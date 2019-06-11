Елагин считает, что Дзюба может выступать в АПЛ не хуже Лукаку

Российский комментатор Александр Елагин поделился мнением о возможном переезде нападающего «Зенита» в чемпионат Англии.

Как отношусь к возможному отъезду Дзюбы в Англию? Да пусть едет! Дзюба – футболист, по уровню подходящий АПЛ . Нужен только характер, а сыграть он может где угодно. Вполне мог бы заиграть в том же «Манчестер Юнайтед». Чем он хуже Лукаку? Дзюба же не пробовал себя на этом уровне! Лукаку чуть ли не с 14 лет на высоком уровне: «Андерлехт», потом АПЛ . А Дзюба где был? Ростов, Екатеринбург, Тула. Даже начинал уже не в романцевском «Спартаке», а в дворовом.