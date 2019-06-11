Зе Луиш: «„Порту“? Не могу ничего сказать по этому поводу»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отказался комментировать информацию о том, что он может перейти в «Порту».
Я не могу ничего сказать по этому поводу.
Нападающий «Спартака» Зе Луиш отказался комментировать информацию о том, что он может перейти в «Порту».
Я не могу ничего сказать по этому поводу.
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.....Но чемоданы собрал и расписание самолетов изучил!!!
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.....Но чемоданы собрал и расписание самолетов изучил!!!