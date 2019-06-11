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Елагин считает, что Дзюба может выступать в АПЛ не хуже Лукаку

сегодня, 16:35

Российский комментатор Александр Елагин поделился мнением о возможном переезде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в чемпионат Англии.

Как отношусь к возможному отъезду Дзюбы в Англию? Да пусть едет! Дзюба – футболист, по уровню подходящий АПЛ. Нужен только характер, а сыграть он может где угодно. Вполне мог бы заиграть в том же «Манчестер Юнайтед». Чем он хуже Лукаку? Дзюба же не пробовал себя на этом уровне! Лукаку чуть ли не с 14 лет на высоком уровне: «Андерлехт», потом АПЛ. А Дзюба где был? Ростов, Екатеринбург, Тула. Даже начинал уже не в романцевском «Спартаке», а в дворовом.

Мы видели мастерство Дзюбы, оно у него есть, и немало. Но там даже не оно нужно, а характер. Если он готов 38 матчей на пределе играть, то отлично. Там нельзя, как в России – провести на топ-уровне 10-15 игр в сезоне, а дальше в потолок плевать. В АПЛ каждый матч – на убой. Дзюбе 31 – ещё три-четыре сезона он пылить способен в Англии. Если захочет.

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anyway
anyway
   136 / 754
сегодня в 16:37
это точно, у Лукаку кроме габаритов ничего нет...
Ruslik1982
Ruslik1982
   38 / 754
сегодня в 16:37
он имеет ввиду сидеть на Лавке так же как Лукаку?
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