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Зе Луиш: «„Порту“? Не могу ничего сказать по этому поводу»

сегодня, 17:08

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отказался комментировать информацию о том, что он может перейти в «Порту».

Я не могу ничего сказать по этому поводу.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   26 / 747
сегодня в 18:34
Федун запретил, скажет хоть слово паспорт не получит.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   115 / 747
сегодня в 18:33
А что ты можешь сказать, кому ты нужен после свиней?
Павел Амурский
Павел Амурский
   22 / 747
сегодня в 18:25
Луишку если только банщиком.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   163 / 747
сегодня в 17:57
Да нет, он просто еще у Алеськи не спросил, можно или нет)
VV V
VV V
   331 / 747
сегодня в 17:57
Порту, если и купит только за 1 млн евро, чтобы продать за 1,25-1,5 млн евро, но уже отмытого, в прямом и переносном смысле.
Valeleo
Valeleo
   18 / 747
сегодня в 17:23
А сам мечтает побыстрее из этого ада смыться.
GreeM
GreeM
   55 / 747
сегодня в 17:22
Бестолкового продать это надо уметь. )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 747
сегодня в 17:16
Зе Луиш: «„Порту“? Не могу ничего сказать по этому поводу»
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.....Но чемоданы собрал и расписание самолетов изучил!!!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   15 / 747
сегодня в 17:16
Луишка что-то скрывает, рано еще называть спартак своими словами, пока не перешел.
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