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Газизов: «О переходе Живоглядова в „Локомотив“ было давно известно»

сегодня, 17:50

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер защитника Дмитрия Живоглядова в московский «Локомотив».

У Живоглядова в контракте был пункт об уходе за определённую сумму, и «Локомотив» воспользовался этим. У него были другие варианты, но он выбрал «железнодорожников». Когда Дима переподписывал контракт, он согласился на условия ухода, которые нас устроили.

Мы благодарны Живоглядову. Он хорошо провёл концовку чемпионата, хотя уже видел себя в другом клубе. О переходе было известно ещё за пять матчей до конца сезона, поэтому с «Локомотивом» он и не играл.

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Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
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сегодня в 17:51
Удачи Живоглядову в Локомотиве!
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