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Чугайнов: «Сборной России сегодня придал бы уверенности быстрый гол»

сегодня, 18:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов рассуждает о предстоящем матче сборных России и Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Важно держать в уме, что со стандарта сейчас может забить любая команда и в любой момент. Я посмотрел, как киприоты забивали пять мячей в ворота Сан-Марино в первом матче этого отборочного цикла. Отметил для себя центрального защитника Иоанниса Кусулоса, который отличился после розыгрыша стандартных положений и в поединке с санмаринцами, и несколько дней назад в выездной встрече с Шотландией, где киприоты упустили ничью лишь на 89-й минуте. Поэтому, безусловно, нужно будет постараться забить побыстрее два-три мяча, чтобы спокойнее стало и тренерскому штабу, и болельщикам. Да и самим футболистам нашей сборной это придаст уверенности.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel ответил ДСА
   31 / 747
сегодня в 19:38
Вот тут бы Дзюбе себя проявить, а не на детях.
Причем здесь дети?
ДСА
ДСА
   131 / 747
сегодня в 19:16
Вот тут бы Дзюбе себя проявить, а не на детях.
cska plus
cska plus
   26 / 747
сегодня в 18:25
Если с Кипром могут быть проблемы то нам нечего делать в этой группе.
No pupsiks
No pupsiks
   8 / 747
сегодня в 18:23
Уверенность с Кипром должна быть и без первого гола, иначе делать нечего на ЧЕ.
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