Б. Игнатьев: «Сегодня будет сложнее, чем с Сан-Марино»

Бывший тренер «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче отборочного раунда ЧЕ -2020 между сборными России и Кипра.

Будет сложнее, чем с Сан-Марино. Я видел матч Кипра с Шотландией, и у меня сложилось такое мнение. У Кипра есть очертания серьезной командной игры, набор неплохих исполнителей, знающих себе цену. Шотландцам с ними было крайне непросто. На поле находились две равные команды. Одна играла дома и имела некое территориальное преимущество, а другая хорошо контратаковала, создавала много подходов к воротам. Но в целом, наша команда гораздо сильнее шотландцев. Пусть нам будет сложно, но сборная России победит.

Победа с таким же крупным счетом исключена. Так вопрос даже не стоит. Забьем один мяч – это уже три очка.