36), Кристенсен, Ларсен, Дилейни, Хейбьерг, Сков (Васс 62), Эриксен, Поульсен (Брейтуэйт 75), Дольберг
Главный тренер: Хареиде Аге.

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Григалава, Парунашвили (Папунашвили 58), Канкава, Квеквескири, Китеишвили (Лобжанидзе 73), Наваловский (Двали 79), Лобжанидзе, Гвилия
Главный тренер: Вайсс Владимир.

Предупреждения: Канкава 29, Квеквескири 51, Гвилия 54, Папунашвили 64

В параллельном матче Украина минимально обыграла Люксембург.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 744
сегодня в 01:54
Эриксена в Реал Мадрид!!!
Nafnafik
Nafnafik
   205 / 744
сегодня в 00:41
Дания раскатала грузин, спасибо! А грузины играли как свиньи.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 744
вчера в 23:53
Грузия в зенит превращается
Cimonn
Cimonn
   42 / 744
вчера в 23:49
Данию с победой, раздавила грузин классически.
Zenit_84
Zenit_84
   70 / 744
вчера в 23:43
Очень слабы грузины
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