Пономарев: «Сборная Кипра подходит для экспериментов»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассуждает о предстоящем матче отборочного раунда ЧЕ -2020 между сборными России и Кипра.

Не думаю, что будет забито так же много мячей, как с Сан-Марино, все-таки этот соперник покрепче. А в Сан-Марино вообще ребята никакие. Состав киприотов я еще не смотрел, но, думаю, кто-то у них точно играет в европейских командах. На международной арене эта сборная выглядит неплохо, выигрывала матчи. Думаю, два – три мяча все равно забьем.

Нужно настраиваться на то, что соперник серьезный. Иначе из тебя сделают такое дерьмо, что потом не отмоешься. Обязательно надо экспериментировать. Может какая-то звездочка появится. Любому футболисту надо наиграться, чтобы почувствовать себя уверенно. Поэтому Черчесову надо давать ребятам как можно больше шансов. И сборная Кипра как раз подходит для экспериментов.