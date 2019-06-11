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Мостовой: «С Кипром будет, конечно, посложнее, чем с Сан-Марино»

сегодня, 16:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

Не стоит даже говорить о расслабленности перед матчем с Кипром. Команда понимает, что эти очки они обязаны брать. С Кипром будет, конечно, посложнее, чем с Сан-Марино. Их команда прибавляет из года в год, но победы мы добьёмся. Сейчас такие условия созданы для футболистов, о которых можно было только мечтать. А состав в сегодняшнем матче будет приблизительно такой же, как и в игре с Сан-Марино. 

Вспоминая предыдущий матч могу сказать, что Сан-Марино – это вообще деревенская команда. На тренировках столько не забивают, сколько забили им, они просто расплылись. Хорошо, что хоть их вратарь старался что-то отбивать. У нас на воротах стоял Гилmерме, но есть и другие вратари, которые могут спокойно играть. А с Сан-Марино и я мог в ворота встать, и мне бы не забили — они ни разу до ворот не дошли.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 17:31
Кляузник из письма 14-и говорил, что и с Сан-Морино будет трудно, трепло свиное.
cska plus
cska plus
   32 / 752
сегодня в 17:24
Помоему мост под бромантаном, какой то бред несёт, что он мог стоять на воротах.
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