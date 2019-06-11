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Пономарев: «Сборная Кипра подходит для экспериментов»

сегодня, 20:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрИдет первый тайм

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассуждает о предстоящем матче отборочного раунда ЧЕ-2020 между сборными России и Кипра.

Не думаю, что будет забито так же много мячей, как с Сан-Марино, все-таки этот соперник покрепче. А в Сан-Марино вообще ребята никакие. Состав киприотов я еще не смотрел, но, думаю, кто-то у них точно играет в европейских командах. На международной арене эта сборная выглядит неплохо, выигрывала матчи. Думаю, два – три мяча все равно забьем.

Нужно настраиваться на то, что  соперник серьезный. Иначе из тебя сделают такое дерьмо, что потом не отмоешься. Обязательно надо экспериментировать. Может какая-то звездочка появится. Любому футболисту надо наиграться, чтобы почувствовать себя уверенно. Поэтому Черчесову надо давать ребятам как можно больше шансов. И сборная Кипра как раз подходит для экспериментов.  

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Все комментарии
drug01
drug01
   90 / 746
сегодня в 21:14
Посмотрим на результат!
kotmyshka
kotmyshka
   94 / 746
сегодня в 21:08
Не надо экспериментов, с ними можно и проиграть
Valeleo
Valeleo
   18 / 746
сегодня в 20:36
Если уж Кипр серьезный соперник, кто тогда не серьезный, кроме Сан-Морино?
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