А. Кержаков: «Сборная России победит со счетом 3:0»

Бывший форвард «Зенита» рассуждает о предстоящем матче между сборными России и Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Я думаю, сегодня будет уверенная победа, хотя придется сложнее, чем с Сан-Марино. Крупная победа в прошлом матче никак морально не скажется на команде, какая разница, это новый соперник. Думаю, что игра нашей сборной будет уверенной и спокойной, мы будем контролировать ход встречи.

Команда Кипра более классная, чем Сан-Марино, но это не помешает нам сегодня выиграть. Я думаю, что победим 3:0.