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Караваев: «Мы поняли, что против Люксембурга будет очень тяжело»

сегодня, 09:25
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу своей команды над Люксембургом (1:0) в отборочном матче Евро-2020.

Агрессивное начало игры? Нам дают установку занимать пространство, не позволять сопернику ничего сделать. Когда мы правильно играем, появляются свободные зоны. Когда соперник закрылся на своей половине поля, мы поняли, что будет очень тяжело, нам не было куда бежать. Они здорово оборонялись.

Рваный темп игры во втором тайме? Мы провели матч три дня назад. Тяжело играть в таком же темпе еще один поединок. Поэтому мы должны были сбивать темп. К тому же, мы вели в счете и контролировали ход игры. Сербы открывались, и мы играли, как хотели. Люксембург же плотно закрывался, противодействовал нашим атакам и выбегал в свои контратаки.

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Все комментарии
beefs
beefs
   113 / 751
сегодня в 09:50
Ну и мастера...
Brutalny
Brutalny
   172 / 751
сегодня в 09:32
Много новостей про заурядную команду.
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