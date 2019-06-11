Мартинес: «У Шотландии очень молодая команда»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящий отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии.
У Шотландии очень молодая команда, которая пробует что-то новое, постоянно рискует. Я ожидаю, что они будут очень уверены в себе после победы над Кипром.
Они сильны в обороне, качественно используют свой потенциал. В команде есть быстрые игроки, которые находятся в хорошей форме.
Напомним, что сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.