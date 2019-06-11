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Мартинес: «У Шотландии очень молодая команда»

сегодня, 10:10
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия21:45 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящий отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии.

У Шотландии очень молодая команда, которая пробует что-то новое, постоянно рискует. Я ожидаю, что они будут очень уверены в себе после победы над Кипром. 

Они сильны в обороне, качественно используют свой потенциал. В команде есть быстрые игроки, которые находятся в хорошей форме.

Напомним, что сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   224 / 747
сегодня в 11:59
Научат молодежь крупно проигрывать.
la-respect0
la-respect0
   579 / 747
сегодня в 11:28
За шотландцев, однозначно.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   55 / 747
сегодня в 10:31
Это радует, наверное, болельщиков сборной Шотландии.
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