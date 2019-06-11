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А. Кержаков: «Сборная России победит со счетом 3:0»

сегодня, 19:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрИдет первый тайм

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассуждает о предстоящем матче между сборными России и Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Я думаю, сегодня будет уверенная победа, хотя придется сложнее, чем с Сан-Марино. Крупная победа в прошлом матче никак морально не скажется на команде, какая разница, это новый соперник. Думаю, что игра нашей сборной будет уверенной и спокойной, мы будем контролировать ход встречи.

Команда Кипра более классная, чем Сан-Марино, но это не помешает нам сегодня выиграть. Я думаю, что победим 3:0.

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   23 / 746
сегодня в 21:40
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АС35
АС35 ответил mihaluch
   42 / 746
сегодня в 21:07
Кипр может и выстоять.
Не выстоят, устали после Шотландии на выезде. Тяжёлый матч был.
Роман Романов
Роман Романов
   481 / 746
сегодня в 20:44
Я бы не был так уверен. 2-1 может
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Caniggia
   114 / 746
сегодня в 20:41
Кержаков, как обычно, СКержаковит, а это значит, что 3-0 - 100% не будет.
Где смеяться над столь "острой" шуткой?
Морозовский
Морозовский ответил 4RT
   1 / 746
сегодня в 20:36
С передачи Дзюбы....
Переживает Сашка за свой рекорд!
ДСА
ДСА
   131 / 746
сегодня в 20:21
Я согласен на такой счёт.
4RT
4RT ответил Морозовский
   210 / 746
сегодня в 20:21
Санюшка, 11 : 0 !!!!!!!!!!!!!! Все голы забьёт Дзюба !!!!!!!!!!!!!!!!!!
С передачи Дзюбы....
Морозовский
Морозовский
   1 / 746
сегодня в 20:19
Санюшка, 11 : 0 !!!!!!!!!!!!!! Все голы забьёт Дзюба !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Caniggia
Caniggia
   71 / 746
сегодня в 20:06
Кержаков, как обычно, СКержаковит, а это значит, что 3-0 - 100% не будет.
Арбалет
Арбалет
   129 / 746
сегодня в 19:55
Кержакову не стоит подражать свиным провидцам.
cska plus
cska plus
   24 / 746
сегодня в 19:52
Мостовой нажрался бромонтана и рассказывает обратное.
mihaluch
mihaluch
   76 / 746
сегодня в 19:50
Кипр может и выстоять.
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