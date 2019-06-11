Мартинес: «У Шотландии очень молодая команда»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал предстоящий отборочный матч ЧЕ -2020 против Шотландии.

У Шотландии очень молодая команда, которая пробует что-то новое, постоянно рискует. Я ожидаю, что они будут очень уверены в себе после победы над Кипром.

Они сильны в обороне, качественно используют свой потенциал. В команде есть быстрые игроки, которые находятся в хорошей форме.