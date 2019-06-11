ГлавнаяНовости

Б. Игнатьев: «Сегодня будет сложнее, чем с Сан-Марино»

сегодня, 20:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрИдет первый тайм

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев рассуждает о предстоящем матче отборочного раунда ЧЕ-2020 между сборными России и Кипра.

Будет сложнее, чем с Сан-Марино. Я видел матч Кипра с Шотландией, и у меня сложилось такое мнение. У Кипра есть очертания серьезной командной игры, набор неплохих исполнителей, знающих себе цену. Шотландцам с ними было крайне непросто. На поле находились две равные команды. Одна играла дома и имела некое территориальное преимущество, а другая хорошо контратаковала, создавала много подходов к воротам. Но в целом, наша команда гораздо сильнее шотландцев. Пусть нам будет сложно, но сборная России победит.

Победа с таким же крупным счетом исключена. Так вопрос даже не стоит. Забьем один мяч – это уже три очка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Денис Черышев: «Давайте поболеем за сборную России!»
Сегодня, 21:27 ВидеоКомментарии2
Равиль Сабитов: «Ожидания от матча с Кипром очень оптимистичные»
Сегодня, 20:48 Комментарии1
Пономарев: «Сборная Кипра подходит для экспериментов»
Сегодня, 20:34 Комментарии3
СлухиАнюков останется в «Зените»
Сегодня, 19:53 Комментарии11
А. Кержаков: «Сборная России победит со счетом 3:0»
Сегодня, 19:46 Комментарии12
Чугайнов: «Сборной России сегодня придал бы уверенности быстрый гол»
Сегодня, 18:12 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   222 / 746
сегодня в 21:27
Да уж
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   14 / 746
сегодня в 20:29
Игнатьев и про Сан-Морино говорил такие же дежурные слова.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100