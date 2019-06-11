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Коноплянка: «Специально разработали тактику под Люксембург»

сегодня, 09:15
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал победу команды над Люксембургом (1:0) в отборочном матче Евро-2020.

Мы хорошо разобрали их игру и специально под соперника разработали тактику через длинные забросы. Это была одна из заготовок, так как мы искали их слабые стороны. Мы по делу переиграли соперника. Может быть, победа была не такой убедительной, как хотелось. Однако счет на табло, и он закономерен. Мы уезжаем в отпуск с высоко поднятой головой и хорошим настроением.

Когда мы играли без зрителей во Львове, я аж слезу пустил. Конечно, это две большие разницы. Эмоции просто переполняют, когда выходишь на поле такого стадиона перед болельщиками. Приятно было здесь находится. Даже если б результат был неудачный, всё равно было бы приятно.

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Все комментарии
4RT
4RT
   238 / 751
сегодня в 09:45
Сразу видно чуваку не раз по голове мячом прилетало
Арбалет
Арбалет
   107 / 751
сегодня в 09:38
Что он несет, еле ноги от Люксембурга унесли.
Valeleo
Valeleo
   21 / 751
сегодня в 09:23
Какой бред.
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