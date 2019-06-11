Дм. Черышев: «Сборная России должна забыть о матче с Сан-Марино»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» считает, что футболисты сборной России перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра должны забыть о разгромной победе над сборной Сан-Марино.

Вчера мне дали билет, с удовольствием пойду на матч. Что касается ожиданий, после 9:0 в матче со сборной Сан-Марино мы не должны подходить к игре с командой Кипра с шапкозакидательскими настроениями. Сейчас для нас самое главное - забыть результат предыдущей игры; очень важно правильно настроиться на этого соперника. Все будет зависеть от настроя.