Дания отправила пять мячей в ворота Грузии

Сборная Дании одержала победу над командой Грузии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Копенгаген, стадион Паркен
Дания - Грузия 5:1 (2:1)
Голы: Дольберг 14, Эриксен 30 (пенальти), Дольберг 63, Поульсен 73, Брейтуэйт 90+3 - Лобжанидзе 25
Дания: Шмейхель, Анкерсен, Кьер (Йоргенсен Занка 36), Кристенсен, Ларсен, Дилейни, Хейбьерг, Сков (Васс 62), Эриксен, Поульсен (Брейтуэйт 75), Дольберг
Главный тренер: Хареиде Аге.
Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Григалава, Парунашвили (Папунашвили 58), Канкава, Квеквескири, Китеишвили (Лобжанидзе 73), Наваловский (Двали 79), Лобжанидзе, Гвилия
Главный тренер: Вайсс Владимир.
Предупреждения: Канкава 29, Квеквескири 51, Гвилия 54, Папунашвили 64
В параллельном матче Украина минимально обыграла Люксембург.