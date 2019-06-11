Чугайнов: «Сборной России сегодня придал бы уверенности быстрый гол»

Бывший игрок «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче сборных России и Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Важно держать в уме, что со стандарта сейчас может забить любая команда и в любой момент. Я посмотрел, как киприоты забивали пять мячей в ворота Сан-Марино в первом матче этого отборочного цикла. Отметил для себя центрального защитника Иоанниса Кусулоса, который отличился после розыгрыша стандартных положений и в поединке с санмаринцами, и несколько дней назад в выездной встрече с Шотландией, где киприоты упустили ничью лишь на 89-й минуте. Поэтому, безусловно, нужно будет постараться забить побыстрее два-три мяча, чтобы спокойнее стало и тренерскому штабу, и болельщикам. Да и самим футболистам нашей сборной это придаст уверенности.