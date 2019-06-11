Мостовой: «С Кипром будет, конечно, посложнее, чем с Сан-Марино»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

Не стоит даже говорить о расслабленности перед матчем с Кипром. Команда понимает, что эти очки они обязаны брать. С Кипром будет, конечно, посложнее, чем с Сан-Марино. Их команда прибавляет из года в год, но победы мы добьёмся. Сейчас такие условия созданы для футболистов, о которых можно было только мечтать. А состав в сегодняшнем матче будет приблизительно такой же, как и в игре с Сан-Марино.

Вспоминая предыдущий матч могу сказать, что Сан-Марино – это вообще деревенская команда. На тренировках столько не забивают, сколько забили им, они просто расплылись. Хорошо, что хоть их вратарь старался что-то отбивать. У нас на воротах стоял Гилmерме, но есть и другие вратари, которые могут спокойно играть. А с Сан-Марино и я мог в ворота встать, и мне бы не забили — они ни разу до ворот не дошли.